Le médecin spécialiste de la longévité, Peter Attia, a déclaré qu’il mangeait jusqu’à 10 bâtonnets de viande séchée de chevreuil par jour.

Il vise à consommer 150 à 180 grammes de protéines par jour pour lutter contre la perte musculaire liée à l’âge.

Cependant, les viandes rouges hautement transformées comme la viande séchée ont été associées à des risques pour la santé.

Médecin de la longévité Pierre Attia mange jusqu’à 10 bâtonnets de viande de chevreuil séchée par jour pour atteindre son objectif protéique.

Attia est l’auteur du best-seller 2023 du New York Times « Outlive : The Science and Art of Longevity » et est considéré comme un gourou par de nombreuses personnes intéressées par la longévité, bien que d’autres ont des réserves à son sujet .

Dans un épisode spécial de questions-réponses de son podcast “Le lecteur“, publié le 20 octobre, Attia a déclaré qu’il visait à manger 150 à 180 grammes de protéines par jour, dont cinq à 10 bâtonnets de viande séchée de chevreuil. Il prend également neuf suppléments quotidiens dans l’espoir d’augmenter sa longévité, a rapporté Hilary Brueck d’Insider.

Manger suffisamment de protéines permet de maintenir la masse musculaire, que l’on perd avec l’âge. Ayant plus de masse musculaire est lié à un risque plus faible de maladie cardiaque, de diabète et de démence, tandis qu’un excès de graisse et une faible masse musculaire ont été associés à une série de problèmes de santé.

Le Jerky peut être hautement transformé et riche en sodium

Attia a déclaré qu’il avait le luxe de passer ses journées à la maison et ainsi de pouvoir contrôler son alimentation.

Il essaie d’obtenir la majeure partie de ses protéines en quatre bouffées au cours de la journée, avec une part importante provenant de bâtonnets de chevreuil de Maui Nui (il est un investisseur dans l’entreprise). “Je jetterai facilement cinq à dix de ces bâtonnets par jour”, a déclaré Attia, ajoutant qu’il préfère manger des bâtonnets séchés plutôt que de préparer des boissons protéinées la plupart du temps.

Un paquet de 24 bâtonnets de viande séchée au poivre et au chevreuil sans sucre coûte 102 $ et chaque bâton fournit 10 grammes de protéines ainsi que 380 milligrammes de sodium ce qui représente 17 % de l’apport quotidien recommandé par une personne.

Bien que certaines viandes séchées puissent souvent contenir des additifs artificiels, Maui Nui est fabriqué à partir d’ingrédients entièrement naturels, selon le site Web de la marque.

La venaison est une viande rouge maigre avec des niveaux de graisses saturées inférieurs à d’autres, comme le bœuf. C’est également une bonne source de fer, de vitamines B6 et B12 et de potassium, entre autres vitamines et minéraux.

“Il ne contient aucun déchet, il contient littéralement des arômes naturels, j’adore son goût”, a déclaré Attia.

Selon la marque, le Jerky peut être une source pratique de protéines, mais également riche en sodium et hautement transformé. Les viandes rouges transformées ont été associées à un risque plus élevé de cancer ainsi que de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2, selon des recherches.

Différentes personnes ont besoin de différentes quantités de protéines

La quantité de protéines dont une personne a besoin dépend de sa taille, de son âge, de son niveau d’activité et de sa composition corporelle.

Les experts recommandent généralement de manger un régime riche en protéines lorsque vous essayez de perdre du poids, car cela vous aide à conserver vos muscles et à perdre de la graisse en cas de déficit calorique.

Mais si quelqu’un a beaucoup de graisse corporelle à perdre et possède également une masse musculaire adéquate, viser un gramme de protéines par kilo de poids corporel par jour rend plus difficile l’atteinte d’un objectif. déficit calorique , nécessaire à la perte de graisse. Ainsi, manger quotidiennement environ 0,6 à 0,7 gramme de protéines par kilo de poids corporel est suffisant, a déclaré Attia.

Si quelqu’un veut perdre de la graisse mais n’a pas beaucoup de masse musculaire, il doit maintenir son apport en protéines à un niveau plus élevé pour aider à prévenir la perte musculaire, a-t-il déclaré.

La recherche suggère que manger au moins 0,7 gramme de protéines par kilo de poids corporel est suffisant pour maximiser les gains de force, Gabby Landsverk d’Insider a rapporté . Et le nutritionniste de la NFL, Mike Minnis, a précédemment déclaré à Insider qu’il recommandait aux gens de s’efforcer d’obtenir une quantité similaire de 0,8 gramme par livre de poids corporel .

Attia recommande aux personnes de moins de 50 ans de développer autant de muscle que possible, car cela devient d’autant plus difficile avec l’âge – la sarcopénie (perte musculaire) commence à survenir vers l’âge de 35 ans, c’est pourquoi l’entraînement en résistance et une consommation suffisante de protéines sont importants. comme nous vieillissons. Cela aide les gens à éviter la fragilité et à rester « physiquement robustes », a déclaré Attia.

Lire l’article original sur Insider