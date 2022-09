Le médaillé des Jeux asiatiques MR Poovamma échoue à un test antidopage et obtient une interdiction de deux ans par un panel antidopage

Le quart de mile senior indien et médaillé des Jeux asiatiques, MR Poovamma, s’est vu imposer une interdiction de deux ans pour avoir échoué à un test antidopage l’année dernière, le comité d’appel antidopage (ADAP) de la NADA ayant annulé la décision d’un comité disciplinaire de lui infliger une peine de trois ans. mois de sursis.

L’échantillon de dope de Poovamma, âgé de 32 ans, prélevé le 18 février de l’année dernière, lors du Grand Prix d’Inde I à Patiala, était revenu positif pour le stimulant méthylhexaneamine, une substance spécifiée dans le code de l’Agence mondiale antidopage (AMA). Le comité disciplinaire antidopage, dans une ordonnance de juin, ne lui avait imposé que trois mois de suspension.

En appel de l’Agence nationale antidopage (NADA) contre la décision du comité disciplinaire, l’ADAP a prononcé une suspension de deux ans pour Poovamma.

“Nous annulons l’ordonnance contestée du 16.06.2022 telle qu’adoptée par le comité disciplinaire antidopage et autorisons l’appel de la NADA et imposons par conséquent une sanction de 02 ans en vertu de l’article 10.2.2 d’inéligibilité à l’athlète”, a déclaré le comité d’appel antidopage. dirigé par Abhinav Mukerji a déclaré dans son ordonnance du 16 septembre.

“Nous ordonnons également qu’en vertu de l’article 10.10, tous les autres résultats de compétition obtenus par l’athlète à partir de la date de prélèvement de l’échantillon, c’est-à-dire le 18.02.2021, soient disqualifiés et toutes les conséquences qui en résultent, y compris la confiscation des médailles, des points et des prix, suivront.”

Le comité d’appel a déclaré: “Une fois que la présence de la substance interdite est établie dans le corps de l’athlète et qu’il n’existe aucune circonstance à décharge ou atténuante, les conséquences naturelles en vertu de l’ADR s’ensuivent.” Poovamma était membre des équipes féminines et mixtes de relais 4x400m qui ont remporté l’or aux Jeux asiatiques de 2018 et faisait également partie de l’équipe de relais 4x400m qui a remporté la médaille d’or aux Jeux asiatiques de 2014.

Elle a également remporté une médaille de bronze au 400 m individuel aux Jeux asiatiques de 2012. Elle a reçu le prix Arjuna en 2015.

Il y avait des spéculations sur le raté de Poovamma l’année dernière après qu’elle ait sauté les essais de relais à Patiala quelques semaines seulement avant les Jeux olympiques de Tokyo. Elle a ensuite quitté le camp national qui en avait surpris plus d’un.

Elle avait remporté des médailles d’argent aux Grands Prix d’Inde I et II à Thiruvananthapuram les 13 et 23 mars, respectivement, avec des temps de 53,39sec et 52,44sec (le meilleur de la saison). Elle avait également remporté une médaille d’argent à la Coupe de la Fédération à Malappuram en avril avec un temps de 52,70 secondes.

Elle se verra retirer les trois médailles.

