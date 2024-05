Le médecin de St. Luke découvre une maladie cardiaque chez les momies

KANSAS CITY, Missouri (KCTV) – Après plus d’une décennie de tomodensitométrie et de suivi des données, des cardiologues du monde entier ont découvert que des maladies cardiaques étaient présentes chez les humains il y a plus de 4 000 ans.

Cardiologue du Saint Luke’s Mid America Heart Institute Dr Randall Thompson est l’auteur principal du Étude mondiale HORUS publié mardi dans le European Heart Journal. Thompson a contribué à des recherches suggérant que les humains ont une nature innée et une tendance à l’athérosclérose ou à une accumulation de plaque dans les artères conduisant à une crise cardiaque et à un accident vasculaire cérébral.

Les tomodensitogrammes de 237 momies adultes du monde entier ont été analysés pour détecter une athérosclérose certaine ou probable, marquée par des calcifications des parois artérielles dans plus de 37 % des cas.

« Il est littéralement plus vieux que Moïse, et nous constatons que cela fait presque certainement partie de la condition humaine. Nous avons une tendance inhérente à développer cette maladie », a-t-il déclaré. « Ici, nous utilisons un instrument du 21e siècle pour regarder en arrière et observer les maladies d’il y a 3 000 à 4 000 ans. »

La première étape de l’étude a été accidentelle, selon Dr Thompson après qu’un collègue ait vu la plaque d’une momie de pharaon dans un musée du Caire, en Égypte.

« En tant que cardiologues, nous disions : ‘L’athérosclérose, il ne pouvait pas en être atteint parce que c’est une maladie moderne…' »

Venez le découvrir : il a été plus facile que prévu de détecter la maladie grâce à la technologie moderne et au processus de momification bien exécuté.

Il a dit que c’était fascinant pour diverses raisons, de voir comment la médecine moderne a évolué pour réaliser cette étude, comment l’état naturel de la momie était accessible à l’inspection et comment tout cela est un équilibre entre la vie et la mort.

Ils ont pu voir les marques blanches en profondeur sur les tomodensitogrammes montrant les calcifications, ce qui leur a permis d’élargir leurs recherches avec des découvertes révolutionnaires.

Les momies provenaient de sept cultures différentes s’étendant sur plus de 4 000 ans et comprenaient des Égyptiens anciens, d’anciens Péruviens des plaines, d’anciens Boliviens andins des hautes terres, des chasseurs-cueilleurs des îles Aléoutiennes du 19e siècle, des Intuits groenlandais du 16e siècle, des Puebloans ancestraux et des éleveurs du désert de Gobi du Moyen Âge.

« C’était incroyable au début et c’est gratifiant qu’en continuant à travailler, nous continuions à voir la maladie, nous continuons à voir ce processus dans toutes ces différentes cultures partout dans le monde. »

La fréquence de la maladie au fil du temps amène le Dr Thompson à rappeler aux gens de vivre une vie saine. Il a insisté sur le fait de vivre une vie de non-fumeur, avec une alimentation saine et de contrôler autant que possible la tension artérielle.

A LIRE AUSSI : Votre santé est votre priorité : réduire vos risques d’accident vasculaire cérébral

Copyright 2024 KCTV. Tous droits réservés.