Le médicament antidiabétique Metformine pourrait aider le système immunitaire à reconnaître le VIH

Virus VIH © Design Cell – stock.adobe.com

Le médicament antidiabétique metformine a aidé le système immunitaire à reconnaître le VIH, lorsqu’il est utilisé en conjonction avec un traitement antirétroviral (TAR), selon les résultats d’une étude récente du centre de recherche de l’Université de Montréal, CRCHUM. L’étude complète a été publiée en ligne début août 2024 à iScienceCette combinaison a également réduit l’inflammation chronique, un symptôme courant d’une infection par le VIH.

Une équipe de chercheurs dirigée par Petronela Ancuta, Ph. D., chercheuse au CRCHUM et professeure à l’Université de Montréal, a étudié les cellules immunitaires de 13 personnes sous TAR et metformine en 2021 et a découvert que la metformine réduisait la quantité de VIH dans les cellules et augmentait la quantité de cellules présentant le VIH à leur surface en déclenchant la surproduction de la protéine BST2, qui maintient les particules virales du VIH collées aux cellules infectées par le VIH. Le système immunitaire avait donc plus de facilité à identifier et à combattre le VIH.

« Les résultats de nos tests in vitro sur des cellules de personnes vivant avec le VIH et traitées par thérapie antirétrovirale nous ont d’abord pris au dépourvu », a déclaré Ancuta dans un communiqué. communiqué de presse « Ils ont été un peu surprenants. Nous avons découvert que la metformine avait à la fois un effet proviral et antiviral. Le médicament a contribué à augmenter le nombre de cellules infectées par le VIH, tout en empêchant le virus de s’échapper de la cellule. »

Un réservoir latent du VIH est un groupe de lymphocytes CD4-T infectés par le VIH qui se forment dans les premiers jours suivant l’exposition. Si un patient suit un traitement antirétroviral, les réservoirs ne libèrent généralement pas de nouvelles particules virales. Cependant, ils peuvent recommencer à produire du virus si le patient arrête de suivre un traitement antirétroviral, même si la charge virale est faible. Ces réservoirs se trouvent généralement dans les ganglions lymphatiques et la rate. Le traitement antirétroviral seul n’est pas efficace pour éliminer ces réservoirs, mais lorsqu’il est utilisé en association avec la metformine, les chercheurs ont découvert que la metformine entravait l’activité de la cible mécaniste de la rapamycine (mTOR), la molécule qui aide le VIH à se répliquer.

« Bien que le traitement antirétroviral ait permis de sauver et d’améliorer considérablement la vie des personnes atteintes du VIH, le traitement n’est pas curatif et l’infection chronique par le VIH-1 est associée à plusieurs comorbidités qui représentent un fardeau sanitaire mondial », écrit Ancuta dans l’étude. « De nouvelles stratégies thérapeutiques sont nécessaires pour réduire l’inflammation chronique, améliorer les fonctions immunitaires et accélérer la dégradation des réservoirs viraux. »

Ancuta a déclaré que la prochaine phase de recherche sera un essai clinique pour valider les résultats des tests in vitro.