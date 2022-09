Le médicament contre la maladie d’Alzheimer semble prometteur dans une première étude

Les actions de Biogen et d’autres fabricants de médicaments recherchant la maladie d’Alzheimer ont grimpé tôt mercredi après que la société japonaise Eisai Co. ait déclaré que son traitement potentiel semblait ralentir la maladie mortelle dans une étude de stade avancé.

Le fabricant de médicaments a déclaré que les premiers résultats ont montré que son traitement, le lecanemab, réduisait le déclin clinique des patients de 27% par rapport à un placebo ou à un faux médicament après 18 mois de traitement perfusé.

Eisai a annoncé mardi soir les résultats d’une étude mondiale portant sur près de 1 800 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce.

Les patients ont été suivis à l’aide d’une échelle qui mesure le déclin mental et leur capacité à effectuer des activités quotidiennes comme s’habiller ou se nourrir.

Eisai Co. Ltd. a déclaré qu’il discuterait des résultats complets de la recherche lors d’une conférence fin novembre. Il prévoit également de publier les résultats dans une revue médicale à comité de lecture.

La société cherche déjà une approbation accélérée de la Food and Drug Administration des États-Unis, et l’agence devrait se prononcer au début de l’année prochaine. Eisai et Biogen feront la co-promotion du médicament.

Les chercheurs recommandent généralement la prudence dans l’évaluation d’une étude jusqu’à ce que les résultats complets soient publiés. Mais les premiers résultats semblent être “assez robustes” et soutiendront probablement l’approbation réglementaire, a déclaré Graig Suvannavejh, analyste chez Mizuho Securities, dans une note de recherche.

Une déclaration de l’Association Alzheimer a qualifié les résultats de plus encourageants à ce jour pour les traitements potentiels des causes sous-jacentes de la maladie.

Quelque 6 millions de personnes aux États-Unis et bien d’autres dans le monde sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, qui attaque progressivement les zones du cerveau nécessaires à la mémoire, au raisonnement, à la communication et aux tâches quotidiennes de base.

La maladie d’Alzheimer n’a pas de remède connu. Les traitements de longue date sur le marché ne font que gérer les symptômes, et les chercheurs ne comprennent pas entièrement ce qui cause la maladie.

L’année dernière, Aduhelm de Biogen est devenu le premier nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer introduit en près de deux décennies. Mais il a largement échoué après ses débuts avec un prix de 56 000 $ par an, que Biogen a ensuite réduit.

Les médecins ont hésité à le prescrire, étant donné la faiblesse des preuves que le médicament ralentit la progression de la maladie d’Alzheimer. Les assureurs ont bloqué ou restreint la couverture en raison de préoccupations concernant le prix élevé du médicament et ses avantages incertains.

Plus tôt cette année, le programme fédéral Medicare a imposé des limites strictes à qui peut obtenir le médicament, anéantissant la majeure partie de son marché potentiel aux États-Unis. Biogen a annoncé par la suite qu’il arrêterait la plupart de ses dépenses pour le traitement.

Comme Aduhelm, lecanemab, développé par Eisai, vise à éliminer une protéine appelée bêta-amyloïde du cerveau.

La protéine forme une plaque qui, selon les chercheurs, contribue à la maladie d’Alzheimer. Ils soulignent également d’autres facteurs potentiels tels que les antécédents familiaux et les maladies chroniques telles que le diabète.

Les dirigeants d’Eisai affirment que le lecanemab se concentre davantage sur les amas flottants de la protéine avant qu’elle ne forme la plaque, ce que cible Aduhelm.

Eli Lilly and Co. développe également un traitement potentiel, le donanemab, qui cible la protéine.

Les actions de Biogen Inc., basée à Cambridge, dans le Massachusetts, ont bondi de 35 % à 267,29 $ mercredi matin alors que les indices plus larges ont légèrement augmenté. Le titre avait largement chuté depuis les débuts d’Aduhelm l’année dernière.

Les actions d’Eli Lilly and Co., basée à Indianapolis, ont augmenté de plus de 8%.