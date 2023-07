Le médecin légiste du comté de Cook remporte un prix – Shaw Local

Le bureau du médecin légiste du comté de Cook (MEO) a récemment reçu le prix Gift of Hope’s Life Changer Award pour les équipes exceptionnelles. Le prix récompense les équipes soucieuses du service qui présentent des qualités mesurables et font progresser de manière tangible la mission de sauver et d’améliorer la vie du plus grand nombre de personnes possible grâce au don d’organes et de tissus, à la bonne volonté, à l’inclusion, à l’harmonie et à la responsabilité, selon un communiqué de presse.

« Je suis incroyablement fier du travail exceptionnel et du dévouement dont a fait preuve le personnel du bureau du médecin légiste », a déclaré le médecin légiste en chef, le Dr Ponni Arunkumar, dans le communiqué. « Être le catalyseur de dons essentiels pour sauver ou améliorer une autre vie est encourageant. Je suis reconnaissant à Gift of Hope pour cette reconnaissance et je suis honoré de continuer à travailler avec cette organisation percutante.

Le MEO travaille avec Gift of Hope depuis 30 ans. En moyenne, le bureau coordonne annuellement environ 248 dons d’organes, 330 de tissus et 511 de cornée.