Le médicament contre la maladie d’Alzheimer pourrait bénéficier à certains patients, selon de nouvelles données

Le Dr Thambisetty a déclaré que les deux décès ajoutent aux questions sur les problèmes de sécurité du lecanemab “dans la pratique clinique du monde réel où les patients sont susceptibles d’être plus malades et d’avoir plusieurs autres conditions médicales contrairement aux patients soigneusement sélectionnés dans les essais cliniques”.

Néanmoins, les données sur le lecanemab, qui, selon le Dr Gandy, attaquent une forme d’amyloïde différente de celle des médicaments précédemment testés, ont montré des taux de gonflement et de saignement significativement plus faibles qu’avec Aduhelm.

Près de 13% des patients recevant du lecanemab ont présenté un gonflement cérébral, qui était léger ou modéré dans la plupart des cas, tandis que moins de 2% des patients recevant le placebo ont présenté un tel gonflement, selon l’étude. La plupart des gonflements cérébraux ne provoquaient aucun symptôme et se résolvaient généralement en quelques mois. Environ 17 % des patients atteints de lecanemab ont présenté une hémorragie cérébrale, contre 9 % des patients recevant le placebo. Le symptôme le plus courant des saignements cérébraux était les étourdissements, selon l’étude.

Les auteurs ont rapporté que des « événements indésirables graves » se sont produits chez 14 % des patients traités au lecanemab et 11 % de ceux recevant un placebo. Près de 7% des patients atteints de lecanemab ont abandonné l’essai en raison d’effets secondaires négatifs, soit plus du double du pourcentage de bénéficiaires du placebo qui ont abandonné. Plus d’un quart des patients atteints de lecanemab ont présenté des réactions indésirables liées à la perfusion, notamment de la fièvre et des symptômes pseudo-grippaux, généralement dès la première dose. Un pourcentage beaucoup plus faible de patients sous placebo a connu ces réactions, selon l’étude.

Le principal résultat positif de l’étude était que les patients atteints de lecanemab ont décliné sur le plan cognitif de 1,21 point, tandis que les patients recevant un placebo ont diminué de 1,66 point sur l’échelle de 18 points, qui évalue des fonctions telles que la mémoire, la résolution de problèmes et les activités quotidiennes via des entretiens avec les patients et les soignants. .

Ce résultat a été étayé par des mesures secondaires dans l’essai, y compris trois autres tests cognitifs, renforçant la possibilité que le médicament ait un effet réel, ont déclaré les experts. De plus, sur toutes les mesures, les patients ont commencé à montrer un déclin plus lent plusieurs mois après avoir commencé le lecanemab, et le rythme a encore ralenti au cours de l’essai de 18 mois.

L’essai s’est efforcé d’inclure plus de participants de couleur que ceux généralement inscrits dans les essais sur la maladie d’Alzheimer. Environ 25% de ceux qui ont participé à l’essai aux États-Unis étaient noirs ou hispaniques, selon l’étude. Il a également permis aux personnes souffrant de diverses conditions médicales de participer, notamment l’hypertension, le diabète, les maladies cardiaques, l’obésité et les maladies rénales.