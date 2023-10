Le médicament contre le diabète Mounjaro a aidé les personnes au régime à perdre 27 kg (étude)

Le médicament contenu dans le médicament contre le diabète Mounjaro a aidé les personnes obèses ou en surpoids à perdre au moins un quart de leur poids corporel, soit environ 27 kilogrammes (60 livres) en moyenne, lorsqu’il est associé à un régime alimentaire intensif et à de l’exercice, selon une nouvelle étude.

En comparaison, un groupe de personnes qui ont également suivi un régime et fait de l’exercice, mais ont ensuite reçu des injections factices, ont d’abord perdu du poids, puis en ont repris, ont rapporté dimanche des chercheurs dans la revue Nature Medicine.

« Cette étude indique que si vous perdez du poids avant de commencer le traitement, vous pouvez ensuite perdre beaucoup plus de poids par la suite », a déclaré le Dr Thomas Wadden, chercheur sur l’obésité à l’Université de Pennsylvanie et professeur de psychologie qui a dirigé l’étude.

Les résultats, qui ont également été présentés dimanche lors d’une conférence médicale, confirment que le médicament fabriqué par Eli Lilly & Co. a le potentiel d’être l’un des traitements médicaux les plus puissants à ce jour contre l’obésité, ont déclaré des experts extérieurs.

« Quelle que soit la façon dont vous le coupez, cela représente un quart de votre poids corporel total », a déclaré le Dr Caroline Apovian, qui traite l’obésité au Brigham and Women’s Hospital et n’a pas participé à l’étude.

Le médicament injecté, le tirzépatide, a été approuvé aux États-Unis en mai 2022 pour traiter le diabète. Vendu sous le nom de Mounjaro, il a été utilisé « hors AMM » pour traiter l’obésité, rejoignant une frénésie de demande de médicaments contre le diabète et la perte de poids, notamment Ozempic et Wegovy, fabriqués par Novo Nordisk.

Tous les médicaments, dont le prix de détail s’élève à 900 dollars par mois ou plus, sont en pénurie depuis des mois.

Le tirzépatide cible deux hormones qui interviennent après avoir mangé pour réguler l’appétit et la sensation de satiété communiquée entre l’intestin et le cerveau. Le sémaglutide, le médicament utilisé à Ozempic et Wegovy, cible l’une de ces hormones.

La nouvelle étude, financée par Eli Lilly, a porté sur environ 800 personnes obèses ou en surpoids présentant une complication de santé liée au poids – mais pas de diabète. En moyenne, les participants à l’étude pesaient environ 109,5 kilogrammes (241 livres) au début et avaient un indice de masse corporelle – une mesure courante de l’obésité – d’environ 38.

Après trois mois de régime intensif et d’exercice, plus de 200 participants ont quitté l’essai, soit parce qu’ils n’avaient pas réussi à perdre suffisamment de poids, soit pour d’autres raisons. Les quelque 600 personnes restantes ont été randomisées pour recevoir du tirzépatide ou un placebo par injections hebdomadaires pendant environ 16 mois. Près de 500 personnes ont complété l’étude.

Les participants des deux groupes ont perdu environ 7 pour cent de leur poids corporel, soit près de 8 kilogrammes (17 livres), pendant la phase de régime et d’exercice. Ceux qui ont reçu le médicament ont perdu 18,4 pour cent supplémentaires de leur poids corporel initial, soit environ 20 kilogrammes (44 livres) de plus en moyenne. Ceux qui ont reçu les injections factices ont retrouvé environ 2,5 % de leur poids initial, soit 2,7 kilogrammes (6 livres).

Dans l’ensemble, environ 88 pour cent de ceux qui prenaient du tirzépatide ont perdu 5 pour cent ou plus de leur poids corporel au cours de l’essai, contre près de 17 pour cent de ceux qui prenaient un placebo. Près de 29 pour cent de ceux qui prenaient ce médicament ont perdu au moins un quart de leur poids, contre un peu plus de 1 pour cent de ceux qui prenaient un placebo.

C’est plus élevé que les résultats du sémaglutide et similaire à ceux observés en chirurgie bariatrique, a déclaré Apovian.

« Nous effectuons un pontage gastrique médical », a-t-elle déclaré.

Les effets secondaires, notamment les nausées, la diarrhée et la constipation, ont été signalés plus fréquemment chez les personnes prenant le médicament que chez celles prenant le placebo. Selon l’étude, ils étaient pour la plupart légers à modérés et survenaient principalement lorsque la dose du médicament augmentait. Plus de 10 pour cent de ceux qui prenaient le médicament ont arrêté l’étude en raison d’effets secondaires, contre environ 2 pour cent de ceux qui prenaient le placebo.

Lilly devrait publier prochainement les résultats d’une autre étude qui, selon la société, montre des taux de perte de poids similaires et élevés. La Food and Drug Administration des États-Unis a accordé à la société un examen accéléré du médicament destiné au traitement de l’obésité, qu’Eli Lilly pourrait vendre sous une marque différente. Une décision est attendue d’ici la fin de l’année.

——



Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.