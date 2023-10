Le médecin qui a soigné la victime de la fusillade de Morgan State est lui-même un survivant par balle

BALTIMORE (AP) — Lorsque le chirurgien traumatologue de Johns Hopkins, le Dr Joseph Sakran, a été informé d’une fusillade faisant plusieurs victimes sur le campus de la Morgan State University plus tôt cette semaine, il s’est appuyé sur une combinaison unique de formation et d’expérience personnelle.

Sakran a décidé de travailler dans la médecine après avoir été victime de violence armée lorsqu’il était adolescent. Il assistait à un match de football au lycée en 1994 lorsqu’une bagarre a éclaté et que quelqu’un a tiré sur la foule, frappant Sakran à la gorge.

Depuis lors, il a bâti une carrière à la fois de chirurgien urgentiste et de défenseur de la prévention de la violence armée, rejoignant un sous-groupe croissant de médecins appelant les dirigeants politiques à endiguer la vague écrasante de morts par arme à feu en Amérique.

« Une grande partie de tout cela est personnel », a-t-il déclaré à l’Associated Press plus tôt cette semaine, décrivant la douleur qu’il éprouve lors de ses interactions avec les familles des victimes. « Honnêtement, j’ai l’impression qu’une partie de moi meurt à chaque fois que je dois faire ça. »

Les premiers rapports sur la fusillade dans l’État de Morgan indiquaient qu’il y avait eu plusieurs victimes – et peut-être un tireur actif – après que des coups de feu ont éclaté lors des événements de la semaine des retrouvailles sur le campus de Baltimore, au nord-est de l’université historiquement noire, mais le nombre exact de victimes n’était pas immédiatement connu. Sakran, qui a déclaré que son équipe s’entraînait régulièrement pour faire face à des événements faisant de nombreuses victimes, a appelé un autre médecin en renfort et a commencé à libérer de l’espace dans la salle de traumatologie du centre médical Johns Hopkins Bayview de l’est de Baltimore, où il était le chirurgien traumatologue de garde cette nuit-là.

L’hôpital a finalement reçu une victime par balle, tandis que l’hôpital Johns Hopkins du centre-ville de Baltimore a soigné les quatre autres. La police a déclaré que tous les cinq devraient survivre à leurs blessures.

Dans les heures qui ont suivi la fusillade, les responsables de l’État de Morgan ont annulé tous les événements restants de la semaine des retrouvailles, y compris le match de football de samedi. Les cours ont également été annulés jusqu’à vendredi.

La police de Baltimore a déclaré que la fusillade résultait d’un différend entre deux groupes. L’événement s’est déroulé vers 21h30, peu après une cérémonie de couronnement de Monsieur et Miss Morgan State de cette année dans l’auditorium du campus. Les participants marchaient de l’auditorium au centre étudiant pour un bal de couronnement, qui était sur le point de commencer lorsque les coups de feu ont dispersé les gens de peur.

La police a déclaré que deux tireurs avaient ouvert le feu, blessant cinq jeunes qui n’étaient probablement pas des cibles prévues. Aucune arrestation n’a été effectuée, mais le campus a été verrouillé pendant des heures mardi soir pendant que les agents du SWAT faisaient du porte-à-porte pour nettoyer les bâtiments.

La police a ensuite diffusé un extrait d’images de surveillance et a demandé de l’aide pour identifier quatre personnes d’intérêt. Lors d’une conférence de presse vendredi après-midi, les responsables ont annoncé une récompense de 9 000 $ pour toute information conduisant à une arrestation et à des accusations criminelles contre les personnes impliquées. Ils ont également indiqué que quatre des cinq victimes avaient quitté l’hôpital.

Alors que les circonstances de la fusillade ont attiré l’attention nationale cette semaine, le rythme quotidien de la violence armée à Baltimore fait payer un tribut bien plus lourd, a déclaré Sakran.

La ville a déjà enregistré plus de 200 homicides cette année. La plupart d’entre elles se produisent dans des quartiers pauvres à majorité noire et bénéficient d’une couverture médiatique relativement limitée.

« La nuit dernière a été absolument tragique, mais en tant que personne qui s’occupe de patients à Baltimore, cela se produit quotidiennement », a déclaré Sakran. « J’ai l’impression que notre nation y est devenue insensibilisée. … La majeure partie de l’Amérique est à l’abri de ce carnage.

Sakran s’est entretenu par téléphone avec l’AP depuis Rochester, New York, où il participe à une conférence sur la prévention de la violence armée.

Il a déclaré que son point de vue sur la question allait « au-delà du chevet » de ses patients. Il plaide en faveur d’une approche de santé publique axée sur la lutte contre les causes profondes de la violence armée, notamment la pauvreté, le chômage, la résolution des conflits, l’accès aux armes à feu, etc. Sakran est médecin-chef de Brady, un groupe national qui milite en faveur d’un contrôle plus strict des armes à feu et d’autres mesures préventives.

Plus tôt cette année, il s’est exprimé aux côtés de membres du Congrès et d’autres survivants par balle lors d’une conférence de presse annonçant un projet de loi visant à restreindre l’accès aux fusils d’assaut de type militaire. Il s’est rendu à la Maison Blanche le mois dernier pour l’annonce par le président Joe Biden de la création du tout premier bureau fédéral de prévention de la violence armée.

Sakran est devenu plus actif politiquement en réponse à une déclaration de 2018 de la National Rifle Association. Lorsque le groupe a dit aux médecins de « rester dans leur voie » après que l’American College of Physicians a appelé à des lois plus strictes sur les armes à feu, Sakran a créé un compte Twitter. @ThisIsOurLane, qui compte désormais plus de 38 000 abonnés. Les responsables de la NRA n’ont pas immédiatement répondu à un courrier électronique demandant des commentaires vendredi matin.

Sakran a fait référence à la fusillade de Morgan State dans un article publié mercredi matin sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, affirmant qu’il était reconnaissant envers ses collègues de l’équipe de traumatologie de Johns Hopkins.

« En même temps, permettez-moi d’être clair sur le fait que le meilleur traitement médical est la prévention », a-t-il écrit.

Lors de la conférence de presse de vendredi, le maire de Baltimore, Brandon Scott, a également réitéré ses appels à une approche de santé publique face à la violence armée, affirmant que les dirigeants nationaux devraient s’attaquer au problème avec la même puissance et la même urgence qu’ils ont consacrées à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

« Ce n’est pas normal », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas laisser cela devenir normal, ni ici à Baltimore, dans le Maryland ou dans ce pays. »

___

Cette histoire corrige le nombre de followers sur les réseaux sociaux à 38 000.

Léa Skene, Associated Press