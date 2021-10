Le médaillé olympique Bajrang Punia et le champion de dynamophilie Gaurav Sharma distribuent de la nourriture aux nécessiteux à Delhi

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo Bajrang Punia et l’ancien champion international de dynamophilie Gaurav Sharma ont distribué jeudi 1000 paquets de nourriture et bouteilles d’eau aux personnes nécessiteuses de la capitale. Bajrang a déclaré qu’il avait appris des reportages que Gaurav le faisait quotidiennement depuis un an et qu’il avait décidé de rejoindre l’ancien powerlifter pour la noble cause. « Gaurav fait un excellent travail, en aidant les gens. Je voulais aussi le rejoindre et aujourd’hui je l’ai rencontré et nous avons fait ce que nous pouvions faire. C’est vraiment génial. L’humanité est au-dessus de tout », a déclaré le lutteur indien.

Pendant ce temps, Gaurav a déclaré qu’il avait décidé de servir la population de Delhi après l’imposition du verrouillage l’année dernière.

« Tout d’abord, je tiens à remercier Bajrang pour son soutien. Cela signifie beaucoup pour moi. Je souhaite à Dieu qu’il remporte l’or aux prochains Jeux olympiques. Eh bien, j’ai distribué des paquets de nourriture lorsque le premier verrouillage a été imposé à Delhi l’année dernière. J’ai décidé de le refaire quand il a été réimposé.

« Environ 1 000 à 1 100 paquets de nourriture ont été préparés quotidiennement. Les gens reçoivent également des bouteilles d’eau, un désinfectant et un masque facial », a déclaré Gaurav.

« Pendant le confinement complet, j’ai vu les journaliers, les gens étaient bloqués et ils n’ont pas pu rentrer chez eux, je me suis senti un peu triste en voyant ça alors j’ai décidé de les servir. Je le ferai jusqu’à ce que je le puisse », a-t-il ajouté.

