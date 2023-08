Le médicament amaigrissant Wegovy réduit le risque de maladie cardiaque grave, selon un nouvel essai

Les maladies impliquant le cœur et les vaisseaux sanguins sont la principale cause de décès dans le monde et aux États-Unis. Ainsi, tout ce qui contribue à réduire les décès dus aux maladies cardiovasculaires est une cause de réjouissance, que son effet soit modeste ou majeur.

Mais il est rare qu’une intervention ait un impact potentiel aussi important sur la mortalité que la dernière: dans un communiqué de presse hier, le fabricant du semaglutide, un médicament contre le diabète et la perte de poids (sous la marque Wegovy et Ozempic), a déclaré que le médicament réduisait le risque des événements cardiovasculaires graves, y compris les décès, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, de 20 %.

« Les gens sont très excités », a déclaré James Januzzi, cardiologue et chercheur au Massachusetts General Hospital de Boston, qui n’a pas participé à l’étude. « Bien que nous ayons pu ralentir la vague de maladies cardiaques au cours des 20 dernières années, une grande partie de ces gains ont commencé à être perdus en raison de la montée de l’obésité et du diabète. »

Il était raisonnable pour les chercheurs de s’attendre à ce que le semaglutide, simplement en aidant les gens à perdre du poids, offre également un effet protecteur contre les maladies cardiaques.

Mais ils n’auraient peut-être pas deviné l’ampleur de cet effet – et c’est énorme.

« Vingt pour cent – c’est considéré comme important » dans le monde des maladies cardiaques, a déclaré Joseph C. Wu, directeur du Stanford Cardiovascular Institute et président de l’American Heart Association.

Il y a beaucoup d’excitation méritée autour de ce communiqué de presse. Pourtant, ce n’était qu’un communiqué de presse, pas une publication évaluée par des pairs.

Une publication complète de l’étude, appelée SELECT, suivra dans une revue à comité de lecture à temps. Le rapport complet pourrait révéler quelques rides et, espérons-le, aidera à répondre à une variété de questions sur la façon dont le médicament fonctionne, comment il doit être utilisé et s’il peut être distribué équitablement.

Mais en attendant, de nombreux experts partagent l’espoir de Wu qu’en tant qu’outil supplémentaire dans la boîte à outils, le sémaglutide pourrait être un outil incroyablement puissant pour réduire les décès dus aux maladies cardiaques.

Les premiers résultats suggèrent que le sémaglutide pourrait offrir des avantages vitaux à un groupe de patients beaucoup plus important qu’on ne le pensait initialement

Le communiqué de presse du fabricant de sémaglutide Novo Nordisk a donné un aperçu des résultats de l’essai clinique SELECT, qui a suivi 18 000 adultes prenant le médicament pendant jusqu’à cinq ans.

Le communiqué de presse manque de nombreux détails d’une publication complète et révisée par des pairs, y compris les détails critiques que les cliniciens utilisent pour apporter des changements dans la manière et à qui ils prescrivent le médicament.

Mais en attendant, ce qui est le plus excitant dans le procès, c’est OMS il a étudié : les adultes en surpoids ou obèses (avec un indice de masse corporelle, ou IMC, de 27 ou plus), âgés de 45 ans ou plus et atteints de « maladie cardiovasculaire établie » (qui comprend les personnes qui ont eu des douleurs thoraciques dues à un blocage d’un vaisseau sanguin dans le cœur ou si vous avez d’autres signes d’obstruction de vaisseaux sanguins).

Cette population d’étude différente représente beaucoup de personnes dans le monde réel – beaucoup d’entre nous connaissent des personnes relativement jeunes et en bonne santé dont la santé pourrait être affectée par les résultats de cet essai.

Notamment, les patients inclus dans l’essai n’étaient pas diabétiques. Il a déjà été démontré que le médicament réduit le risque cardiovasculaire dans ce groupe ; la dernière étude a été conçue pour examiner les personnes en surpoids ou obèses et qui, bien qu’elles ne soient pas diabétiques, présentaient toujours un risque supérieur à la moyenne de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou d’un autre événement cardiovasculaire grave.

Ce que l’essai a montré était remarquable : par rapport à un placebo, le sémaglutide a réduit le risque d’événements cardiovasculaires graves de 20 % dans le groupe d’étude.

D’autres médicaments ont obtenu des résultats tout aussi spectaculaires dans la réduction du risque cardiovasculaire – les statines hypocholestérolémiantes, par exemple, permettent également de réduire considérablement les risques, même chez les adultes à faible risque. Mais vraisemblablement, les adultes de l’essai SELECT recevaient déjà ces autres médicaments, a déclaré Wu, et le sémaglutide a fourni un avantage supplémentaire au-delà. « Les 20 % en plus des médicaments que les patients prennent déjà, c’est assez impressionnant », a-t-il déclaré.

On ne sait pas encore comment le sémaglutide agit pour réduire le risque de maladie cardiaque.

