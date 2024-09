Le médicament amaigrissant Saxenda est efficace pour les enfants dès l’âge de 6 ans, selon une étude

Un médicament approuvé pour traiter l’obésité chez les adultes et les adolescents est sûr et efficace pour une utilisation chez les enfants dès l’âge de 6 ans lorsqu’il est associé à un régime alimentaire et à de l’exercice, montre une nouvelle petite étude.

Le liraglutide a réduit la masse corporelle, ralenti la prise de poids et amélioré les marqueurs de santé chez les enfants âgés de 6 à 11 ans, selon une recherche présentée mardi lors d’une conférence médicale et publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Sur la base des résultats de l’essai, le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk a demandé aux autorités réglementaires américaines d’étendre l’utilisation du médicament aux enfants de cette tranche d’âge, a déclaré mardi un porte-parole de l’entreprise. S’il est approuvé, le médicament serait le premier autorisé à traiter le type d’obésité le plus courant qui touche plus de 20 % des enfants américains âgés de 6 à 11 ans, selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

« Jusqu’à présent, les enfants n’avaient pratiquement aucune option pour traiter leur obésité », a déclaré le Dr Claudia Fox, spécialiste de l’obésité pédiatrique à l’Université du Minnesota qui a dirigé l’étude. « On leur a dit de faire plus d’efforts en matière de régime alimentaire et d’exercice physique. »

Les effets secondaires étaient fréquents chez les personnes ayant reçu le médicament, en particulier les effets gastro-intestinaux tels que les nausées, les vomissements et la diarrhée. Les experts ont déclaré que les médecins et les parents devraient soigneusement évaluer ces risques et le manque de données sur l’utilisation à long terme de ces médicaments chez les jeunes enfants.

« Disposer d’un médicament pour cette tranche d’âge, s’il est approuvé, serait un outil très utile, mais nous devrons également être prudents quant à la fréquence à laquelle nous commencerons à l’utiliser », a déclaré le Dr Melissa Crocker, spécialiste de l’obésité pédiatrique au Boston Children’s Hospital, qui n’a pas participé à l’étude. « Et je répondrais différemment à cette question à 6 ans qu’à 11 ans. »

Le liraglutide fait partie d’une classe de médicaments dits GLP-1 qui comprend des médicaments à succès comme Wegovy et Mounjaro. Ces médicaments imitent les hormones qui affectent l’appétit, la sensation de satiété et la digestion. Il est administré sous forme d’injection quotidienne et est approuvé sous le nom de marque Victoza pour traiter le diabète chez les adultes et les enfants de 10 ans et plus et sous le nom de Saxenda pour traiter l’obésité chez les adultes et les enfants de 12 à 17 ans.

L’étude, financée par Novo Nordisk, a porté sur 82 enfants dont l’âge moyen était de 10 ans et dont le poids initial était d’environ 70 kilos. L’IMC moyen initial était de 31, au-dessus du seuil d’obésité infantile. Plus de la moitié des enfants souffraient de problèmes de santé liés à l’obésité, comme une résistance à l’insuline, de l’asthme ou une puberté précoce. Les résultats ont été présentés lors de la réunion annuelle de l’Association européenne pour l’étude du diabète à Madrid.

Au cours de l’essai, 56 enfants ont reçu des injections quotidiennes allant jusqu’à 3 milligrammes de liraglutide pendant près de 13 mois, tandis que 26 ont reçu des médicaments fictifs. Les enfants ont ensuite été suivis pendant six mois.

Tous les enfants ont reçu des conseils individuels pour les aider à suivre un plan prévoyant une alimentation saine et 60 minutes par jour d’exercice d’intensité modérée à élevée.

Les chercheurs ont constaté que les enfants qui prenaient le médicament pendant plus d’un an ont vu leur indice de masse corporelle (indice de taille et de poids qui peut tenir compte de la croissance naturelle d’un enfant) diminuer de 5,8 %. Les enfants qui recevaient le médicament fictif ont vu leur IMC augmenter de 1,6 %.

Dans le même temps, les enfants qui ont reçu le médicament ont vu leur prise de poids ralentir jusqu’à 1,6 % de leur poids corporel au cours de cette période, contre une prise de poids de 10 % pour ceux qui ont reçu des médicaments factices.

L’étude a révélé que 46 % des enfants ayant reçu le médicament ont vu leur IMC diminuer d’au moins 5 %, un pourcentage qui a été associé à une amélioration des problèmes de santé liés à l’obésité. Chez les enfants ayant reçu le placebo, 9 % ont atteint ce niveau. Des mesures plus faibles de la tension artérielle et de la glycémie ont été détectées chez les enfants ayant reçu le médicament, ont noté les chercheurs.

Des effets secondaires, généralement légers à modérés, ont été signalés chez près de 90 % des deux groupes de participants. Des effets secondaires gastro-intestinaux, notamment des nausées et des vomissements, ont été signalés chez 80 % des enfants ayant reçu le médicament, contre 54 % de ceux ayant reçu des médicaments factices. Des effets secondaires graves ont été signalés chez sept enfants ayant pris du liraglutide et deux ayant pris un placebo. Six participants prenant le médicament ont quitté l’essai en raison des effets secondaires, tandis qu’aucun des participants prenant le placebo n’a arrêté le traitement.

Au cours du suivi de six mois, les enfants des deux groupes qui ont arrêté le traitement ont vu leur IMC augmenter et leur poids prendre, selon l’étude. L’essai a été étendu pour inclure davantage de traitements et de suivis, les résultats étant attendus en 2027.

Fox reçoit des fonds de recherche de Novo Nordisk et du fabricant de médicaments Eli Lilly, versés directement à son institution. Ces sociétés mènent également des essais avec des injections hebdomadaires plus puissantes de Wegovy de Novo et de Zepbound de Lilly chez des enfants dès l’âge de 6 ans.

Le Dr Alaina Vidmar, spécialiste de l’obésité pédiatrique au Children’s Hospital de Los Angeles, qui n’a pas participé à la nouvelle étude, a déclaré qu’elle avait utilisé le liraglutide hors indication pour traiter de jeunes enfants et qu’elle accueillerait favorablement l’approbation du médicament pour accroître la flexibilité et l’accès.

Ce médicament traite la physiologie sous-jacente de l’obésité, une maladie chronique complexe qui peut survenir à tout âge. Une utilisation précoce peut empêcher l’obésité et les problèmes de santé potentiellement mortels de se prolonger jusqu’à l’adolescence et à l’âge adulte.

« Nous voulons que ces enfants vivent longtemps et en bonne santé », a déclaré Vidmar. « Plus tôt nous commencerons, plus nous pourrons les empêcher de développer un diabète précoce, une maladie cardiaque précoce, une apnée du sommeil, etc. Ne rien faire n’est pas la bonne solution. »

___

Jonel Aleccia, Associated Press