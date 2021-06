Le médicament contre la maladie d’Alzheimer, Aduhelm, pourrait avoir prolongé la douleur de Reagan : Patti Davis

Au début de la maladie d’Alzheimer de mon père, ses yeux étaient généralement voilés de peur. Son visage se tendait lorsqu’il luttait pour se souvenir de quelque chose ou identifier un objet qu’il regardait. Parfois, il disait : « J’ai ce truc… ». C’était déchirant.

En 2011, j’ai lancé mon programme de groupe de soutien, Beyond Alzheimer’s, et j’ai maintenant entendu des centaines d’histoires à la fois uniques et douloureusement similaires. L’une des rares constantes de la maladie d’Alzheimer est que les premiers stades sont les plus difficiles. Vous regardez vos proches se débattre avec une réalité inéluctable : ils sont piratés petit à petit, et il n’y a rien qu’ils puissent faire pour l’arrêter. La seule miséricorde dans les dernières étapes est que la peur quitte leurs yeux. Ils s’installent dans la distance qu’ils habitent maintenant.

S’attarder au stade le plus douloureux

Pour la première fois depuis 2003, il existe un nouveau médicament pour traiter la maladie d’Alzheimer. La Food and Drug Administration vient d’annoncer qu’elle autorisera Biogen à distribuer son médicament Aduhelm dans le cadre d’une « voie d’approbation accélérée ». Ce qui, en termes simples, signifie que les autorités ont accéléré l’approbation mais que des tests supplémentaires sont nécessaires.

La différence avec Aduhelm est que, contrairement à Aricept et à d’autres médicaments qui traitent les symptômes de la démence, ce nouveau médicament cible la cause sous-jacente – la plaque amyloïde. L’accumulation de plaque bêta-amyloïde et de tau, ou enchevêtrements, dans le cerveau provoque la perte de neurones, ce qui entraîne alors la démence.

Les nouvelles de ce médicament ont été accueillies avec des avertissements à la fois de célébration et de mise en garde. L’Association Alzheimer a qualifié cela de victoire, tandis que de nombreux médecins ont souligné les effets secondaires potentiels graves, tels que l’enflure et le saignement dans le cerveau. Personne ne l’a présenté comme un remède, mais plutôt comme un traitement plus efficace pour ralentir la progression de la maladie.

J’aimerais ajouter une autre suggestion de mise en garde. Parce qu’Aduhelm est destiné aux personnes aux tout premiers stades de la démence, les personnes qui ont été diagnostiquées avec une déficience cognitive légère, le but du médicament est de les caler à ce stade aussi longtemps que possible. J’ai entendu un homme qui a participé à l’essai clinique dire à un intervieweur que le médicament peut donner aux gens plus de temps pour vivre leur vie, travailler, fonctionner en société.

Je ne pense pas que ce soit si simple. Et si nous arrêtions les gens aux stades les plus douloureux de la démence, les stades où la peur les traverse et ils pleurent la perte de ce qu’ils étaient autrefois ? C’est quelque chose que les familles et les proches doivent considérer.

Confort dans l’abandon à la maladie d’Alzheimer

Ce n’est pas à moi, ni à personne, de donner des conseils sur la façon de gérer cette décision. Mais il est important de regarder l’ensemble du tableau. C’est l’un des nombreux aspects de la maladie d’Alzheimer qui la distingue des autres maladies : à mesure qu’elle s’aggrave, le patient se sent un peu plus à l’aise. Ils ne combattent plus la force mystérieuse qui les vole. Ils s’y sont rendus et ont trouvé un endroit loin de nous, un endroit qui est devenu leur nouvelle maison.

Être aidant d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est un cheminement lourd de chagrin et d’incertitude constante. Vous ne savez pas quand la maladie va s’aggraver, ni de quelle manière. Alors, quand sort un médicament qui promet un répit, il va de soi que les soignants en voudront pour leurs proches. Mais parfois, la chose la plus précieuse que nous puissions faire est de prendre du recul pour avoir une vue plus large.

Est-ce à ce moment-là que vous voulez que votre bien-aimé s’attarde ? Personne d’autre ne peut répondre à votre place, mais la question doit être posée.

Patti Davis (@patti_davis ) est l’auteur de deux livres sur la maladie d’Alzheimer, « The Long Good-Bye » en 2011 et « Floating in the Deep End: How Caregivers Can See Beyond Alzheimer’s », à paraître en septembre. Son livre le plus récent est le roman « Le mauvais côté de la nuit ».