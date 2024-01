Le médicament candidat contre la SLA de NeuroSense (NASDAQ : NRSN) s’avère prometteur lors d’un récent essai de phase 2b ; D’autres étapes à venir en 2024 – NeuroSense Therapeutics (NASDAQ :NRSN), Biogen (NASDAQ :BIIB)

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurologique évolutive qui tue les cellules nerveuses contrôlant le mouvement volontaire des muscles. Elle est incurable et entraîne une paralysie complète et finalement la mort dans les deux à cinq ans suivant le diagnostic. Chaque année, environ 5 000 personnes Aux États-Unis, on diagnostique cette maladie dévastatrice, ce qui représente 15 nouveaux cas par jour, selon l’ALS Association.

Il existe des traitements sur le marché, mais ils ne font pas grand-chose pour ralentir la progression de la maladie ou améliorer de manière suffisamment significative la qualité de vie. NeuroSense Thérapeutique Ltée. NRSNpourrait avoir une meilleure approche avec son principal candidat thérapeutique, PrimeC.

Double action pour cibler la SLA

Contrairement aux traitements actuellement disponibles pour les patients atteints de SLA, PrimeC consiste en des doses spécifiques de deux médicaments approuvés par la FDA, qui visent à agir en synergie sur plusieurs cibles de la SLA. Le célécoxib est utilisé pour réduire la neuroinflammation, l’excitotoxicité du glutamate et le stress oxydatif, tandis que la ciprofloxacine régule la synthèse des microARN et l’accumulation de fer.

Les premiers résultats de ces deux médicaments combinés ont montré un Baisse de 29,2 % de la progression de la maladie et un ralentissement de 13,3 % de la perte de la fonction respiratoire dans l’essai de phase 2b sur la SLA de NeuroSense sur PrimeC (PARADIGM). Dans la population per protocole, un résultat encore plus impressionnant d’un résultat statistiquement significatif Baisse de 37,4 % de la progression de la maladie et un ralentissement de 17,2 % de la perte de la fonction respiratoire a été observé. L’essai a atteint son critère principal d’innocuité et de tolérabilité avec des résultats comparables à ceux du placebo. Cela établit un solide profil de sécurité pour PrimeC alors qu’il progresse dans l’espoir de commercialiser le traitement. « Je suis enthousiasmé par les premières données cliniques de PARADIGM. Les progrès cliniques d’un nouveau traitement qui aide à ralentir la progression de la SLA, avec le potentiel de préserver la qualité de vie, ont la capacité d’avoir un impact positif significatif sur les personnes vivant avec la SLA. et leurs familles », a déclaré Merit Cudkowicz, MD, président de neurologie au Massachusetts General Hospital, directeur du Healey & AMG Center for ALS, professeur Julieanne Dorn de neurologie à la Harvard Medical School et membre du conseil consultatif scientifique de NeuroSense.

NeuroSense : les patients SLA veulent PrimeC

PrimeC semble s’avérer populaire auprès des participants à l’essai. NeuroSense a déclaré que 96 % des personnes participant à l’essai qui ont terminé la partie de 6 mois ont choisi de recevoir PrimeC dans le cadre d’une prolongation ouverte de 12 mois. De plus, tous les participants à l’essai qui ont terminé le traitement d’essai de 18 mois ont demandé à continuer à prendre PrimeC via un essai initié par un enquêteur.

PARADIGM est un essai prospectif, multinational, randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo. Des participants du Canada, d’Italie et d’Israël ont été recrutés et ont reçu un traitement pendant six mois après avoir été randomisés dans un rapport 2:1 pour recevoir PrimeC ou un placebo, respectivement.

Mais il n’y a pas que NeuroSense qui est optimiste quant à la capacité de PrimeC à résoudre les problèmes actuels. une opportunité de marché de 3 milliards de dollars par an. Un étude indépendante réalisée au Ichida Stem Cell Lab L’année dernière, à l’Université de Californie du Sud, PrimeC a montré que PrimeC était parmi les meilleurs en termes d’amélioration de la survie des motoneurones par rapport à deux médicaments contre la SLA approuvés par la FDA ainsi qu’à plusieurs autres médicaments contre la SLA en développement.

Des étapes majeures attendues en 2024

Et c’était tout en 2023. Cette année, l’entreprise se prépare à encore plus de développements et d’étapes, notamment les résultats d’une collaboration stratégique avec Biogène Inc. BIIB. Les résultats étant attendus prochainement, Biogen et NeuroSense évaluent l’impact de PrimeC sur les niveaux de neurofilaments chez les participants à l’essai. Le neurofilament est lié à la progression de la SLA. Une fois les résultats obtenus, Biogen dispose d’un droit de premier refus pour co-développer et commercialiser PrimeC pour le traitement de la SLA pendant une durée limitée. C’est quelque chose que les investisseurs voudront peut-être garder sur leur radar.

Au cours du premier semestre 2024, NeuroSense devrait également publier les critères d’évaluation principaux des biomarqueurs caractéristiques de la SLA, TDP-43 et ProstaglandinJ2, afin d’évaluer l’activité biologique et l’engagement cible de PrimeC. « L’ampleur de cette amélioration apparente est particulièrement remarquable compte tenu de l’histoire naturelle de la progression continue de la maladie. En outre, les aspects les plus intéressants de ces données incluent non seulement les différences statistiques dans le score ALSFRS-R aux moments spécifiés, mais également le fait que la trajectoire améliorée “Le déclin de l’ALSFRS-R était évident dès le début, tout au long de la période d’étude”, a déclaré Jeffrey Rosenfeld, MD, PhD, professeur de neurologie à l’Université de Loma Linda et membre du conseil consultatif scientifique de NeuroSense. “La complexité de la pathologie de la SLA justifie une stratégie thérapeutique multi-médicaments et il est particulièrement gratifiant de voir cette thérapie combinée progresser.

La prochaine étape pour PrimeC est un essai de phase 3 et, si tout fonctionne, une approbation de commercialisation. Pour ce faire, NeuroSense prévoit d’avoir des réunions de fin de phase 2 avec la FDA et l’Agence européenne des médicaments au deuxième trimestre 2024. Elle est également en pourparlers avec plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques axées sur les thérapies du SNC pour explorer d’éventuels partenariats stratégiques et commerciaux. opportunités.

« L’efficacité clinique observée dans les premiers résultats de l’essai PARADIGM démontre le potentiel de PrimeC à apporter un bénéfice clinique significatif et significatif aux personnes vivant avec la SLA, car tout ralentissement de la progression de cette maladie incurable est significatif du point de vue clinique et du patient », a déclaré Alon. Ben-Noon, PDG de NeuroSense. “C’est peut-être l’un des résultats les plus significatifs observés à ce jour. Nous pensons que ces données, conjointement avec les lectures, espérons-le, corrélatives des neurofilaments ce mois-ci, pourraient conduire à un partenariat stratégique et à une voie réglementaire accélérée pour PrimeC vers le marché.”

