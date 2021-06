Le médicament Biogen Alzheimer et la nouvelle bataille pour le traitement de la démence

Mais assis dans son bureau baigné de soleil à San Diego début juin, il s’est senti légèrement déconcerté par la manière dont la Food and Drug Administration début juin a approuvé son utilisation sur une base « accélérée », qui est généralement réservée aux médicaments contre le cancer. Cela signifiait que ses avantages cliniques étaient considérés comme probables, mais l’approbation pour une utilisation à long terme serait soumise à une étude plus approfondie dans une quatrième phase d’essais.

« Dans la plupart des cas », a-t-il expliqué, de nombreuses personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer abandonneront d’autres études de médicaments pour poursuivre un traitement avec l’Aduhelm nouvellement approuvé. Leurs départs rendraient les données d’essai pour ces médicaments alternatifs moins utiles, même si les médicaments en question pourraient un jour s’avérer plus sûrs, plus efficaces ou plus adaptés aux différents stades de la progression de la maladie. Mais peut-être de manière perverse, il considère toujours l’approbation d’Aduhelm « un coup de pouce à ces efforts – un fort coup de pouce ».

Ces dernières années, certaines grandes sociétés pharmaceutiques abandonné les efforts de recherche sur les maladies du cerveau, y compris Pfizer et Boehringer Ingelheim en 2018 – en fait, Biogen avait abandonné Aduhelm à un moment donné lors des essais cliniques en 2019 avant de revenir sur sa décision – après des décennies d’échec à la recherche d’une percée.

La controverse entourant le médicament Biogen, y compris son coût potentiel, se heurte à un paysage de besoins massifs et non satisfaits de traitement de la démence et à une maladie qui coûte aux États-Unis jusqu’à 259 milliards de dollars par an. Plus de 6 millions d’Américains souffrent de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence, selon estimations de l’Association Alzheimer, et d’ici 2050, ce nombre pourrait atteindre plus de 12 millions de personnes pour un coût de 1 000 milliards de dollars par an.

C’est pourquoi certains experts en médicaments contre la démence se concentrent sur l’attention renouvelée et le financement frais plutôt que sur les inconvénients potentiels de l’approbation de Biogen, selon le Dr Jeffrey Cummings, neurologue à l’Université du Nevada, Las Vegas, qui publie une revue annuelle de le pipeline de développement de médicaments contre la maladie d’Alzheimer. Ses recherches ont constamment montré que le taux d’échec des médicaments était de 99,6 % avant l’approbation de Biogen, un contraste frappant avec 1 médicament contre le cancer sur 5 (20 %) qui réussit.

Cummings dit que tout effet secondaire négatif pour d’autres essais de médicaments à court terme serait « surmonté, le cas échéant, par l’intérêt accru que suscitent les entreprises, le capital-risque et la biotechnologie, une fois qu’ils voient qu’il existe un moyen d’obtenir une approbation pour un maladie. »

Dans l’histoire récente, les National Institutes of Health ont dépensé deux à trois fois plus pour la recherche sur les maladies cardiaques et le cancer que pour la démence, tandis que le manque de participants qualifiés pour les essais cliniques a également ralenti les progrès.