Le médicament contre la maladie d’Alzheimer a ralenti le déclin cognitif global dans l’essai, mais avec des effets secondaires majeurs pour certains

Un médicament expérimental pour la maladie d’Alzheimer d’Eisai et Biogen a ralenti le déclin cognitif dans un essai étroitement surveillé, mais peut comporter un risque d’effets secondaires dangereux pour certains patients, selon de nouvelles données présentées mardi.

Le médicament, le lecanemab, était associé à un type de gonflement cérébral chez 12,6 % des patients de l’essai, un effet secondaire déjà observé avec des médicaments similaires. Quatorze pour cent des patients ont eu des microhémorragies dans le cerveau – un symptôme lié à deux décès récents de personnes recevant du lécanemab dans une étude de suivi – et cinq patients ont souffert de macrohémorragies.

Les sociétés ont déclaré en septembre que l’essai de 18 mois, qui a recruté près de 1 800 participants atteints de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce, a révélé que le traitement au lecanemab réduisait le taux de déclin sur une échelle clinique de la démence (CDR-SB) de 27 % par rapport à un placebo.

“Tous ces médicaments réduisant l’amyloïde comportent un risque accru d’hémorragie cérébrale”, a déclaré le Dr Ronald Petersen de la Mayo Clinic à Rochester, Minnesota. “Je pense que les résultats primaires, les résultats secondaires, la réduction de l’amyloïde sont assez impressionnants.”

L’Association Alzheimer a déclaré que les données confirment que le médicament “peut modifier de manière significative l’évolution de la maladie pour les personnes aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer”, et a appelé les régulateurs américains à approuver la demande d’approbation accélérée de la société.

Peu d’avantages pour les patients porteurs de variants génétiques

L’essai n’a montré aucun avantage sur la mesure CDR-SB pour certains patients présentant un risque génétique de développer la maladie qui gaspille l’esprit.

Environ 16% des participants avaient deux copies (homozygotes) de la variante du gène APOE4 connue pour augmenter le risque de développer la maladie d’Alzheimer, 53% avaient une copie du gène (hétérozygote) et 31% n’étaient pas porteurs.

“Pour ce petit groupe de patients homozygotes, en ce qui concerne le CDR-SB, nous ne voyons pas de signal en faveur du lecanemab”, a déclaré Ivan Cheung, président américain d’Eisai, dans une interview. Il a suggéré que cela pourrait être dû au fait que les patients homozygotes de l’étude qui ont reçu un placebo se sont mieux comportés que prévu.

Les porteurs APOE4 ont montré une amélioration des objectifs secondaires de l’essai, y compris d’autres mesures de la cognition et de la fonction quotidienne. Dans l’ensemble, les patients atteints de lecanemab ont bénéficié de 23 % à 37 % par rapport à un placebo sur ces objectifs d’essai secondaires.

Un panneau de la société de biotechnologie Biogen est visible sur un bâtiment à Cambridge, dans le Massachusetts, en 2017. La société a aidé à développer à la fois le lecanemab et le traitement aducanumab récemment approuvé pour la maladie d’Alzheimer, vendu sous le nom d’Aduhelm. (Dominick Reuter/AFP/Getty Images)

“Je pense que c’est un avantage important qui justifiera une approbation complète. Mais bien sûr, nous voulons un avantage plus important”, a déclaré le Dr Paul Aisen, directeur de l’Institut de recherche thérapeutique sur la maladie d’Alzheimer de l’Université de Californie du Sud et co-auteur de l’étude publiée. dans le New England Journal of Medicine. Il a déclaré que le lecanemab est susceptible de fournir un plus grand bénéfice s’il est administré plus tôt dans la maladie, “avant que vous n’ayez accumulé suffisamment de dommages irréversibles pour provoquer des symptômes”.

Des données détaillées de l’étude ont été présentées lors de la réunion des essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer à San Francisco.

Eisai, basé à Tokyo, pense que les résultats de l’essai prouvent une théorie de longue date selon laquelle l’élimination des dépôts collants d’une protéine appelée bêta-amyloïde du cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer précoce peut retarder sa progression.

À 18 mois, 68% des participants à l’essai traités au lécanemab avaient une clairance amyloïde, a déclaré Eisai.

Deux décès – tous deux dus à des hémorragies cérébrales – ont été signalés parmi les participants à une extension d’essai. Ils impliquaient une femme de 65 ans qui avait reçu un type de médicament connu sous le nom d’activateur tissulaire du plasminogène pour éliminer les caillots sanguins après avoir subi un accident vasculaire cérébral et un homme de 87 ans qui prenait l’anticoagulant Eliquis.

Eisai a déclaré qu’il pensait que les deux décès “ne peuvent pas être attribués au lécanemab”.

Poussée réglementaire dans les mois à venir

Cheung a déclaré qu’Eisai a mis en place des protocoles pour surveiller le gonflement du cerveau et ne voit pas la nécessité de restrictions sur les patients qui pourraient être éligibles au traitement par lecanemab.

Le Dr Howard Fillit, directeur scientifique de l’Alzheimer’s Drug Discovery Foundation, a déclaré que les médecins équilibrent toujours les avantages et les risques des thérapies. “Actuellement, j’hésiterais à donner ce médicament à quelqu’un qui prend des anticoagulants”, a-t-il déclaré.

La Food and Drug Administration des États-Unis doit décider d’ici le 6 janvier s’il convient d’approuver le lecanemab dans le cadre de son programme d’examen “accéléré”, qui exige la preuve qu’un médicament peut avoir un impact sur un biomarqueur associé à une maladie, comme la réduction de la bêta-amyloïde dans le cerveau .

Indépendamment de cette décision, Cheung a déclaré qu’Eisai prévoyait de déposer bientôt une demande d’approbation standard de la FDA pour le médicament et demanderait également l’approbation en Europe et au Japon.

REGARDER l La controverse entourant Aduhelm: Débat sur les risques et les avantages d’un médicament controversé contre la maladie d’Alzheimer Il y a un débat sur la question de savoir si le Canada devrait suivre l’exemple des États-Unis et approuver un médicament controversé pour traiter la maladie d’Alzheimer, malgré les inquiétudes que l’Aducanumab n’est pas efficace et peut être nocif. Mais l’incertitude n’empêche pas certains patients de vouloir essayer le médicament.

Dans un mouvement controversé l’année dernière, la FDA a approuvé le premier médicament ciblant l’amyloïde, Aduhelm de Biogen, basé au Massachusetts, malgré le manque de preuves de meilleurs résultats pour les patients. Les assureurs et de nombreux médecins ont hésité à prescrire ce médicament coûteux – une autre raison pour laquelle les experts attendent avec impatience de savoir à quel point le nouveau lecanemab pourrait fonctionner.

Si la FDA approuve le lecanemab, les patients et leurs familles auront besoin d’une voix pour décider si cela vaut les tracas des perfusions IV et le risque d’effets secondaires pour la possibilité d’au moins un certain retard de progression, a déclaré Petersen.

“Je ne pense pas que nous allons arrêter la maladie dans son élan” avec seulement des médicaments ciblant l’amyloïde, a-t-il ajouté, affirmant qu’il faudra une combinaison de médicaments qui ciblent d’autres coupables d’Alzheimer.

Les chercheurs se préparent à tester le lecanemab avec d’autres médicaments expérimentaux, et comment cela fonctionne chez les personnes à haut risque avant qu’elles ne montrent les premiers signes de problèmes de mémoire.