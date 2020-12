Jonny Fairplay est à nouveau en difficulté.

Le fameux Survivant Le méchant a été arrêté pour vol après avoir volé des articles ménagers d’une valeur de 5000 $ à sa grand-mère âgée. Comme les fans se souviennent, il est devenu célèbre dans le concours en répandant son mensonge «Dead Grandma» afin de gagner la sympathie de ses camarades de tribu en 2003.

E! Les nouvelles peuvent confirmer que la star de télé-réalité de 46 ans a été arrêtée pour vol le vendredi 18 décembre, avec sa mère de 67 ans Salle Patsy, à Danville, Virginie.

TMZ a obtenu le mandat d’arrêt et la plainte qui aurait été déposée par la tante de Fairplay, qui prétend qu’il a volé une table d’appoint, des tabourets de bar, une chaise en cuir et un collier en argent à sa grand-mère Jean Cook, qui souffre de démence. Hall est accusé d’avoir abusé mentalement de Cook, selon TMZ.

Fairplay a déclaré à la sortie: « J’ai (nous) avons été injustement accusés par un membre de la famille. Je me réjouis d’avoir l’occasion de me défendre (et ma mère). »

Cependant, le mardi 22 décembre, Fairplay a partagé sur Instagram qu’il était parti pour une course de 3,1 miles, en documentant ses progrès sur la plate-forme Strava.