Le communiqué de presse ne répond pas à toutes les questions importantes concernant cette découverte. On ne sait pas exactement comment le sémaglutide réduit le risque cardiovasculaire.

Il se pourrait que ce soit uniquement la perte de poids induite par le médicament qui aide les gens.

« L’obésité en soi s’accompagne d’un certain nombre d’anomalies métaboliques qui prédisposent aux événements cardiovasculaires », a déclaré Januzzi. Cela signifie que peu importe comment cela se produit – induit ou non par le sémaglutide – la perte de poids elle-même réduit le risque de maladie cardiaque.

Mais il est fort possible que le sémaglutide offre des avantages protecteurs au-delà de la perte de poids associée à sa prise.

« Mon intuition est qu’en plus de la perte de poids », a déclaré Wu, « ce médicament a probablement d’autres effets bénéfiques, tels que l’anti-inflammation et l’anti-plaque. » (Les plaques sont les dépôts graisseux sur les parois des vaisseaux sanguins qui augmentent considérablement le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.) Il soupçonne que les effets du médicament sont le résultat de tous ces effets positifs ajoutés ensemble.

Il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur le sémaglutide – et une étude publiée ne répondra qu’à certaines d’entre elles

On ne sait toujours pas comment le sémaglutide figurera dans les schémas thérapeutiques des personnes à l’avenir – c’est-à-dire comment et s’il remplacera d’autres médicaments, à quelles doses il sera prescrit et pour qui.

Une question ouverte importante est de savoir si la réduction du risque de maladie cardiaque est proportionnelle à la perte de poids, a déclaré Wu. Si ce n’est pas le cas, cela suggère que les effets du médicament ne se limitent pas à sa capacité à réduire le poids des gens – et que même une petite dose du médicament pourrait avoir un effet bénéfique.

Wu est également curieux de connaître les effets du médicament sur la tension artérielle, la glycémie et le cholestérol, qui augmentent tous indépendamment le risque cardiovasculaire. Comprendre ces effets, et savoir si le sémaglutide améliore les autres médicaments que les patients de l’étude prenaient pour résoudre ces problèmes, sera important pour déterminer éventuellement comment rationaliser les schémas thérapeutiques des patients. (Par exemple, s’il s’avère que le sémaglutide reproduit tous les effets d’une statine, les patients pourraient ne pas avoir besoin des deux.)

Et il se demande si tout le monde est susceptible d’obtenir les mêmes avantages protecteurs du médicament. « Y a-t-il une tranche d’âge particulière qui en profite plus qu’une autre ? Y a-t-il un groupe ethnique particulier qui en profite plus qu’un autre ? » dit Wu.

Il espère que plus de détails sur les résultats de l’étude SELECT fourniront des réponses à ces questions, bien qu’il ait également des questions qui nécessiteraient des études supplémentaires pour répondre. Il est particulièrement intéressé de savoir si le médicament a également un effet protecteur pour les personnes ayant un IMC inférieur à 27. Si c’est le cas, cela élargirait encore plus l’éventail des personnes éligibles pour bénéficier du médicament que ne semble le faire l’étude SELECT.

Januzzi est également curieux de savoir si les patients qui ne peuvent tolérer que des doses plus faibles de sémaglutide en raison d’effets secondaires – tels que nausées – en tirera également des avantages. « Rien en médecine n’est unique », a-t-il déclaré, « il sera donc important de comprendre si la réduction de la dose est associée à des avantages similaires. »

La plus grande question de toutes – combien les gens paieront-ils pour ces avantages rapportés ?

Quelles que soient les réponses à ces questions médicales, il y aura des obstacles à surmonter avant que le semaglutide ne soit disponible pour tous ceux qui pourraient en bénéficier. L’accès au médicament a déjà été limité par une faible couverture d’assurance et des pénuries résultant de problèmes de fabrication et de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Si le médicament devient la norme de soins pour les personnes à risque de maladie cardiaque, il y aura beaucoup d’intérêt à augmenter son approvisionnement. « Dans un marché libre, je suis sûr qu’il y aura d’autres sociétés pharmaceutiques qui proposeront des types d’outils similaires », a déclaré Wu. Il espère que la concurrence finira par faire baisser le prix du sémaglutide et des médicaments similaires.

La tarification des médicaments jouerait un rôle important pour déterminer si les compagnies d’assurance couvrent le médicament – une préoccupation majeure pour Januzzi. Actuellement, les patients paient souvent beaucoup d’argent de leur poche pour obtenir le médicament, et sa disponibilité constante est loin d’être une chose sûre. « Il y a donc des questions ouvertes qui se rapportent moins à l’essai clinique et plus à la pratique clinique quotidienne », a-t-il déclaré.

Mais même sans une clarté totale sur la voie à suivre, les nouvelles sur le potentiel du sémaglutide au-delà du traitement du diabète et de l’obésité sont assez bouleversantes, a déclaré Januzzi. « Il y a des choses qui arrivent une fois tous les 10 ans environ », a-t-il dit – et c’est l’une d’entre elles.