La mort par Covid-19 du Dr Ashraf Emarah, un chirurgien plasticien et reconstructeur senior au Kenya, le mois dernier, a mis en évidence le sort des médecins qui demandent plus de protection pour ceux qui sont en première ligne de la bataille contre la pandémie, comme le rapporte Basillioh Mutahi.

Lorsque le chirurgien, l’un des meilleurs spécialistes de l’ouest du Kenya, a contracté le virus et que son état s’est aggravé, il n’y avait pas de lits de soins intensifs (USI) disponibles dans son hôpital – le Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) à Eldoret.

Le Dr Emarah a enseigné aux étudiants en médecine au MTRH, le deuxième plus grand hôpital de référence du pays, pendant des décennies.

La famille et les collègues du médecin ont alors tenté de le faire transférer dans la capitale, Nairobi, à des centaines de kilomètres de là.

Mais le coût de l’évacuation d’une ambulance aérienne était « trop ​​cher », a déclaré un responsable du syndicat des médecins. Un médicament vital dont il avait besoin lorsque sa situation devenait critique était également difficile à acheter.

« Les médecins devaient contribuer à acheter le médicament » pour le stabiliser, a déclaré le Dr Chibanzi Mwachonda, secrétaire général par intérim du Syndicat kényan des médecins, pharmaciens et dentistes (KMPDU), à une commission parlementaire.

« C’était une situation très triste », a déclaré le Dr Mwachonda, soulignant le fait que les médecins ne bénéficiaient pas d’une couverture médicale complète de l’assureur national.

Le médecin malade a été emmené dans un hôpital privé de Nakuru, une ville à peu près à mi-chemin entre Eldoret et Nairobi, où il a attendu qu’un lit de soins intensifs soit disponible dans la capitale.

Mais juste un jour plus tard, le vendredi 13 novembre, il est mort.

Pénurie de médecins

Le Dr Emarah a été le quatrième médecin spécialiste à mourir cette semaine-là, une statistique sombre dans un pays où il y a environ 7 000 médecins pour une population de 48 millions d’habitants.

Semaine tragique pour la profession médicale après avoir perdu quatre spécialistes principaux en une semaine.

1. Dr Emarah Ashraf

2. Dr Vladimir Schuckin

3. Dr Hudson Inyangala

4. Dr Robert Ayisi

Le KMPDU exhorte tous les médecins à s’abstenir d’exercer leurs fonctions lorsque l’environnement de travail est dangereux. pic.twitter.com/BIB5Wk5Vp5 – KMPDU (@kmpdu) 13 novembre 2020

Une semaine avant sa mort, il avait opéré et supervisé des étudiants, avant de développer des symptômes quelques jours plus tard, a déclaré son ami le Dr Anthony Akoto à la BBC.

« Il est mort en première ligne, dans l’exercice de ses fonctions », a déclaré le Dr Akoto, également responsable syndical, soulignant que la mort avait emporté le seul chirurgien plasticien de son expérience dans l’ouest du Kenya..

« Le pays a très peu de chirurgiens plasticiens. A son niveau, nous n’avions que lui, bien que nous ayons d’autres chirurgiens à venir, mais nous avons encore des lacunes. »

Le conseil des médecins du Kenya n’a répertorié que quatre chirurgiens plastiques et reconstructeurs spécialisés dans le pays d’ici 2018.

Égyptien de naissance, le Dr Emarah, arrivé dans le pays il y a environ 30 ans, a été décrit par ses collègues comme un mentor, un enseignant et un chirurgien brillant qui nous manquera beaucoup.

‘Je ne pense pas que je vais y arriver’

Le médecin était bien connu pour la réparation chirurgicale de milliers d’enfants nés avec une fente labiale, les aidant à sourire et transmettant son expérience à des chirurgiens des pays voisins comme la Somalie, l’Ouganda et la République démocratique du Congo.

« Nous pleurons profondément notre cher ami et partenaire », a déclaré Smile Train Africa, l’une des organisations caritatives avec lesquelles il a travaillé, en tweetant une photo du médecin avec certains des enfants qu’il avait opérés.

« Nos sincères condoléances à sa femme et ses enfants, amis, collègues, aux patients fendus qu’il a touchés au cours de son parcours de vie de sourires et de chirurgiens qu’il a formés qui perpétuent son héritage. »

Les infections quotidiennes à coronavirus ont augmenté ces dernières semaines au Kenya

Depuis l’arrivée du coronavirus dans le pays en mars, au moins 14 médecins sont décédés à la suite de la pandémie.

