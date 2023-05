Un médecin de « Rust » a reçu 1,15 million de dollars dans le cadre d’un règlement partiel après la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Les archives judiciaires montrent que le règlement partiel entre Cherlyn Schaefer et Sarah Zachry a été approuvé lors d’une audience lundi après que le maître des accessoires ait manqué les délais du tribunal. Rust Movie Productions et l’ancienne superviseure des armes du film, Hannah Gutierrez-Reed, et l’assistant réalisateur restent en tant que défendeurs dans l’affaire civile.

L’avocat de Zachry, Nathan Winger, a déclaré au tribunal que son ancien avocat, William Waggoner, avait laissé passer les délais sans sa permission et qu’elle avait l’intention de lui demander des dommages-intérêts pour financer son règlement avec Schaefer. Wagoner conteste la réclamation.

Le médecin a accusé Zachry et d’autres membres de l’équipage d’avoir fait preuve de négligence, entraînant la mort de Hutchins. Schaefer a affirmé que le choc, le traumatisme et la détresse émotionnelle d’avoir tenté de sauver la vie de Hutchins l’ont empêchée de travailler.

Hutchins a été tué sur le tournage de « Rust » en octobre 2021 après qu’une arme à feu qu’Alec Baldwin avait tirée.

Baldwin a été accusé d’homicide involontaire, mais les procureurs les ont abandonnés en avril.

Les procureurs spéciaux Kari Morrissey et Jason Lewis ont abandonné les charges car de « nouveaux faits » ont été révélés et nécessitent une enquête plus approfondie. Dans leur requête en irrecevabilité, les procureurs spéciaux ont noté que l’enquête et l’analyse médico-légale requises ne peuvent être achevées avant le début de l’enquête préliminaire, prévue pour le 3 mai.

L’affaire a été classée devant le premier tribunal de district judiciaire du Nouveau-Mexique, mais Baldwin pourrait encore faire face à de nouvelles accusations à l’avenir.

Baldwin fait également face à une poignée de poursuites, dont une intentée par « Rust » superviseur du scénario Mamie Mitchell et un autre par la mère, le père et la sœur de Hutchins.

L’armurier Gutierrez-Reed fait toujours face à deux chefs d’homicide involontaire dans la mort de Hutchins. Un juge a accepté de déplacer l’audience préliminaire de Gutierrez-Reed au 9 août. Le procureur spécial et l’avocat Jason Bowles ont accepté d’accorder plus de temps lors d’une audience sur le statut en avril.

« La nouvelle équipe du procureur spécial a adopté une approche très diligente et approfondie de l’ensemble de l’enquête, ce que nous saluons et avons toujours salué », ont déclaré les avocats de Gutierrez-Reed, Bowles et Todd Bullion, à Fox News Digital dans un communiqué à l’époque.

« Ils cherchent la vérité, et nous aussi », poursuit le communiqué. « La vérité sur ce qui s’est passé sortira, et les questions auxquelles nous cherchons depuis longtemps des réponses seront répondues. Nous nous attendons à ce qu’à la fin de ce processus, Hannah soit également exonérée. »

Baldwin est revenu au tournage de « Rust » dans le Montana le 20 avril.

L’acteur a exprimé sa gratitude pour le soutien qu’il a reçu dans le Montana

« Nous avons filmé SUPERCELL à Billings », a-t-il légendé une photo de lui prise sur le plateau. « Maintenant à l’extérieur de Bozeman pour terminer RUST. Le Montana est magnifique.

« Je suis reconnaissant pour tout le soutien que j’ai reçu ici. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.