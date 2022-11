Le médaillé de bronze paralympique John McFall devient le premier astronaute handicapé de l’Agence spatiale européenne | Actualités Actualités

John McFall est dévoilé en tant que membre de la classe d’astronautes de 2022 de l’Agence spatiale européenne

L’ancien paralympien John McFall sera le premier astronaute handicapé de l’Agence spatiale européenne (ESA).

McFall, originaire de Surrey, a été sélectionné par l’ESA pour rejoindre son programme de formation et pourrait être la première personne handicapée à aller dans l’espace.

L’homme de 41 ans a perdu sa jambe droite dans un accident de moto à l’âge de 19 ans. En 2005, il est devenu un athlète professionnel d’athlétisme, puis a représenté la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord en tant que sprinteur paralympique.

Il a représenté l’équipe britannique lors des Jeux de Pékin en 2008, remportant une médaille de bronze au 100 m sprint et a remporté des médailles d’argent aux Championnats du monde du Comité international paralympique en 2006.

McFall a remporté d’autres médailles d’argent lors de la Coupe du monde paralympique de 2007 et a remporté l’or au sprint de 200 m.

Au cours de la saison 2007, il a été classé premier au monde sur 200 m et deuxième sur 100 m.

Maintenant, McFall pourrait aller dans l’espace et rejoindra le corps d’entraînement. Selon l’ESA, aucune grande agence spatiale occidentale n’a envoyé de “para-astronaute” dans l’espace.

Il faisait partie des plus de 22 500 candidats qui ont postulé, une liste qui comprenait plus de femmes que jamais et quelque 200 personnes handicapées.

Les candidats finalistes ont subi une sélection intensive au cours de la dernière année.

L’ESA a spécifiquement recherché des personnes ayant des difficultés physiques pour un effort unique en son genre afin de déterminer quelles adaptations seraient nécessaires pour les accueillir sur les stations spatiales.