Le Dr Nahid Bhadelia, directrice fondatrice du Center for Emerging Infectious Diseases de l’Université de Boston, a déclaré à CNBC que, sur le plan médical, elle était d’accord avec l’affirmation du président Joe Biden selon laquelle des plateformes comme Facebook tuent des gens en autorisant la désinformation sur le vaccin Covid-19 sur leurs services.

« Je pense que les médias sociaux jouent un rôle important dans l’amplification de la désinformation, ce qui amène les gens à ne pas prendre le vaccin, ce qui les tue », a déclaré Bhadelia. « C’est la vérité honnête. Covid, en ce moment, est une maladie évitable par la vaccination. »

Bhadelia a cité les conclusions du Enquête du Fonds familial Kaiser qui a trouvé que 54% des Américains croient ou ne peuvent pas distinguer si un mythe commun du vaccin Covid est un fait ou une fiction.

Les États-Unis sont aux prises avec un taux de vaccination en retard et une augmentation des infections. Les 50 États ont signalé une augmentation des cas de Covid au cours de la semaine dernière, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis enregistrent en moyenne plus de 26 000 nouveaux cas par jour, et c’est le nombre le plus élevé en deux mois, selon Johns Hopkins.

Bhadelia a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC qu’elle pensait que les sociétés de médias sociaux pouvaient faire beaucoup plus pour arrêter la diffusion de la désinformation.

« Ils doivent investir beaucoup plus de ressources et améliorer leur équilibre entre la suppression de ces informations plus rapidement, investir plus de ressources dans la modification de leur matrice, car, en ce moment, ce qui figure en haut de votre page n’est pas ce qui est correct, c’est ce qui est populaire », a déclaré Bhadelia, une collaboratrice médicale de NBC News.

Elle a également suggéré que les entreprises de médias sociaux forment davantage de partenariats avec les organismes de santé publique afin d’obtenir les bonnes informations pour les gens.

Facebook s’est prononcé contre les affirmations de la Maison Blanche.

« Nous ne serons pas distraits par des accusations qui ne sont pas étayées par les faits », a déclaré un porte-parole. « Le fait est que plus de 2 milliards de personnes ont consulté des informations faisant autorité sur COVID-19 et les vaccins sur Facebook, ce qui est plus que tout autre endroit sur Internet. Plus de 3,3 millions d’Américains ont également utilisé notre outil de recherche de vaccins pour savoir où et comment se faire vacciner. Les faits montrent que Facebook aide à sauver des vies. Point final. »