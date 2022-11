Le médecin de Jay Leno fait le point après avoir subi de «graves brûlures» dans un incendie d’essence

Le médecin de Jay Leno a fait le point sur l’état de santé de l’humoriste lors d’une conférence de presse tenue mercredi, révélant : “Ses blessures sont graves, son état est bon.”

Leno a subi “d’importantes brûlures au visage et aux mains”, ainsi qu’à la poitrine, alors qu’il travaillait sous une voiture samedi, a déclaré le Dr Peter Grossman aux journalistes. Depuis qu’il est à l’hôpital, le comédien a subi une intervention chirurgicale et en prévoit une autre plus tard cette semaine. La chirurgie de Leno était une “procédure d’excision chirurgicale et de greffe”.

“Il s’est bien débrouillé avec cette opération”, a mis à jour Grossman. “Il est de bonne humeur aujourd’hui.”

Au départ, Leno a subi des brûlures “profondes au deuxième degré” et peut-être au troisième degré dans l’incendie de la voiture.

“Les brûlures sont progressives et dynamiques”, a-t-il ajouté. “Il est difficile de prédire quel sera le résultat final à ce stade du match.”

Le Dr Grossman a noté que Leno avait été gentil lors de son traitement à l’unité des grands brûlés. À un moment donné, il a distribué des biscuits aux enfants et a aidé d’autres patients.

“Nous sommes très heureux de l’avoir dans notre équipe”, a déclaré le médecin.

POURQUOI LA VOITURE À VAPEUR DE JAY LENO A-T-ELLE BESOIN D’ESSENCE ?

Leno retournera à la salle d’opération plus tard cette semaine, a déclaré Grossman.

Leno a déclaré dans une déclaration à Fox News Digital peu de temps après l’accident : “J’ai été gravement brûlé par un feu d’essence. Je vais bien. J’ai juste besoin d’une semaine ou deux pour me remettre sur pied.”

Cependant, Grossman a noté que Leno se rend compte que cela pourrait prendre un peu plus de temps qu'”une semaine ou deux”.

“Il semble être un gentleman qui ne veut vraiment pas en faire toute une histoire”, a déclaré Grossman aux journalistes. “Il veut se remettre au travail, c’est ce qu’il fait. J’ai dû lui dire qu’il a besoin de prendre un peu de recul et que ces choses prennent du temps.”

“Je sens qu’il sera bientôt de retour au travail”, a-t-il ajouté.

Le chef de bataillon Dave Burke a confirmé à Fox News Digital que les responsables du service d’incendie de Burbank avaient répondu à un “appel médical d’urgence” le samedi 12 novembre à 12h28.

“Après leur arrivée sur les lieux, les ressources de BFD ont évalué et traité un patient adulte de sexe masculin. Le patient a été transporté vers un service d’urgence local”, indique le communiqué.

L’ancienne star de “Tonight Show” a reçu “des soins au Grossman Burn Center pour des blessures au visage et aux mains suite à un accident d’essence dans son garage”, a déclaré Aimee Bennett, directrice des communications stratégiques au West Hills Hospital & Medical Center. une déclaration fournie à Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a ajouté : “Il est de bonne humeur et est touché par toutes les enquêtes sur son état et ses vœux de bonheur. Il veut faire savoir à tout le monde qu’il va bien et qu’il se trouve dans ‘le meilleur centre de soins aux brûlés des États-Unis'”.

Leno est depuis longtemps un connaisseur de culture automobile . Il a travaillé comme mécanicien tout en gravissant les échelons en tant que comédien de stand-up et possède maintenant plus de 280 véhicules uniques.

L’impressionnante collection de voitures rares, anciennes et anciennes aurait une valeur comprise entre 50 et 100 millions de dollars, mais les estimations varient en raison des prévisions concernant le prix de vente de certaines voitures rares.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS