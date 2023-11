Le médicament amaigrissant Wegovy réduit le risque de complications cardiaques graves

Wegovy de Novo Nordisk a réduit le risque de complications cardiovasculaires graves chez les personnes souffrant d’obésité et de maladies cardiaques dans le cadre d’un essai étroitement surveillé, démontrant un effet particulièrement important sur les crises cardiaques, une nouvelle frontière prometteuse pour le médicament.

L’étude Select, menée auprès d’environ 17 500 personnes, a testé Wegovy chez des personnes souffrant d’obésité et de maladies cardiaques, mais qui ne souffraient pas de diabète. Les injections hebdomadaires de Wegovy ont réduit de 20 % le risque global de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de décès d’origine cardiovasculaire, selon les résultats détaillés de l’essai présentés samedi lors des sessions scientifiques de l’American Heart Association et publiés simultanément dans le New England Journal of Medicine. Novo Nordisk a divulgué les principales données de l’étude en août.

Les résultats pourraient élargir la couverture d’assurance de Wegovy, jusqu’à présent, un obstacle majeur pour le médicament et les agonistes similaires du GLP-1, et stimuler une utilisation plus large du médicament anti-obésité.

“C’est la première fois qu’un médicament approuvé pour la gestion de l’obésité chronique peut être considéré comme salvateur”, a déclaré le Dr Robert Kushner, professeur de médecine en endocrinologie à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern, qui a participé à l’étude.

Les nouvelles données pourraient également aider la société pharmaceutique danoise à maintenir son avance sur Eli Lilly, dont le médicament amaigrissant concurrent Zepbound a été approuvé aux États-Unis plus tôt cette semaine. Il a été démontré que Zepbound aide les gens à perdre plus de poids, mais il n’a pas encore démontré d’effet sur les résultats cardiovasculaires.

“Si vous regardez jusqu’où les compagnies d’assurance seront obligées d’aller, elles seront obligées d’opter pour le médicament qui réduit les événements cardiovasculaires”, a déclaré le Dr Howard Weintraub, directeur clinique du Centre de prévention des maladies cardiovasculaires. Maladies cardiovasculaires à NYU Langone Heart qui a participé à l’étude.