Le mécontentement au travail atteint un niveau record, selon Gallup

En effet, comme le constate Gallup, ce ne sont pas seulement les heures, l’équilibre travail-vie personnelle ou le lieu de travail qui laissent les travailleurs insatisfaits. En fait, le désengagement des travailleurs augmente avec le travail à distance et les travailleurs de 4 jours par semaine, et les niveaux de stress augmentent pour les travailleurs en personne et les travailleurs de 5 jours par semaine. Ainsi, même si la nature de son horaire de travail et de son lieu de travail est importante pour le bonheur d’un travailleur, ce n’est pas toute l’histoire – les travailleurs sont mécontents à la maison, au bureau, travaillant des semaines de travail de 30 heures et des semaines de travail de 60 heures.

De toute évidence, même si les employeurs de l’ère Covid se sont concentrés sur l’idée d ‘«équilibre travail-vie personnelle», y compris une plus grande flexibilité du travail à domicile, des politiques de congés accrues et des semaines de travail plus courtes, le désengagement et le mécontentement des travailleurs ont persisté – et même augmenté.

Gallup, dans son récent État du lieu de travail mondial : 2022 rapport, a constaté qu’en plus de l’insatisfaction, les travailleurs connaissent des taux stupéfiants de désengagement et de mécontentement. Soixante pour cent des personnes ont déclaré être émotionnellement détachées au travail et 19 % comme étant misérables. Seuls 33% ont déclaré se sentir engagés – et c’est encore moins qu’en 2020.

Le département américain du Travail a publié des données en juillet confirmant que le marché du travail continue d’être caractérisé par de nombreuses opportunités d’emploi et des niveaux élevés de démissions volontaires, révélant que même après deux ans depuis le début de la pandémie, des millions de travailleurs continuent de quitter leur emploi chaque mois. Ces départs sont rendus possibles par une mobilité accrue pendant une période de pénurie extrême de main-d’œuvre et continuent d’être motivés par la stagnation des salaires dans un contexte d’augmentation du coût de la vie et du désir d’obtenir plus de flexibilité et de satisfaction au travail.

Ce qui compte vraiment, c’est comment ils vivent ce travail, c’est-à-dire comment ils sont gérés, encadrés et traités.

La première cause d’insatisfaction signalée à l’égard de l’expérience de travail est caractérisée par un “traitement injuste au travail” – l’absence d’une culture qui met l’accent sur le respect, la communauté et la reconnaissance de la contribution. Le traitement injuste comprend de nombreux types de problèmes sur le lieu de travail, indique le rapport de Gallup, des mauvais traitements infligés par les collègues, des rémunérations incohérentes et des politiques d’entreprise aux préjugés et au favoritisme.

Au-delà du traitement injuste au travail, l’insatisfaction au travail et l’épuisement professionnel sont fortement corrélés à des charges de travail ingérables, à une communication peu claire de la part des managers, au manque de soutien des managers et à une pression de temps déraisonnable.

Le lien entre les managers et la satisfaction des travailleurs

Ces cinq expériences sont entièrement ou significativement influencées par le même facteur : les managers.

Gallup a constaté que le manager ou le chef d’équipe représente à lui seul 70 % de la variance de l’engagement de l’équipe. Ainsi, une partie essentielle de la solution pour le nombre préoccupant de travailleurs qui expriment l’insatisfaction au travail, le désengagement et l’épuisement professionnel est de meilleurs leaders sur le lieu de travail.

“Le rôle du manager est vraiment important dans le bien-être”, a déclaré à CNBC Jim Harter, scientifique en chef de la gestion du lieu de travail et du bien-être chez Gallup. “Leur premier travail consiste à s’assurer que les choses liées au travail sont correctes – les gens savent quel est leur rôle, ils sont reconnus lorsqu’ils font du bon travail, ils se sentent appréciés au travail et ont une chance de se développer à l’avenir, ils peuvent voir où ils se dirigent dans l’organisation. Si vous pouvez bien faire ce genre de choses, vous commencez à établir la confiance. Et lorsque vous avez confiance, vous pouvez ouvrir la porte à des discussions plus larges sur le bien-être.

