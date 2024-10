Le médecin qui a aidé Matthew Perry à obtenir de la kétamine plaide coupable

Un médecin de San Diego accusé de la surdose mortelle de Matthew Perry a plaidé coupable mercredi de complot en vue de distribuer de la kétamine, un anesthésique chirurgical.

Le Dr Mark Chavez, 54 ans, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Los Angeles, devenant ainsi la troisième personne à admettre sa culpabilité à la suite de l’attentat. Amis la mort de la star l’année dernière.

Les procureurs ont proposé des charges moindres à Chavez et à deux autres personnes en échange de leur coopération alors qu’ils s’attaquent à deux cibles qu’ils jugent plus responsables de la mort par overdose : un autre médecin et un dealer présumé qui, selon eux, était connu comme la « reine de la kétamine » de Los Angeles. Ángeles.

Chávez est libre sous caution jusqu’au prononcé de la peine. Il a rendu son passeport et a accepté de renoncer à son permis médical, entre autres conditions.

Son avocat, Matthew Binninger, a déclaré après la première comparution de Chavez devant le tribunal le 30 août qu’il éprouvait « incroyablement des remords » et qu’il « essayait de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réparer le tort qui s’est produit ici ».

L’assistant de Perry, qui a admis l’avoir aidé à obtenir et à s’injecter de la kétamine, et une connaissance de Perry, qui a admis avoir agi comme messager et intermédiaire de drogue, travaillent également avec les procureurs fédéraux.

Les trois hommes aident les procureurs dans leur poursuite de leurs principales cibles : le Dr Salvador Plasencia, accusé d’avoir vendu illégalement de la kétamine à Perry dans le mois précédant sa mort, et Jasveen Sangha, présumé être un dealer qui a vendu à l’acteur la dose mortelle. Tous deux ont plaidé non coupable et attendent leur procès.

Chavez pourrait purger jusqu’à 10 ans de prison

Chavez a admis dans son accord de plaidoyer qu’il avait obtenu de la kétamine auprès de son ancienne clinique et auprès d’un grossiste où il avait soumis une ordonnance frauduleuse.

Une fois condamné, il risque jusqu’à 10 ans de prison.

Perry a été retrouvé mort par son assistant le 28 octobre 2023. Le médecin légiste a statué que la kétamine était la principale cause du décès. L’acteur utilisait ce médicament par l’intermédiaire de son médecin habituel dans le cadre d’un traitement légal mais non autorisé contre la dépression, qui est devenu de plus en plus courant.

Perry a commencé à chercher plus de kétamine que ce que son médecin lui donnait. Environ un mois avant la mort de l’acteur, il a trouvé Plasencia, qui à son tour aurait demandé à Chávez de lui procurer la drogue.

Matthew Perry, photographié en 2015, est décédé en octobre dernier. La kétamine a été considérée comme un facteur contributif à sa mort. (Brian Ach/Invision/Associated Press)

« Je me demande combien cet imbécile va payer », a envoyé un texto à Plasencia à Chavez, selon les documents déposés par les procureurs. Les deux hommes se sont rencontrés le même jour à Costa Mesa, à mi-chemin entre Los Angeles et San Diego, et ont échangé au moins quatre flacons de kétamine, selon les documents.

Après avoir vendu les médicaments à Perry pour 4 500 $ US, Plasencia aurait demandé à Chavez s’il pouvait continuer à les fournir afin qu’ils puissent devenir la « référence » de Perry, ont déclaré les procureurs.

Le procureur américain Martin Estrada a déclaré en annonçant les accusations le 15 août que « les médecins ont profité des antécédents de dépendance de Perry au cours des derniers mois de sa vie l’année dernière pour lui fournir de la kétamine en quantités qu’ils savaient dangereuses ».

Perry a lutté contre la dépendance pendant des années, remontant à l’époque où il Amislorsqu’il est devenu l’une des plus grandes stars de sa génération sous le nom de Chandler Bing. Il a joué aux côtés de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer pendant 10 saisons de 1994 à 2004 dans la sitcom à succès de NBC.