Le médecin a déclaré que la mère de Wang avait développé le trouble mental de « forcer son fils à se marier ».

Le rêve de voir son enfant de 38 ans se marier a incité une mère chinoise à admettre son fils en thérapie. Il s’avère que le bien-être mental du fils n’est pas gênant du tout, mais la mère a reçu un diagnostic de trouble «forcer son fils à se marier». Selon un rapport du South China Morning Post, l’histoire de l’homme célibataire originaire de la province centrale du Henan en Chine est devenue virale sur les réseaux sociaux, ce qui a amené de nombreuses personnes à exprimer leur opinion sur la pression de se marier.

L’homme, dont le nom de famille est identifié comme étant Wang, aurait révélé qu’il n’avait jamais ramené de petite amie à la maison pour le Nouvel An lunaire. Cela a fait spéculer sa mère sur le fait qu’il y avait quelque chose d’anormal dans sa tête. Depuis 2020, la mère de Wang s’est fait un devoir de l’emmener chez un psychiatre après chaque vacances du Nouvel An lunaire. Le 4 février, la mère n’a pas manqué de suivre la trajectoire en emmenant Wang à l’hôpital psychiatrique provincial du Henan.

Il semble que même le médecin en ait eu assez du comportement de la mère. Cette fois, le psychiatre a déclaré qu’il n’y avait pas de problème avec Wang mais c’est elle qui a développé une « maladie mentale ». Le médecin a donné un terme hilarant à sa maladie en l’appelant le «fils forcé à épouser le désordre». L’histoire de Wang a également été rapportée précédemment par The Beijing News. Lors d’une interaction avec l’agence, l’homme a révélé qu’il travaillait dans la capitale depuis plus d’une décennie.

Il a autrefois travaillé comme acteur et a maintenant changé de métier pour devenir entraîneur de tennis dans la ville. Wang aurait cru qu’il ne devrait pas être identifié uniquement comme une “personne célibataire”, car il a été occupé et est resté dévoué à sa carrière. L’homme de 38 ans a révélé qu’il n’avait pas rencontré la bonne personne avec qui il pourrait se sentir à l’aise de passer le reste de sa vie. “Ma mère ne peut pas dormir parce que je ne me marie pas, alors je me sens assez bouleversé”, a-t-il déclaré. Pour cette raison, la mère chinoise a développé une obsession bizarre en l’envoyant chez un médecin pour se rassurer.