Lundi, le KMPDU a annoncé que le Dr Stephen Mogusu était décédé après avoir contracté Covid-19.

En plus de cela, au moins 20 infirmières et 10 agents cliniques sont décédés du virus.

Dans l’ensemble, au moins 2000 agents de santé ont été infectés par le virus, y compris le Dr Mwachonda, haut fonctionnaire du syndicat médical, qui a récemment décrit le lourd fardeau qu’il pèse sur son état mental.

«C’est la période la plus difficile que j’ai eue cette année… À un moment donné, j’avais abandonné – j’étais comme: ‘Je ne pense pas que je vais y arriver’», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision locale NTV.

Le nombre d’infections à coronavirus au Kenya a de nouveau augmenté ces dernières semaines, novembre enregistrant le plus grand nombre d’infections quotidiennes ainsi que de décès depuis le début de la pandémie dans le pays.

Le pays a jusqu’à présent enregistré plus de 88000 cas de coronavirus, dont plus de 1500 décès.

«Nous devons être protégés»

Le Dr Doreen Lugaliki, obstétricien / gynécologue, a été le premier médecin kényan à succomber au coronavirus. Elle avait 39 ans lorsqu’elle est décédée le 10 juillet.

La mère du Dr Doreen Lugaliki tient des portraits de sa fille lors de son enterrement

Dans la semaine du décès du Dr Emara, le Dr Vladimir Schuckin, chirurgien bariatrique, le Dr Hudson Inyangala, un spécialiste de la santé publique et le Dr Robert Ayisi, un pédiatre sont tous décédés. Le syndicat a exhorté les médecins à s’abstenir d’exercer leurs fonctions « là où l’environnement n’est pas sûr ».

Avec la mort de plus de médecins spécialistes et le gouvernement apparemment incapable de remédier immédiatement à la situation, les médecins ont appelé à une grève à partir du 7 décembre. avant de le suspendre pendant deux semaines, pour laisser place à de nouvelles discussions.

« Comment mener une guerre alors que tous vos soldats sont en nombre? Nous devons être protégés », a déclaré le Dr Mwachonda au comité parlementaire.

Alors qu’il parlait de l’environnement désastreux dans lequel travaillent les agents de santé kényans, certains députés se sont effondrés.

Deux autres syndicats représentant des infirmières et des travailleurs cliniques, qui ont entamé une grève, ont également protesté contre les conditions de travail dangereuses et ce qu’ils considèrent comme la mauvaise gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus.

Les syndicats ont cité une combinaison d’insuffisances dans les hôpitaux publics, notamment des installations médiocres, des pénuries de personnel, des équipements de travail de protection insuffisants et l’absence d’une assurance médicale complète, ce qui a contribué à un environnement de travail « extrêmement difficile, épuisant, dangereux et préjudiciable ».

« Nous pensons que le gouvernement a abandonné les travailleurs de la santé, qui sont littéralement seuls. Nous n’avons pas assez d’équipement de protection, les médecins contribuent de l’argent pour les factures médicales quand on tombe malade dans l’exercice de ses fonctions », a déclaré le Dr Akoto à la BBC.

« Nous pensons que le gouvernement ne prend pas cette question au sérieux. »

‘Faire face à un ennemi sans défense’

Le ministère de la Santé a reconnu certaines des questions soulevées par les syndicats, mais a nié avoir négligé les travailleurs, affirmant que leurs besoins seraient satisfaits et notant les consultations en cours.

« Négliger nos soldats reviendrait à affronter un ennemi sans aucune défense », a déclaré la secrétaire administrative du Cabinet de la Santé, Mercy Mwangangi.

Certains ont accusé la corruption de problèmes avec le service de santé

Certains des problèmes dans les établissements de santé kényans sont liés à la corruption, et il y a eu des allégations selon lesquelles certains des fonds affectés à la lutte contre le coronavirus ont été détournés à d’autres fins.

En septembre, l’agence anti-greffe du pays a recommandé des poursuites contre les hauts responsables de la Kenya Medical Supplies Authority (Kemsa), accusés d’avoir attribué des appels d’offres qui ont conduit à des dépenses irrégulières de fonds. L’affaire fait toujours l’objet d’enquêtes après que le principal procureur a refusé d’approuver les charges. Les personnes nommées ont nié tout acte répréhensible.

«C’est très décourageant… Nous avons des médecins qui ont été en première ligne, qui luttent contre cette pandémie et qui n’ont pas été payés depuis quatre mois, mais vous entendez qu’au ministère de la Santé et à Kemsa, nous avons perdu des milliards de shillings à cause de la corruption », A déclaré le Dr Akoto à la BBC.