Le médicament contre la maladie d’Alzheimer d’Eli Lilly ralentit la progression, comporte un risque de gonflement du cerveau et de saignement, selon une étude

Un autre médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer peut ralentir modestement l’aggravation inévitable des patients – d’environ quatre à sept mois, ont rapporté lundi des chercheurs.

Eli Lilly and Co. cherche à obtenir l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le donanemab. S’il était éliminé, ce ne serait que le deuxième traitement contre la maladie d’Alzheimer démontré de manière convaincante pour retarder la maladie qui vole l’esprit – après le Leqembi récemment approuvé du fabricant de médicaments japonais Eisai.

« Enfin, il y a un peu d’espoir, n’est-ce pas, dont nous pouvons parler », a déclaré le Dr John Sims de Lilly aux journalistes lundi lors de la conférence internationale de l’Association Alzheimer à Amsterdam.

« Nous ne guérissons pas la maladie », a-t-il déclaré. « Le diabète n’a pas non plus de remède. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir de traitements très significatifs pour les patients. »

Lilly a annoncé en mai que le donanemab semblait fonctionner, mais lundi, les résultats complets d’une étude portant sur 1 700 patients ont été publiés par le Journal of the American Medical Association (JAMA) et présentés lors de la conférence sur la maladie d’Alzheimer.

Cette image fournie par Eisai en janvier montre des flacons et des emballages pour son médicament contre la maladie d’Alzheimer Leqembi. Lundi, Eli Lilly and Co. a publié les données de son étude sur 1 700 patients montrant que son médicament contre la maladie d’Alzheimer, le donanemab, ralentit également la progression de la maladie. (Eisai/Associated Press)

Le donanemab et le Leqembi sont tous deux des anticorps fabriqués en laboratoire, administrés par voie intraveineuse, qui ciblent un des coupables de la maladie d’Alzheimer : l’accumulation d’amyloïde collante dans le cerveau. Et les deux médicaments s’accompagnent d’un grave problème de sécurité – un gonflement ou un saignement du cerveau qui, dans l’étude de Lilly, était lié à trois décès.

Le leqembi et le donanemab ne sont pas approuvés au Canada.

Des questions subsistent quant aux patients qui en bénéficieront

Les scientifiques disent que si ces médicaments peuvent marquer une nouvelle ère dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, d’énormes questions demeurent quant à savoir quels patients

devraient les essayer et combien d’avantages ils remarqueront vraiment.

« Les avantages modestes ne seraient probablement pas remis en question par les patients, les cliniciens ou les payeurs si les anticorps amyloïdes étaient à faible risque, peu coûteux et simples à administrer. Cependant, ils ne sont rien de tout cela », a déclaré le Dr Eric Widera de l’Université de Californie à San Francisco. a écrit dans un éditorial du JAMA accompagnant les nouvelles données de Lilly.

L’étude de Lilly a recruté des personnes âgées de 60 à 85 ans qui étaient aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer. La moitié a reçu des perfusions mensuelles de donanemab et l’autre moitié des perfusions fictives pendant 18 mois.

L’étude a eu quelques rebondissements. Les patients passaient à des perfusions factices si suffisamment d’amyloïde s’éliminait – ce qui est arrivé à environ la moitié en un an.

Et parce que l’amyloïde seule ne cause pas la maladie d’Alzheimer, les chercheurs ont également suivi les niveaux d’un autre coupable dans le cerveau – tau anormal. Plus de tau signale une maladie plus avancée.

Les résultats : les deux groupes ont diminué au cours de l’étude de 18 mois, mais dans l’ensemble, ceux qui ont reçu du donanemab se sont aggravés d’environ 22 % plus lentement. Certains patients s’en sont mieux tirés – ceux dont les niveaux de tau sont faibles à moyens ont vu un déclin plus lent de 35%, ce qui indique que le médicament semble mieux fonctionner dans les premiers stades de la maladie.

REGARDER | Le nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer Leqembi a suscité espoir et prudence :

L’espoir et l’anxiété entourent le nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer, lecanemab Deux sociétés pharmaceutiques affirment qu’un médicament qu’elles ont développé a le potentiel de ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer, ce qu’aucun traitement n’a été en mesure de faire. Maintenant, les chercheurs et les personnes touchées par la maladie attendent avec impatience les résultats complets d’un essai sur l’homme pour le médicament.

Le médicament ralentit la progression de la maladie de 4 à 7 mois

Quelle différence cela fait-il? Cela signifie que le donanemab a ralenti l’aggravation des patients d’environ quatre à sept mois, a conclu le rapport de la JAMA.

Une autre façon de mesurer : parmi les bénéficiaires du donanemab avec des niveaux de tau inférieurs, 47 % ont été considérés comme stables un an après le début de l’étude, contre 29 % de ceux qui ont reçu la version factice.

Le principal problème de sécurité est le gonflement ou le saignement du cerveau, qui ne provoque souvent aucun symptôme mais peut parfois être grave, voire mortel. Environ un quart des receveurs de donanemab ont montré des signes de ce gonflement et environ 20 % ont eu des microhémorragies.

Les scientifiques savent déjà que les patients recevant un traitement ciblant l’amyloïde ont besoin de scanners cérébraux répétés pour vérifier ceux-ci.

effets secondaires – un obstacle coûteux et chronophage.

Widera a noté que la possibilité d’arrêter le traitement au donanemab au moins temporairement chez les personnes qui répondent bien aiderait à limiter certains de ces défis. À titre de comparaison, Leqembi est administré par voie intraveineuse toutes les deux semaines et les chercheurs n’ont pas testé un arrêt similaire.

Il est trop tôt pour savoir si certains patients pourraient avoir besoin de reprendre le donanemab, a déclaré le Dr Mark Mintun de Lilly.

Mais l’amyloïde « ne revient avec aucune sorte de vengeance », a-t-il dit, spéculant que cela pourrait prendre plusieurs années.

Manque de diversité dans les études

Autre préoccupation : plus de 90 % des participants à l’étude étaient blancs, ce qui laisse peu de données sur la façon dont d’autres populations pourraient réagir, a écrit la spécialiste de la maladie d’Alzheimer Jennifer Manly de l’Université de Columbia dans JAMA.

Les scientifiques ont longtemps essayé et échoué de ralentir la maladie d’Alzheimer avec des médicaments ciblant l’amyloïde – et l’approbation conditionnelle controversée de la FDA en 2021 d’un médicament nommé Aduhelm a rapidement échoué au milieu du manque de preuves qu’il fonctionnait vraiment. L’approbation de Leqembi et les données prometteuses du donanemab ont ravivé l’intérêt pour la lutte contre l’accumulation d’amyloïde.

Mais Mintun a reconnu que des approches supplémentaires sont nécessaires, affirmant que Lilly attend les résultats d’une étude de stade avancé d’un médicament anti-tau l’année prochaine.