Le médecin de la Chambre ravive le mandat du masque pour le Congrès, mais on le voit informer à visage nu les représentants du GOP en colère sur la nouvelle règle – RT USA News

Le médecin traitant du Capitole des États-Unis a réimposé un mandat de masque au Congrès quelques semaines seulement après l’avoir levé, déclenchant un contrecoup dans le GOP au milieu d’informations selon lesquelles le médecin aurait retiré son masque lors d’un briefing sur sa propre règle.

La recommandation de masquage a été reprise à la Chambre mercredi, après que le Dr Brian Monahan a publié les directives la nuit précédente, exigeant des couvre-visages intérieurs pour les membres du Congrès ainsi que pour toute personne se trouvant dans les immeubles de bureaux de la Chambre, la salle ou les salles de réunion des comités, y compris le complètement vacciné.

«Pour le Congrès, représentant un ensemble de personnes voyageant chaque semaine depuis diverses zones à risque (taux de transmission de maladies à la fois élevés et faibles), toutes les personnes doivent porter un masque filtrant de qualité médicale bien ajusté… lorsqu’elles se trouvent dans un espace intérieur, « il a écrit.

Pour être clair, pour les réunions dans un espace clos contrôlé par la Chambre des représentants des États-Unis, les masques sont OBLIGATOIRES.

MANDAT DE MASQUE: le médecin traitant de Capitol rétablit le mandat de masque à l’intérieur du complexe Capitol du côté de la Chambre en raison de la flambée de COVID-19 pic.twitter.com/dCxFyZFAfd – Scott Wong (@scottwongDC) 28 juillet 2021

Le mandat prévoit des exemptions pour les « quand un individu est seul », s’adresser aux législateurs ou demander une reconnaissance pour le faire et, comme pour la règle précédente, le non-respect peut entraîner des amendes. Le Sénat n’a pas encore adopté la même mesure.

Alors que la règle de masquage a été levée pour les personnes entièrement vaccinées à la mi-juin sur recommandation de Monahan, il a averti les législateurs la semaine dernière que plusieurs représentants vaccinés avaient été testés positifs pour le coronavirus, notant la propagation rapide de la variante Delta plus contagieuse. Il a déclaré que les membres de la Chambre pourraient envisager de se masquer à l’époque, mais n’ont pas insisté pour demander un nouveau mandat.

La note de Monahan fait également suite à une nouvelle directive des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mardi, qui recommandait le masquage universel à l’intérieur dans « zones à transmission importante et élevée ». L’agence de santé a donné le nouvel avis moins de 24 heures après assurer Américains vaccinés, ils pourraient reprendre une vie normale.

Les conseils révisés du CDC sur les masques et la nouvelle règle du Capitole ont tous deux attisé l’indignation des républicains et des critiques conservateurs, qui ont crié à l’hypocrisie après la sortie d’une photo montrant Monahan lors d’un briefing avec des représentants du GOP sans couvre-visage. Dans l’image, partagée par le co-fondateur fédéraliste Sean Davis, Monahan est vu avec son masque tiré autour de son menton. Il est resté ainsi pendant « au moins 45 minutes », une source présente pour le briefing revendiquée.

Une source qui était dans la pièce pendant le briefing a déclaré que le masque de Monahan était éteint pendant au moins 45 minutes et peut-être jusqu’à une heure, il ne s’agissait donc pas pour Monahan de retirer le masque pendant un bref instant puis de le remettre en place. https://t.co/3DMDO0enTE – Sean Davis (@seanmdav) 28 juillet 2021

« Imprudent. Il va provoquer un événement super-propagateur à la Chambre. Ce sera la plus grande attaque contre la démocratie américaine depuis la guerre de Sécession. » -probablement des démocrates et leurs copains corrompus des médias d’entreprise s’il s’agissait de l’un de leurs opposants politiques https://t.co/kqC4WUpwmc – Jordan Davidson (@jordangdavidson) 28 juillet 2021

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-Californie) a formulé des critiques cinglantes sur l’exigence de masquage, arguant qu’elle n’est pas soutenue par la science tout en accusant la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, d’avoir bafoué une règle qu’elle soutient vocalement.

« Deux fois aujourd’hui, j’ai vu l’orateur dans une salle bondée sans masque, moins de 24 heures après avoir imposé le mandat de masque », il mentionné, ajoutant plus tard. « Ce n’est pas différent de [Pelosi] dire aux gens qu’ils ne pouvaient pas sortir pendant qu’elle se faisait coiffer.

Le Président Pelosi veut que vous fassiez ce qu’elle dit, pas comme elle le fait. Elle et le président Biden font tout leur possible pour vous faire vivre dans la peur avec votre masque, même si vous avez été vacciné. La science est claire → Les vaccins fonctionnent. Les mandats de masque ne le font pas. pic.twitter.com/eDsHfWqfKd – Kevin McCarthy (@GOPLeader) 28 juillet 2021

McCarthy a également visé les conseils toujours changeants du CDC, affirmant « D’abord, ils nous disent » Ne portez pas de masque, portez un masque, portez deux masques « , puis d’enlever les masques. » McCarthy a soutenu que le bâtiment du Capitole des États-Unis lui-même n’est pas un « point chaud » et devrait donc être exempté de la règle.

« Le taux de vaccination des membres du Congrès est supérieur à 85 % et, à ce jour, le taux de transmission sur le campus du Capitole est inférieur à 1 %. Les faits nous diraient que ce n’est pas un point chaud, donc la recommandation du CDC ne s’applique pas à nous », il a dit.

Le CDC, cependant, classe la capitale nationale comme une zone de « substantiel » transmission de Covid-19 – défini comme tout comté avec 50 à 100 cas pour 100 000 habitants sur une période de sept jours – ce qui signifie qu’il relèverait de la nouvelle directive.

D’autres républicains ont également déchiré le nouveau mandat, notamment les représentants Lauren Boebert (Colorado), Jim Jordan (Ohio) et Marjorie Taylor Greene (Géorgie), tandis que Dan Crenshaw du Texas a affirmé qu’il était basé sur une science erronée dans un long Fil Twitter.

Plus de drames de mandat de masque à la Chambre des représentants: la représentante du GOP Lauren Boebert a jeté un masque sur un membre du personnel de la Chambre lorsqu’on lui en a offert un alors qu’elle essayait de marcher sur le sol sans masque, selon un témoignage transmis à CNN. – Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) 28 juillet 2021

« Si vous êtes complètement vacciné, vous n’avez plus besoin de porter de masque. » -Président Biden, mai 2021 – Représentant Jim Jordan (@Jim_Jordan) 28 juillet 2021

Il a également déclaré que ses conseils sont basés sur deux études du CDC qu’il n’a même pas lues et qu’elles ne sont pas encore publiées. . – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 28 juillet 2021

La règle du masque facial du Capitole a été ramenée à la vie alors que le président Joe Biden envisage d’imposer une exigence de vaccin pour tous les employés fédéraux, les départements des Anciens Combattants et de la Sécurité intérieure allant déjà de l’avant avec des politiques similaires. Bien que la Maison Blanche ait conseillé aux agences fédérales de ne pas rendre les vaccinations obligatoires le mois dernier seulement, elle semble avoir adopté une nouvelle position dans les semaines qui ont suivi, conformément à la recommandation de masque reconsidérée du CDC.





Aussi sur rt.com

Masque ou pas masque ? Biden se couvre pour rencontrer un militant biélorusse et se dévoile face à la foule en Pennsylvanie







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !