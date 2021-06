Le médicament contre la maladie d’Alzheimer de Biogen pourrait coûter des milliards de dollars à Medicare par an, selon un rapport

Le nouveau médicament coûteux de Biogen contre la maladie d’Alzheimer, Aduhelm, pourrait coûter des milliards de dollars à Medicare par an, selon une analyse publié jeudi par la fondation à but non lucratif Kaiser Family Foundation.

La Food and Drug Administration a approuvé lundi le médicament de la société, le premier médicament autorisé par les régulateurs américains pour ralentir le déclin cognitif chez les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et le premier nouveau médicament pour la maladie en près de deux décennies.

La société de biotechnologie a déclaré qu’elle facturait 56 000 $ pour un cours annuel du nouveau traitement, plus élevé que le prix de 10 000 $ à 25 000 $ attendu par certains analystes de Wall Street. C’est le prix de gros, et le coût réel que les patients paieront dépendra de leur couverture santé.

On estime que la maladie d’Alzheimer touche plus de 6 millions d’Américains, dont la grande majorité sont âgés de 65 ans et plus. Biogen a déclaré qu’il s’attend à ce qu’environ 80% des patients atteints de la maladie d’Alzheimer soient couverts par Medicare, le programme fédéral d’assurance maladie pour les personnes âgées.

On ne sait toujours pas combien de bénéficiaires de Medicare prendront le médicament de Biogen, mais même une estimation prudente conduirait à une « augmentation substantielle » des dépenses de Medicare, selon KFF.

En 2017, près de 2 millions de bénéficiaires de Medicare ont utilisé un ou plusieurs traitements contre la maladie d’Alzheimer couverts par Medicare Part D, selon KFF, qui a analysé les données des réclamations. Le groupe a déclaré que si un quart de ces bénéficiaires se voient plutôt prescrire Aduhelm et que Medicare paie 103% des 56 000 $ à court terme, « les dépenses totales pour Aduhelm en un an seulement seraient de près de 29 milliards de dollars ».

Aduhelm sera couvert par Medicare Part B, a déclaré KFF, qui couvre généralement les médicaments administrés par un médecin approuvés par la FDA.

« Si 1 million de bénéficiaires de Medicare reçoivent Aduhelm, ce qui peut même être en deçà des attentes de Biogen, les dépenses pour Aduhelm à elles seules dépasseraient 57 milliards de dollars en une seule année – dépassant de loin les dépenses pour tous les autres médicaments couverts par la partie B combinés », a dit le groupe. Les dépenses totales de la partie B étaient de 37 milliards de dollars en 2019.

Biogen a fait l’objet de critiques de la part d’analystes de Wall Street et de groupes de défense qui ont demandé comment la société pourrait justifier le prix, d’autant plus que les experts médicaux continuent de débattre pour savoir s’il existe suffisamment de preuves que le médicament fonctionne réellement et que l’industrie est critiquée pour les prix des médicaments.

Lors d’un appel avec des investisseurs mardi matin, l’analyste d’Evercore ISI, Umer Raffat, a félicité la société basée dans le Massachusetts pour l’approbation du médicament aux États-Unis avant de demander aux dirigeants d’expliquer son prix.

« Je pense qu’il y a un décalage entre certains des mots que vous avez partagés dans vos communiqués de presse, comme responsabilité, accès, équité en santé, par rapport au prix, surtout compte tenu de la population de soins primaires », a-t-il déclaré aux dirigeants.

Les dirigeants de Biogen ont déclaré mardi que le prix total du nouveau traitement était « justifié » par la valeur qu’il devrait apporter aux patients, aux soignants et à la société. Ils ont insisté sur le fait que le prix est « responsable », notant que la maladie coûte des milliards aux États-Unis chaque année.

La société s’est engagée à ne pas augmenter le prix du nouveau médicament au cours des quatre prochaines années. Cela étant dit, les dirigeants ont déclaré qu’ils étaient « ouverts d’esprit » et ont suggéré qu’ils pourraient repenser le prix au fur et à mesure que l’entreprise évaluera la demande au cours des prochaines années.