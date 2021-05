Le médecin-chef du contingent indien à destination de Tokyo No More

Arun Mendiratta, président de la commission médicale de la Fédération indienne d’athlétisme (AFI), est décédé vendredi des suites de Covid-19. Il avait 60 ans et laisse dans le deuil sa femme et ses deux filles.

Mendiratta a été admis à l’hôpital la deuxième semaine d’avril.

«Il n’a pas récupéré [after being admitted to hospital] et a soufflé son dernier vendredi matin. On se souviendra de lui pour sa contribution à l’athlétisme indien, en particulier pour avoir éliminé les athlètes plus âgés », a déclaré l’AFI dans son message de condoléances.

Mendiratta a été associé à l’AFI pendant plus de 25 ans et a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la politique de l’AFI sur la fraude à l’âge et le dopage. Il a également fait partie du panel médical de l’Association asiatique d’athlétisme.

Il a accompagné le contingent indien à plusieurs reprises lors de compétitions internationales, notamment aux Jeux asiatiques de Jakarta 2018.

L’Association olympique indienne (IOA) a nommé Mendiratta au poste de médecin-chef du contingent indien pour les Jeux olympiques de Tokyo à partir du 23 juillet.

«Il (Mendiratta) a mené la lutte acharnée de l’AFI contre la fraude liée à l’âge et le dopage. Il était également l’architecte de notre politique sans aiguille dans les camps nationaux », a déclaré Adille Sumariwalla, président de l’AFI.

