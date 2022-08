Le médaillé olympique de Genève et survivant du cancer, Kevin McDowell, fera une randonnée à vélo de 1 000 milles pour soutenir la recherche sur le cancer pédiatrique – Shaw Local

En remportant la médaille d’argent aux Jeux olympiques de l’année dernière, Kevin McDowell, ancien élève du lycée de Genève, a d’abord dû surmonter d’autres défis.

Cela inclut le cancer. McDowell, qui a reçu une médaille d’argent lors de la toute première épreuve de relais mixte de triathlon aux Jeux olympiques, a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin en 2011, alors qu’il était en terminale au lycée de Genève.

Pour la deuxième année consécutive, McDowell participera au GUERRE sur roues balade caritative, un événement organisé par le groupe à but non lucratif Cal’s Angels, basé à Saint-Charles, qui a pour mission de sensibiliser, d’exaucer les vœux et de financer la recherche sur le cancer pédiatrique. L’objectif de la course est d’amasser au moins 1 million de dollars.

WAR est synonyme de souhaits, de sensibilisation et de recherche. Chaque dollar donné permettra à Cal’s Angels d’aider les enfants qui luttent contre le cancer en réalisant des vœux, en sensibilisant et en finançant la recherche.

Après avoir reçu un diagnostic de cancer, Cal’s Angels a exaucé le souhait de McDowell et lui a présenté son premier iPad. McDowell, qui vit maintenant à Colorado Springs, dans le Colorado, a déclaré que le cadeau était très apprécié, d’autant plus qu’il était alité la plupart du temps à cause de ses traitements contre le cancer.

“C’était une excellente source de divertissement pour moi”, a déclaré McDowell, qui a récemment eu 30 ans et n’a plus de cancer depuis 11 ans. “Je l’ai utilisé non seulement pour regarder des vidéos, mais aussi pour communiquer avec mes amis, avec qui je n’ai pas pu être autant que je l’aurais fait cet été-là.”

Le trajet, qui couvrira près de 1 000 miles, débutera le 21 août à Mackinaw City, Michigan et se terminera le 27 août à Flagship on the Fox au centre-ville de St. Charles. Rejoindre McDowell sur le trajet sera sa mère, Traci.

La présidente et cofondatrice de Cal’s Angels, Stacey Wahlberg, a aidé à lancer le groupe en 2007 après que son beau-fils, Cal Sutter, une étoile de la petite ligue de South Elgin, ait perdu sa bataille contre la leucémie myéloïde aiguë à l’âge de 13 ans.

McDowell est reconnaissant de l’aide que Cal’s Angels lui a apportée après avoir reçu un diagnostic de cancer.

“Ils m’ont vraiment aidé tout au long de mon traitement et ont exaucé mon souhait”, a déclaré McDowell. “Depuis lors, j’ai toujours voulu donner en quelque sorte en retour chaque fois que je le pouvais, sachant à quel point ils sont incroyables comme organisme de bienfaisance.”

Au cours de la randonnée de l’année dernière – qui a commencé au Mount Rushmore National Memorial dans le Dakota du Sud et s’est terminée à St. Charles – McDowell a rencontré des enfants qui luttaient contre le cancer.

“C’était très inspirant”, a-t-il déclaré. “Quand nous étions à Iowa City, il y avait une fille dans un hôpital qui était là depuis très, très longtemps. Et c’était la première fois qu’elle pouvait au moins sortir et dire bonjour. Je me souviens comment elle s’est illuminée en nous rencontrant. C’était définitivement un grand moment fort.

Plus tôt cette année, McDowell a été intronisé au Temple de la renommée athlétique du lycée communautaire de Genève. Il est le premier athlète du Lycée de Genève à avoir remporté une médaille olympique.

La victoire de McDowell sur le cancer lui a appris qu’il existe de nombreuses voies pour atteindre un objectif.

“Il y a de nombreuses épreuves en cours de route et il s’agit simplement de la façon dont vous les gérez et les traversez”, a-t-il déclaré. “Il a fallu presque l’année dernière pour arriver là où je m’imaginais être de nombreuses années auparavant.”

Au-delà de ses événements de collecte de fonds, Cal’s Angels travaille également à l’introduction de la loi de Cal, qui vise à rendre plus accessibles les tests de diagnostic pour les patients pédiatriques atteints de cancer. Le projet de loi a récemment été promulgué dans l’Illinois avec l’intention de l’introduire dans les États du pays.

Pour plus d’informations sur Cal’s Angels, rendez-vous sur calsangels.org.