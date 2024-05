Le médecin australien Richard Scolyer est sans cancer un an après son diagnostic terminal

Mode de vie





Un médecin australien à qui on a diagnostiqué une tumeur cérébrale en phase terminale l’année dernière n’a plus de cancer grâce à un traitement unique en son genre qu’il a contribué à développer.

Richard Scolyer, professeur à l’Université de Sydney, a révélé lundi que le glioblastome incurable de stade 4 découvert dans sa tête n’avait pas récidivé après avoir reçu le diagnostic déchirant en juin dernier.

«J’ai passé une #IRM cérébrale jeudi dernier à la recherche d’un #glioblastome récurrent (et/ou de complications liées au traitement). J’ai découvert hier qu’il n’y avait toujours aucun signe de récidive. Je ne pourrais pas être plus heureux !!!!! » le professeur a partagé sur X.

En mai 2023, l’éducateur en forme voyageait à travers l’Europe pour prendre la parole lors de conférences médicales lorsqu’il a été victime d’une crise alors qu’il se trouvait en Pologne.

Scolyer est rentré en Australie, où il a subi une IRM qui a révélé qu’il souffrait d’un glioblastome, une forme agressive et terminale de cancer du cerveau, son sous-type étant classé comme si agressif que la plupart des patients ne survivent pas plus d’un an. selon la BBC.

Le docteur Richard Scolyer se prépare à une récente IRM à la recherche d’un « glioblastome récurrent et/ou de complications liées au traitement ». X/@ProfRScolyerMIA

Le pathologiste, qui est directeur du Melanoma Institute Australia, s’est associé à sa codirectrice, Georgina Long, pour développer un plan de traitement pour aider à combattre cette maladie mortelle.

La recherche en immunothérapie menée par le duo pendant une décennie au Melanoma Institute a considérablement augmenté les résultats pour les patients atteints de mélanome avancé, ce qui a conduit le couple à être nommé conjointement Australien NSW de l’année 2024.

Scolyer a documenté son parcours médical, partageant chacun de ses résultats d’IRM, y compris des photos, sur ses réseaux sociaux. X/@ProfRScolyerMIA

En utilisant les informations découvertes lors de la recherche sur l’immunothérapie ou en utilisant le système immunitaire du corps pour attaquer les cellules cancéreuses, Long et son équipe ont obtenu les meilleurs résultats pour aider Scolyer à lutter, l’utilisation d’une combinaison de médicaments avant la chirurgie, la première au monde son traitement aimable.

Après avoir consulté des experts, le professeur Long a opté pour une immunothérapie combinée, qui serait administrée avant et après l’intervention chirurgicale de Scolyer pour retirer la tumeur.

Parallèlement à l’immunothérapie combinée, Scolyer a été le premier à recevoir un vaccin spécialement adapté aux caractéristiques de sa tumeur, ce qui contribuerait à renforcer les pouvoirs de détection du cancer des médicaments.

Scolyer a été la première personne à recevoir une immunothérapie combinée avant son opération chirurgicale l’année dernière. X/@ProfRScolyerMIA

Il a également reçu six semaines de radiothérapie après l’opération.

Le traitement de Scolyer n’a pas commencé sans problème.

Il a souffert de crises d’épilepsie, de problèmes de foie et de pneumonie au cours des premiers mois, mais depuis, son état s’est amélioré et il a même repris sa routine quotidienne, notamment faire du jogging rapide de 15 km par jour.

« Je me sens le mieux depuis longtemps (depuis longtemps) », a déclaré Scolyer à la BBC.

Georgina Long et Richard Scolyer ont été nommés conjointement Australien NSW de l’année 2024. Médias Fairfax

« Cela ne veut certainement pas dire que mon cancer du cerveau est guéri… mais c’est juste agréable de savoir qu’il n’est pas encore réapparu, donc j’ai encore un peu de temps pour profiter de ma vie avec ma femme Katie et mes trois merveilleux enfants. »

Scolyer a documenté son parcours médical, partageant chacun de ses résultats d’IRM, y compris des photos, sur ses réseaux sociaux.











