Le médaillé d’or australien dit que le sport est “si politique” avec son rival russe absent

Eleanor Patterson a remporté l’or mondial du saut en hauteur, mais la championne russe en titre Mariya Lasitskene a été bannie

La star australienne du saut en hauteur Eleanor Patterson a déclaré que le sport était devenu de plus en plus politique, avant de remporter l’or aux Championnats du monde en l’absence de la championne olympique russe Mariya Lasitskene, qui a été interdite de compétition.

Patterson, 26 ans, est devenue la première femme de son pays natal à remporter un titre mondial de saut en hauteur en battant un record personnel de 2,02 mètres à Hayward Field à Eugene, Oregon, mardi.

C’était assez bon pour la placer devant l’Ukrainienne Yarolsava Mahuchikh, qui a franchi la même hauteur mais a eu besoin de deux tentatives pour le faire. La médaille de bronze est allée à Elena Vallortigara d’Italie avec un dégagement de 2,00 mètres.

Voler littéralement 🦅@eleanorpatto 🇦🇺 réalise le record de sa vie à 2,02 m lors de sa première tentative pour remporter le titre mondial de saut en hauteur !#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/dSISizOk75 — Athlétisme mondial (@WorldAthletics) 20 juillet 2022

Patterson était naturellement ravie de son succès, le décrivant comme “fou,” bien qu’un sujet de discussion majeur ait été l’absence de la star russe Lasitskene – le triple champion en titre de l’épreuve et médaillé d’or olympique à Tokyo l’été dernier.

Lasitskene et ses compatriotes ont été interdits de compétition par World Athletics en raison du conflit en Ukraine.

S’exprimant avant sa victoire mardi, Patterson avait laissé entendre que la décision était délicate.

“C’est une question difficile à répondre, je ne vais pas mentir” elle avait dit à l’écrivain sportif Mark Zeigler du San Diego Union-Tribune.

« Vous voyez les deux côtés de l’histoire. Vous ne voyez pas toute l’histoire en même temps. Ce n’est jamais agréable de voir quelqu’un d’aussi talentueux et distingué ne pas être ici.

«Mais en fin de compte, le sport est devenu tellement politique. Vous ne le voudriez pas, mais c’est devenu une plate-forme et malheureusement ce qui se passe dans le monde n’est pas OK, après avoir parlé aux athlètes ukrainiens et entendu leurs difficultés. ajoute l’Australien.

« De toute évidence, la guerre qui se déroule en ce moment est très publique et elle est mise en évidence. Il est regrettable que d’autres guerres ne soient pas aussi mises en évidence.

« Il est regrettable qu’en tant que société, nous ayons mis les choses de côté et que nous n’ayons pas mis en lumière d’autres guerres. Mais je ne voudrais jamais prendre à la légère la décision d’exclure une nation entière.

La médaillée d’argent Mahuchikh, qui a terminé troisième derrière Lasitskene à Tokyo mais qui a été vue en train de l’embrasser après cet événement, a récemment frappé la Russe absente et a déclaré qu’elle n’était plus une idole pour l’Ukrainienne de 20 ans.

Lasitskene, 29 ans, a elle-même critiqué World Athletics et le Comité international olympique (CIO) pour les interdictions imposées aux athlètes russes et biélorusses.

La star du saut en hauteur a écrit le mois dernier une lettre ouverte au président du CIO, Thomas Bach, l’accusant de manquer “courage et dignité” pour lever les suspensions.

Lasitskene a déclaré plus tard qu’elle n’avait pas reçu de réponse de Bach, qui a été vu en visite à Kiev plus tôt en juillet, où il a côtoyé le président ukrainien Vladimir Zelensky.

Le dignitaire du CIO, Craig Reedie, a récemment suggéré que des stars russes telles que Lasitskene pourraient manquer les Jeux Olympiques de Paris 2024 car elles ne seraient pas autorisées à participer aux épreuves de qualification avant la pièce maîtresse.

