Le médecin de Billings exhorte les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool à vérifier leurs médicaments

BILLINGS — Jenn Schaff, résidente de Billings, a perdu son père, Tim Van Orden, 64 ans, à cause de maladies liées à l’alcool l’année dernière. Elle et le Dr Eric Arzubi de Frontier Psychiatry à Billings partagent son histoire, dans l’espoir d’éduquer le public sur les médicaments qui traitent les patients souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool.

“C’est l’une de mes photos préférées de lui”, a déclaré Schaff sur son lieu de travail, Arrowhead Marketing, jeudi.

Schaff se souvient avec tendresse de son père.

« Il était incroyablement intelligent et plein d’esprit. Il était la vie de chaque parti », a déclaré Schaff.

Cependant, le cheminot de longue date a combattu des démons toute sa vie.

Alina Hauter/MTN Actualités Jenn Schaff regarde une vieille photo de son père.

« Mon père était une personne extraordinaire, mais il était alcoolique depuis toujours. Il a lutté toute sa vie contre un trouble de dépendance », a déclaré Schaff.

L’histoire de Van Orden n’est pas rare. Onze pour cent des Américains ont reçu un diagnostic de trouble lié à la consommation d’alcool, un nombre élevé par rapport aux 2 % diagnostiqués avec un trouble de dépendance aux opioïdes.

« Je suppose que l’une de mes préoccupations est la suivante : est-ce que nous manquons le coche en ce qui concerne le problème causé par l’alcool ? dit Arzubi.

Arzubi est préoccupé par ce problème depuis un certain temps, en grande partie parce que des médicaments sont disponibles pour aider, mais peu de gens le savent.

« Nous avons des traitements qui fonctionnent mais ils ne parviennent pas aux gens. Et c’est l’une des choses qui me frustre”, a déclaré Arzubi.

Alina Hauter/MTN Actualités Dr Éric Arzubi

Selon Arzubi, cinq médicaments sur le marché aident à réduire le besoin d’alcool, mais moins de 1 % des personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool les utilisent.

Comparez cela aux troubles liés à la consommation d’opioïdes, où on estime que 22 % des personnes souffrant de dépendance se voient prescrire des médicaments.

« Il existe en fait trois médicaments approuvés par la FDA. Et comme je l’ai dit, ils existent depuis longtemps”, a déclaré Arzubi.

La naltrexone est l’un des médicaments approuvés par la FDA et peut en fait être administrée sous forme de pilule orale ou par injection appelée Vivitrol.

« Cette injection, en la prenant une fois par mois, peut alors éliminer le besoin de prendre des médicaments quotidiennement. Et encore une fois, Vivitrol dispose également de preuves très solides lorsqu’il s’agit d’aider les gens à réduire les fringales et la consommation d’alcool », a déclaré Arzubi.

C’est un médicament que Schaff aurait aimé que son père puisse avoir.

Jenn Schaff

«Papa était sous traitement. Vous perdez le fil trois ou quatre fois, et pas une seule fois on ne lui a proposé un médicament qui réduirait ces envies d’alcool », a déclaré Schaff.

C’est pourquoi Schaff et Arzubi espèrent éduquer le public pour éviter davantage de décès.

« Les troubles liés à la consommation d’alcool constituent davantage un problème que nous pourrions apprécier. Cela affecte beaucoup de gens et de l’aide est disponible. Et il existe des médicaments efficaces, peu coûteux et disponibles », a déclaré Arzubi.

«Il s’est battu et il s’est frayé un chemin en essayant de faire de son mieux, mais j’espère que cela évoluera. J’espère que les gens réalisent ce qui les attend. Et puis j’espère aussi qu’ils crieront au sommet des montagnes et demanderont de l’aide », a déclaré Schaff.