Au-delà des éléments axés sur le travail, les gestionnaires doivent rechercher des conversations cohérentes et significatives avec les employés qu’ils gèrent, a déclaré Harter : « Ils doivent connaître leurs objectifs, discuter de leurs objectifs et participer à la définition de leurs objectifs. Ils doivent savoir quelque chose. sur les forces de chacun pour raccourcir la distance entre eux, et ils ont besoin de savoir quelque chose sur ce qui se passe dans ce mélange travail-vie.”

Et une fois que les managers ont des relations significatives avec leurs employés, ils sont mieux placés pour faciliter les relations avec leurs collègues – ce qui, selon Harter, a pris de l’importance depuis le début de la pandémie.

“Les choses qui ont tendance à stimuler l’engagement et le bien-être des employés ont tendance à être un peu situationnelles, et les managers sont les mieux placés pour comprendre la situation de chaque personne et les encadrer de la bonne manière”, a déclaré Harter. “Je pense que c’est vraiment la raison pour laquelle les organisations doivent se concentrer beaucoup plus sur le passage à un modèle de manager de coaching, pas seulement un manager délégant, mais un manager de coaching qui est en contact avec son personnel.”

Selon Harter, pour les organisations qui souhaitent se concentrer sur une meilleure gestion, la première étape est simple : “Nous devons apprendre aux managers à avoir au moins une conversation significative chaque semaine avec chaque personne qu’ils gèrent.”

Au-delà de cela, les employeurs devraient redéfinir les rôles et les attentes des managers, en mettant l’accent sur leur rôle essentiel dans la promotion de l’expérience de travail. Ils doivent également fournir la formation, les outils, les ressources et le développement dont les managers auront besoin pour répondre à ces attentes. De plus, les employeurs doivent créer des mécanismes d’évaluation qui mesureront la capacité des managers à répondre à ces attentes, et indiqueront les domaines dans lesquels ils ont besoin de plus de coaching, ainsi que fournir aux managers leurs propres structures de soutien, afin que l’épuisement professionnel ne se répercute pas facilement tout au long d’une toute l’organisation.

L’impact net d’une main-d’œuvre désengagée

En fin de compte, l’importance de se concentrer sur l’engagement et la satisfaction au travail n’est pas seulement pour le bien-être des employés, mais aussi pour le résultat net. Il est payant d’avoir des travailleurs prospères – Gallup a constaté que les unités commerciales avec des travailleurs engagés ont un bénéfice supérieur de 23% par rapport aux unités commerciales avec des travailleurs misérables. Les employés qui ne sont pas engagés ou qui sont activement désengagés coûtent au monde 7,8 billions de dollars en perte de productivité, soit 11 % du PIB mondial.

De plus, les équipes dont les employés sont satisfaits voient nettement moins de roulement et d’absentéisme, avec des taux plus élevés de fidélisation des employés et des clients. Alors que les travailleurs désengagés sont les plus susceptibles de changer d’employeur, il faut plus de 20 % d’augmentation de salaire pour attirer la plupart des employés loin d’un responsable qualité qui les laisse engagés et satisfaits sur le lieu de travail. Ainsi, le bien-être au travail revêt une importance capitale tant pour les salariés que pour les employeurs.

L’essentiel est que les travailleurs ne sont pas heureux, ni engagés. Les options de travail à distance et la flexibilité des horaires, bien qu’importantes et précieuses pour de nombreux travailleurs, ne suffisent pas à maintenir l’engagement et la satisfaction des employés. Alors que la Grande Démission fait rage, il appartient aux employeurs de trouver des moyens non seulement d’attirer de nouveaux talents, mais aussi de retenir les employés qu’ils ont déjà, en travaillant vers une culture de la satisfaction au travail – et cela commence par une meilleure gestion.

“Ce n’est pas vraiment une chimère non plus”, a déclaré Harter. “Ce n’est pas seulement un vœu pieux, c’est en fait très changeant.”