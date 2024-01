Le mécontentement du directeur général des Buffalo Bills, Brandon Beane, reste inactif cette intersaison

Beane a parlé avec les médias locaux pendant plus d’une heure après la sortie des Bills en séries éliminatoires – rattrapez-vous maintenant !

Le directeur général des Buffalo Bills, Brandon Beane, a rencontré les médias mardi après-midi, offrant une conversation généreuse sur de nombreux sujets généraux avec l’équipe, la liste et le travail à effectuer pendant l’intersaison.







Au cours d’une conversation qui a duré plus d’une heure, Beane a donné son premier aperçu de ce qui s’est passé et de ce qui s’en vient alors que les Bills se préparent pour la saison 2024 de la NFL. En raison de la longueur de l’interview de Beane, seuls quelques points saillants sont évoqués ci-dessous, la vidéo complète de sa conversation étant également intégrée.

Brandon Beane a parlé de la constitution de l’alignement pour la saison prochaine et du grand nombre d’agents libres sans restriction à venir – 21 joueurs. Comme prévu, Beane a abordé l’espace limité du plafond salarial de l’équipe pour l’année prochaine et l’importance de bien rédiger. Beane a noté que depuis la saison 2020 du COVID-19, la ligue connaît un déficit de plafond salarial où les équipes sont encore à environ 16 millions de dollars de moins que ce que la croissance aurait pu leur apporter avant le COVID – un taux de croissance de 6 à 7 % d’une saison à l’autre. .

“Nous n’avons pas le même argent qu’en 2019 et 2020”, a mentionné Beane. «Mais nous allons contourner ce problème. Nous n’avons pas l’intention de prendre une année sabbatique et de ne pas être compétitifs.

Brandon Beane a souligné que la décision consistera probablement à conclure à nouveau des accords d’un an avec certains joueurs.

Beane a également évoqué l’opportunité de disputer deux matchs éliminatoires à domicile cette saison, en plus de dépasser le tour de division et de s’attendre à ce que la compétition au sein de l’AFC ne fasse que devenir plus féroce.

Les conversations ont également tourné autour du Edge Rusher Von Miller et de sa production au cours de la saison 2023, ainsi que du rôle que joue le receveur Stefon Diggs en tant que WR1 de l’équipe.

“Nous devons continuer à déployer des armes pour empêcher les équipes de le mettre entre parenthèses ou de l’enfermer de différentes manières pour l’emmener.”

De plus, Beane a évoqué le travail de l’entraîneur-chef Sean McDermott à la tête de l’équipe cette saison, il a fait part de ses réflexions sur le coordinateur offensif par intérim Joe Brady et a discuté de la richesse de la profondeur de la saison 2024. Repêchage de la NFL. Cela inclut l’ajout de créateurs de jeu en attaque, pour aider à la fois Josh Allen et Stefon Diggs.

“Nous sommes toujours à la recherche de disparités et j’ai dit que lorsque nous avons repêché Dalton, lorsque nous avons amené Cook ici, vous savez, nous avons essayé de trouver diverses disparités”, a déclaré Beane. «Donc, oui, n’importe quel gars qui provoque la défense, vous pouvez le regarder et l’amener là où vous pouvez lui dicter. Et si c’est un autre receveur pour compenser Stef ou qui que ce soit d’autre, oui, nous n’hésiterons pas à le faire.

Bien sûr, il y a beaucoup plus à entendre de Brandon Beane, ce que vous pouvez faire en consultant sa conférence de presse complète de fin de saison ci-dessous.

