Le médicament amaigrissant Wegovy réduit le risque de crise cardiaque dans un essai marquant

P.HILADELPHIA — Wegovy, le médicament contre l’obésité de Novo Nordisk, a notamment réduit le risque de crise cardiaque dans un essai cardiovasculaire historique qui affirme que le traitement offre des avantages pour la santé au-delà de la perte de poids.

La société avait annoncé en août que dans cet essai, appelé Select, Wegovy avait réduit de 20 % le taux global de problèmes cardiaques majeurs – crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux ou décès d’origine cardiovasculaire. Cette conclusion, qui était le principal résultat que l’essai avait pour objectif d’étudier, était plus forte que beaucoup ne l’espéraient et a conduit le titre de Novo à une forte hausse.

Mais les détails de l’étude, y compris les réductions de risque pour chaque complication cardiaque spécifique, n’ont été publiés que samedi, lorsqu’ils ont été présentés ici – devant une foule debout – lors de la première session majeure de la conférence de l’American Heart Association.

Selon les résultats, Wegovy a réduit le taux de crises cardiaques de 28 % chez les patients qui prenaient déjà des statines et d’autres médicaments pour prévenir les problèmes cardiaques. publié dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre. Le médicament a également réduit le taux de décès d’origine cardiovasculaire de 15 % et celui des accidents vasculaires cérébraux de 7 %.

De plus, les personnes bénéficiant de Wegovy ont connu un taux de décès toutes causes confondues inférieur de 19 %.

En partie à cause de la manière dont l’essai a été conçu, le principal résultat portant sur le risque cardiovasculaire global était le seul résultat considéré comme statistiquement significatif. Les médecins ont néanmoins salué les résultats, notamment la réduction des taux de crises cardiaques et de décès toutes causes confondues.

L’étude a donné « des résultats globalement vraiment impressionnants », a déclaré Nicholas Marston, cardiologue au Brigham and Women’s Hospital qui n’a pas participé à l’étude, notant que la réduction du risque cardiovasculaire général est apparue très tôt et a continué à augmenter au cours de l’essai. .

Wegovy, ainsi que son médicament sœur contre le diabète, Ozempic, font partie d’une classe croissante de médicaments à base de GLP-1, qui ont explosé en popularité pour entraîner une perte de poids substantielle. Mais les assureurs sont réticents à payer ces médicaments, les considérant comme des traitements cosmétiques plutôt que médicaux. Select est le premier essai démontrant qu’un médicament contre l’obésité améliore les résultats cardiovasculaires, ce qui représente une étape clé non seulement pour Novo, mais également pour le domaine de la cardiologie.

“Il s’agit de la première thérapie de gestion du poids dont nous avons prouvé dans un essai rigoureux qu’elle réduisait le risque excessif d’événements cardiovasculaires associés au surpoids et à l’obésité”, A. Michael Lincoff, chercheur principal de l’essai et cardiologue interventionnel à la Cleveland Clinic. , a déclaré dans une interview. “Cela fait désormais du surpoids et de l’obésité une nouvelle voie, un autre facteur de risque modifiable, que nous pouvons traiter chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires.”

Il reste cependant de nombreuses questions sur la façon dont le médicament entraîne des bienfaits cardiovasculaires, et les chercheurs cherchent à savoir si la perte de poids à elle seule a contribué au résultat ou s’il existe d’autres facteurs.

Les résultats de Select surviennent alors que Novo fait face à une concurrence accrue de la part d’Eli Lilly, qui vient de recevoir l’autorisation de vendre son médicament contre le diabète Mounjaro comme traitement contre l’obésité sous le nom de Zepbound. Le médicament de Lilly a montré un potentiel de perte de poids plus important, ce qui le rend probablement plus attrayant pour de nombreux patients, mais Wegovy dispose désormais de données tangibles confirmant ses bienfaits cardiovasculaires.

Cela pourrait aider à convaincre les payeurs d’élargir l’accès. Les assureurs rechignent au prix du médicament, qui coûte plus de 16 000 dollars par an et est censé être pris indéfiniment. Les données Select pourraient renforcer les arguments de Novo selon lesquels Wegovy préviendra les problèmes cardiaques et réduira les coûts à long terme.

Les résultats pourraient même aider à obtenir une couverture de Medicare, qui est interdite par la loi de couvrir les médicaments amaigrissants. Doug Langa, responsable des opérations de la société en Amérique du Nord, a déclaré la semaine dernière lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que les données cardiaques pourraient amener Novo à essayer de demander une exception pour Wegovy.

Le procès le plus long jamais vu pour Wegovy

Select a recruté plus de 17 600 personnes souffrant d’obésité, de maladies cardiaques existantes et non diabétiques.

