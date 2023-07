Le médecin sportif en disgrâce Larry Nassar poignardé à plusieurs reprises dans une attaque en prison – National

Le médecin sportif en disgrâce Larry Nassar, qui a été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement de gymnastes féminines, a été poignardé à plusieurs reprises lors d’une altercation avec une autre personne incarcérée dans une prison fédérale de Floride.

Deux personnes proches du dossier ont déclaré à l’Associated Press que l’attaque s’était produite dimanche au pénitencier américain Coleman en Floride. Les gens ont dit qu’il était dans un état stable lundi.

L’une des personnes a déclaré avoir été poignardée dans le dos et à la poitrine.

Les personnes n’étaient pas autorisées à discuter publiquement des détails de l’attaque ou de l’enquête en cours et ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.





Nassar a été condamné à des décennies de prison pour avoir agressé sexuellement des gymnastes, dont des médaillés olympiques.

Nassar purge des décennies de prison pour des condamnations devant des tribunaux d’État et fédéraux. Il a admis avoir agressé sexuellement des athlètes lorsqu’il travaillait à la Michigan State University et à USA Gymnastics, qui entraîne des olympiens. Par ailleurs, Nassar a plaidé coupable de possession de pornographie juvénile.

Lors des déclarations des victimes en 2018, plusieurs athlètes ont témoigné qu’au cours des plus de deux décennies d’abus sexuels de Nassar, ils avaient dit à des adultes ce qui se passait, y compris des entraîneurs et des entraîneurs sportifs, mais que cela n’avait pas été signalé.

Plus de 100 femmes, dont la médaillée d’or olympique Simone Biles, ont demandé collectivement plus d’un milliard de dollars américains au gouvernement fédéral pour l’échec du FBI à arrêter Nassar lorsque des agents ont pris connaissance d’allégations contre lui en 2015. Il a été arrêté par la police de l’Université d’État du Michigan à 2016, plus d’un an plus tard.

L’État du Michigan, qui a été accusé d’avoir raté des occasions pendant de nombreuses années d’arrêter Nassar, a accepté de verser 500 millions de dollars américains à plus de 300 femmes et filles qui ont été agressées par lui. USA Gymnastics et le Comité olympique et paralympique américain ont conclu un règlement de 380 millions de dollars américains.