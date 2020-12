Un médecin du Michigan aurait utilisé son propre sperme pour engendrer des centaines de bébés avec des patients au cours de ses 40 ans de carrière et parfois à leur insu.

Selon un rapport de The Sun, un groupe de frères et sœurs a révélé qu’ils étaient génétiquement appariés après avoir effectué un test ADN en ligne.

Le test ADN les a retracés jusqu’au Dr Philip Peven, qui était le médecin de leurs parents. Ils croient maintenant qu’il est leur père.

L’un des frères et sœurs, Jaime Hall, a déclaré que Peven avait admis l’avoir engendrée lorsqu’elle lui avait demandé d’être son père en décembre 2019.

Un médecin du Michigan, Philip Peven, 104 ans, aurait utilisé son propre sperme pour engendrer des centaines de bébés avec des patients et parfois à leur insu, sa fille, Jaime Hall (à gauche). Hall a déclaré que Peven avait admis l’avoir engendrée lorsqu’elle lui avait posé des questions à ce sujet en décembre 2019

Hall, qui dirige la société Laser Pain Relief Center of America, a déclaré au Sun qu’il avait admis être son père et avoir utilisé son propre sperme pour engendrer des centaines d’enfants, à la fois en tant que donneur de sperme à la fin des années 40 et dans sa pratique médicale en tant que un obstétricien / gynécologue.

Nous sommes tous nés dans le même hôpital, tous nos certificats de naissance montrent que le Dr Peven est notre OBGYN, pas notre père », a révélé Hall.

Hall, dont les parents sont tous deux décédés, a déclaré qu’ils croyaient que son père biologique était un ami de la famille qui leur avait donné un échantillon de sperme.

Elle dit que ses parents n’avaient aucune idée que Peven utilisait son propre sperme.

Selon Jaime, ses parents ont rendu visite à Peven à l’hôpital Grace au début des années 50 pour l’aider à concevoir.

Sa mère, Joyce, a donné naissance à la sœur aînée de Hall, Lynn, et en 1959 à Jaime. Ils ont tous deux été livrés par Peven.

Selon Hall, elle a découvert que l’un des petits-fils de Peven était un demi-neveu partageant 12,3% de l’ADN avec elle.

«Cela a servi de preuve définitive et indéniable. Je partage plus d’ADN avec le petit-fils du Dr Peven que la fille de ma sœur Lynn », a déclaré Hall au Sun.

Hall a déclaré que ce n’est qu’en 2008 qu’elle a commencé à se demander qui était son père biologique après que Lynn lui ait dit que l’homme qui les élevait n’était pas leur vrai père.

Elle a commencé à enquêter en 2017 et en 2019, elle a retracé son arbre généalogique en utilisant ancestry.com et 23andMe.

Faisant équipe avec l’une de ses demi-sœurs qu’elle a découverte grâce au test ADN, Hall est allé rencontrer Peven en personne à son domicile de Southfield, Michigan.

Selon le Sun, Peven leur a expliqué qu’il inséminerait ses patients avec un échantillon de sperme frais, soit le sien, soit l’un de ses médecins.

Il utilisait ensuite une pipette pour la procédure pendant que son patient se couchait dans des étriers chirurgicaux.

Hall a dit au Sun: ‘Il a dit: « J’étais un pionnier, vous savez, j’ai été le premier à faire quelque chose comme ça. » Nous avons dit « non seulement vous nous avez délivrés … nous voulons vous remercier de nous avoir engendrés. Sans vous, nous ne serions pas là ».

Elle a dit qu’il avait ensuite demandé comment ils l’avaient trouvé et ils ont expliqué les tests ADN.

« Il nous a dit qu’il n’était pas le seul médecin de l’hôpital à donner du sperme – il y avait un groupe de médecins et entre eux, ils ont engendré de nombreux enfants », a déclaré Hall au Sun. « Il a dit qu’il faisait un don de sperme depuis 1947, depuis qu’il faisait des recherches à Chicago. »

La sœur de Hall, Lynn, a également déclaré au site d’information qu’elle avait effectué des tests ADN similaires et avait découvert que son père était l’un des médecins résidents de Peven.

Elle a été jumelée à des demi-frères et sœurs auxquels elle a commencé à tendre la main.

Hall et Lynn ne regardent pas la situation de manière négative.

« Ces femmes, y compris ma mère, sont venues le voir désespérément, et il leur a donné quelque chose qu’elles voulaient toutes », a déclaré Hall au Sun.

Peven, qui a 104 ans, est crédité d’avoir accouché d’environ 9000 bébés au cours de ses 40 ans de carrière à Detroit, selon un article de 2017 de l’Université du Michigan. Il est diplômé de la faculté de médecine de l’université en 1941.

Il terminait sa formation médicale à l’hôpital et centre médical Michael Reese de Chicago lorsque les États-Unis sont entrés en guerre en décembre 1941.

Peven est le dernier membre survivant de la promotion de 1941 et est le plus ancien élève de la faculté de médecine de l’UM.

Il a pris sa retraite en 1987 à l’âge de 70 ans.