Il a duré cinq ans, ce qui en fait l’essai le plus long jamais mené pour Wegovy et lui permet d’ouvrir une fenêtre sur l’efficacité et la sécurité à long terme du médicament. Les patients sous Wegovy ont perdu en moyenne environ 10 % de leur poids et ont maintenu leur perte de poids tout au long de l’essai. C’est moins que la perte de poids indiquée dans un précédent grand essai Wegovysoit environ 15 %, mais Lincoff a noté que l’étude précédente étudiait spécifiquement la perte de poids et incluait des interventions sur le mode de vie.

Environ 17 % des personnes sous Wegovy ont arrêté le traitement en raison d’événements indésirables, soit plus que les 8 % qui ont arrêté le traitement dans le groupe placebo. La raison la plus courante pour laquelle les gens ont arrêté le médicament était des problèmes gastro-intestinaux, similaires aux essais précédents de Wegovy.

Des inquiétudes ont récemment fait surface que les médicaments à base de GLP-1 peuvent augmenter le risque de pensées suicidaires. L’essai a cependant révélé que 0,7 % des patients prenant Wegovy souffraient de troubles psychiatriques, soit à peu près les mêmes 0,6 % des patients prenant un placebo.

Une limite de l’essai est que les hommes représentaient près des trois quarts des participants, a déclaré Martha Gulati, directrice de la cardiologie préventive au centre médical Cedars-Sinai, qui n’a pas participé à l’étude. Même si elle a également trouvé les résultats impressionnants, elle a déclaré qu’il était décevant qu’il n’y ait pas plus de femmes incluses, d’autant plus qu’il existe un problème historique de sous-représentation des femmes dans les essais cardiaques.

Lincoff a déclaré que les enquêteurs ont tenté de recruter un groupe diversifié de participants, “mais nous avons finalement abouti à un groupe de patients qui ne reproduit pas une population de patients représentative à l’échelle mondiale”. Il ne pense cependant pas que cela ait influencé les résultats de l’essai, « étant donné que les sous-groupes étaient de taille significative dans ce vaste essai et que les femmes et les hommes [had] effets de traitement similaires.

Qu’est-ce qui a motivé le bénéfice cardiovasculaire ?

Une question clé pour les chercheurs et les entreprises développant des médicaments contre l’obésité est de savoir dans quelle mesure les bénéfices cardiovasculaires observés dans cet essai étaient dus à la perte de poids ou à d’autres mécanismes médicamenteux. Si la perte de poids était le principal facteur, cela suggère que les médicaments qui entraînent une plus grande perte de poids, tels que Lilly’s Zepbound, pourraient également avoir de plus grands bienfaits cardiovasculaires. Mais si des facteurs autres que la perte de poids étaient en jeu dans cet essai, il serait alors plus difficile de déduire quel bénéfice cardiaque d’autres médicaments pourraient apporter.

Michael Mason, qui dirige l’unité diabète et obésité de Lilly, a soulevé ce point lors d’un appel aux résultats la semaine dernière, affirmant que « probablement la question clé que je me pose [for the Select trial] c’est dans quelle mesure l’effet était dû à l’effet du médicament par rapport à la perte de poids. Lilly mène un essai similaire portant sur les résultats à long terme de Zepbound sur la santé, mais il ne devrait pas se terminer avant 2027.

Lincoff a noté que dans Select, puisque la réduction du risque de problèmes cardiovasculaires s’est produite tôt, avant de grands changements de poids, « cela implique qu’il existe [an] L’effet se produit indépendamment de l’ampleur de la perte de poids », a-t-il déclaré.

En outre, le fait que les personnes participant à l’essai n’ont pas perdu autant de poids que dans les études précédentes, tout en bénéficiant de bénéfices cardiovasculaires, conforte l’idée que la perte de poids n’est pas le seul facteur en jeu, a déclaré Randy Seeley, directeur du Michigan Nutrition Obesity. Centre de recherche qui n’a pas participé à l’étude.

Certaines données suggèrent que les traitements à base de GLP-1 ont des effets anti-inflammatoires qui pourraient être bénéfiques pour le cœur. Il existe également des récepteurs de l’hormone GLP-1 situés sur les cellules cardiaques, et l’effet direct du médicament sur ces récepteurs peut également jouer un rôle.

Cette étude n’a pas examiné la relation entre l’ampleur de la perte de poids des participants et la réduction de leur risque cardiovasculaire, mais les chercheurs prévoient des analyses de suivi, a déclaré Lincoff.

En fin de compte, il a déclaré : « Je pense que c’est une combinaison de plusieurs effets différents : l’ampleur de la perte de poids, le processus et le mécanisme par lesquels le poids est perdu, et d’autres effets sur la glycémie, sur l’inflammation, sur la tension artérielle et peut-être. effets directs du médicament sur le cœur et les vaisseaux sanguins eux-mêmes.

La couverture des problèmes de santé chroniques par STAT est soutenue par une subvention de Philanthropies Bloomberg. Notre soutiens financiers ne sont impliqués dans aucune décision concernant notre journalisme.