Le médicament contre la maladie d’Alzheimer réussit à ralentir le déclin cognitif, selon les fabricants Eisai et Biogen

Un nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer créé par Biogen et Eisai Co Ltd a montré des résultats prometteurs.

Un médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer appelé lecanemab a ralenti le déclin cognitif et fonctionnel chez les patients à un stade précoce.

C’était selon les fabricants du médicament, Eisai Co Ltd et Biogen Inc.

Le médicament a ralenti la progression de la maladie de 27 % par rapport au placebo.

Eisai Co Ltd et Biogen Inc ont déclaré mardi que leur médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer avait considérablement ralenti le déclin cognitif et fonctionnel dans un vaste essai de patients aux premiers stades de la maladie, marquant une victoire rare dans un domaine jonché de médicaments défaillants.

Le médicament, le lecanemab, a ralenti la progression de la maladie de l’atrophie cérébrale de 27 % par rapport à un placebo, atteignant l’objectif principal de l’étude et offrant potentiellement de l’espoir aux patients et à leurs familles désespérés d’un traitement efficace.

“Ce n’est pas un effet énorme, mais c’est un effet positif”, a déclaré Ronald Petersen, directeur du Mayo Clinic Alzheimer’s Disease Research Center à Rochester, Minnesota.

La course pour endiguer la progression de la maladie d’Alzheimer survient alors que le nombre d’Américains vivant avec la maladie devrait environ doubler pour atteindre 13 millions d’ici 2050, selon l’Alzheimer’s Association.

À l’échelle mondiale, ce chiffre pourrait atteindre 139 millions d’ici 2050 sans traitement efficace, a déclaré Alzheimer’s Disease International.

Les actions d’Eisai ont bondi de 17% à la limite quotidienne à Tokyo, tandis que les actions de Biogen ont augmenté de 46% dans les échanges avant commercialisation.

Eisai, leader du programme lecanemab du partenariat 50-50, cherche à obtenir l’approbation de la FDA dans le cadre d’une voie accélérée, avec une décision attendue début janvier.

Eisai vise l’approbation complète et la commercialisation du médicament aux États-Unis, en Europe et au Japon d’ici la fin de 2023, a déclaré le PDG Haruo Naito aux journalistes à Tokyo.

La société a déclaré que les résultats de l’essai sur 1 800 patients prouvent la théorie de longue date selon laquelle l’élimination des dépôts collants d’une protéine appelée bêta-amyloïde du cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer précoce peut retarder la progression de la maladie débilitante.

Les données sur le lecanemab suggèrent “une nouvelle franchise potentiellement de plusieurs milliards de dollars”, a déclaré Michael Yee, analyste de Jefferies, dans une note de recherche.

“Très tôt”

Lecanemab, comme le médicament précédent des partenaires Aduhelm, est un anticorps intraveineux conçu pour éliminer les dépôts amyloïdes. Contrairement à Aduhelm, le lecanemab cible les formes d’amyloïde qui ne se sont pas encore agglutinées.

“Si vous pouvez ralentir une maladie de près de 30%, c’est fantastique”, a déclaré le Dr Jeff Cummings, directeur du Chambers-Grundy Center for Transformative Neuroscience de l’Université du Nevada à Las Vegas.

La soi-disant hypothèse amyloïde a été contestée par certains scientifiques, en particulier après l’approbation controversée d’Aduhelm par la Food and Drug Administration des États-Unis en 2021 sur la base de sa capacité à éliminer la plaque plutôt que la preuve qu’il a contribué à ralentir le déclin cognitif. La décision est intervenue après que le propre panel d’experts externes de la FDA ait déconseillé l’approbation.

Bien que les premiers résultats du lecanemab soient convaincants, il est encore “très tôt” pour déterminer si les effets sont cliniquement significatifs, a déclaré le Dr Kristian Steen Frederiksen, directeur d’une unité d’essais cliniques à l’Université de Copenhague.

Il a dit:

[Alzheimer’s] est une maladie extrêmement complexe et il est peu probable que la pathologie liée à l’amyloïde soit le seul acteur. Par conséquent, le ciblage d’une seule cible n’est pas susceptible de produire de grandes tailles d’effet.

Aduhelm a été le premier nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer approuvé en 20 ans après une longue liste d’échecs très médiatisés pour l’industrie.

Les groupes de défense des patients ont salué la nouvelle des résultats positifs de l’essai sur le lecanemab.

“J’espère que la FDA approuvera le médicament en janvier”, a déclaré George Vradenburg, président des États-Unis contre la maladie d’Alzheimer.

L’essai de phase III a évalué la capacité du médicament à réduire le déclin cognitif et fonctionnel sur la base du Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SB), une échelle numérique utilisée pour quantifier la gravité de la démence chez les patients dans des domaines tels que la mémoire, l’orientation, jugement et résolution de problèmes et soins personnels.

Œdème cérébral

Le taux d’effet secondaire de gonflement cérébral associé aux traitements anti-amyloïdes était de 12,5 % dans le groupe lecanemab, contre 1,7 % dans le groupe placebo. Mais de nombreux cas n’ont pas provoqué de symptômes, avec un gonflement cérébral symptomatique observé chez 2,8% des personnes du groupe lecanemab, ont indiqué les sociétés.

Les micro-hémorragies cérébrales sont survenues à un taux de 17 % dans le groupe lecanemab et de 8,7 % dans le groupe placebo.

Petersen a déclaré que le taux d’effets secondaires était bien inférieur à celui d’Aduhelm et “certainement tolérable”.

L’approbation d’Aduhelm était un point lumineux rare pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, mais les critiques ont appelé à davantage de preuves que les médicaments ciblant l’amyloïde en valent le coût.

La controverse et la réticence de certains payeurs à couvrir Aduhelm ont conduit Biogen à réduire le prix du médicament à 28 000 $ par an contre 56 000 $ initialement.

Medicare, le plan de santé du gouvernement américain pour les personnes de 65 ans et plus, a déclaré cette année qu’il ne paierait pour Aduhelm et d’autres médicaments similaires que si les patients étaient inscrits à un essai clinique valide, ce qui réduisait considérablement l’utilisation du médicament.

Michael Irizarry, directeur clinique adjoint d’Eisai, a déclaré lors d’une conférence téléphonique que la société aura des discussions avec Medicare sur la couverture du lecanemab.