Le médaillé Nikhat Zareen ravi de rencontrer le Premier ministre Narendra Modi

La boxeuse indienne vedette et championne du monde Nikhat Zareen a décroché dimanche une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth 2022 en cours. Elle a battu Carly Mc Naul d’Irlande du Nord dans la catégorie féminine des 50 kg (poids mouche léger), devenant ainsi la troisième boxeuse indienne à décrocher une médaille à Birmingham. .

Nikhat s’était battu avec Mc Naul lors d’un camp d’entraînement à Belfast avec l’équipe nationale irlandaise et avait déjà trié le champion national irlandais. Comme la boxeuse d’Irlande du Nord est douée pour saisir et contre-attaquer, Nikhat a décidé de garder ses distances et ne lui a pas permis de s’approcher. Elle a dominé le combat et a obtenu des scores parfaits des cinq juges.

À la suite d’une victoire clinique, Nikhat a interagi avec le personnel des médias et a déclaré: «C’est formidable d’être champion des Jeux du Commonwealth, surtout après être devenu champion du monde plus tôt cette année. Ça fait du bien de gagner une autre médaille d’or pour mon pays. C’était vraiment un bon combat. C’était une combattante expérimentée, mais mon seul objectif était de gagner ce combat.

Zareen a en outre déclaré qu’elle était ravie de rencontrer le Premier ministre Narendra Modi et a ajouté qu’elle prendrait son autographe sur ses gants de boxe.

«Je suis très heureux de le rencontrer (PM Modi); J’ai pris un selfie avec lui la dernière fois et j’en veux un nouveau maintenant. La dernière fois, j’ai pris son autographe sur mon T-shirt, maintenant je vais le prendre sur mes gants de boxe », a déclaré Zareen.

Nikhat a fait trois sur trois pour l’Inde avec une solide performance malgré sa participation à une nouvelle catégorie de poids. Elle avait remporté l’or aux championnats du monde en 52 kg mais comme cette catégorie de poids n’a été incluse ni dans le CWG ni dans les Jeux asiatiques, Nikhat a décidé de descendre à 50 kg. Elle a également été aussi efficace dans cette division puisqu’elle a dominé Carly McNaul d’Irlande du Nord pour remporter un verdict unanime 5-0 lors de la finale des 50 kg dimanche.

Plus tôt, Amit Panghal a remporté une autre médaille d’or en boxe pour le pays après avoir battu l’Anglais Kiaran Macdonald lors de la finale des 48-51 kg (poids mouche) aux Jeux du Commonwealth 2022 en cours à Birmingham dimanche.

