Le méchant prince Harry pense peut-être que le Royaume-Uni est au « fond »… mais c’est lui qui reste tout seul

JUSTE au moment où vous pensez que le prince Harry ne peut pas être plus irritant, il se surpasse une fois de plus.

Il est retourné au Royaume-Uni cette semaine pour nous informer: « Notre pays est jugé globalement par l’état de notre presse et de notre gouvernement – qui, je crois, sont au plus bas. »

Le prince Harry est revenu au Royaume-Uni cette semaine pour nous dire qu’il pense que notre presse et notre gouvernement sont au « fond » Crédit : Getty

Harry s’est maintenant aliéné de sa famille, y compris Charles et William Crédit : Getty Images – Getty

Peut-être devrions-nous nous habituer à son arrogance monumentale.

Mais avant qu’Harry ne fasse une autre visite éclair pour verser un seau sur sa terre natale, peut-être devrait-il jeter un long regard sur sa propre vie.

Il s’est éloigné de pratiquement toute sa propre famille et n’a même jamais rencontré son beau-père.

Il vit en exil mais essaie toujours d’agir comme un membre de la famille royale quand cela lui convient.

Sa vie semble être une longue diatribe contre les injustices perçues du passé.

Harry est un homme qui ne sait plus qui il est, où il vit réellement ni qui il veut être.

Il n’arrive pas à arrêter d’appuyer sur le bouton d’autodestruction car, chaque fois qu’il y a une lueur de véritable réconciliation entre lui, Charles et William, il va la ruiner.

Et cette semaine en est un excellent exemple.

Juste un mois après que son père ait offert une branche d’olivier et l’ait invité à son couronnement, Harry arrive de Californie pour saccager le pays sur lequel règne son père et le décrit essentiellement comme une risée dans le monde entier.

La vie de Harry est un cycle destructeur.

En 2020, lui et Meghan ont quitté le Royaume-Uni, ou comme il aime encore curieusement l’appeler, « notre pays », pour les États-Unis.

Au début, il a dit que c’était pour briser le cycle de «douleurs et souffrances génétiques» au sein de sa famille.

Mais ensuite, il a signé un contrat de 100 millions de dollars avec Netflix et avait besoin de rehausser son profil royal, alors il s’est réservé pour une conversation avec Oprah Winfrey et a affirmé que le racisme était le problème.

William a dû défendre la famille royale en disant: « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. »

Mais l’effronté Harry est retourné au Royaume-Uni après la mort du prince Phillip en avril 2021.

Il était dans la procession derrière le cercueil et William a gracieusement parlé à son jeune frère méchant après les funérailles.

Harry est revenu à la mort de la reine et William a même invité Harry et Meghan à se joindre à lui et à Kate pour une promenade, saluant les sympathisants.

Le méchant Harry aurait dû remercier sa bonne étoile d’être autorisé n’importe où près de la famille qu’il semble déterminé à essayer de détruire.

Mais il a rendu leur amour en citant William dans sa série Netflix, l’accusant de lui avoir crié dessus lors d’un sommet pour discuter de son avenir.

Et puis pour marteler le message, lorsqu’il a sorti ses mémoires Spare en janvier, il a affirmé que son frère aîné l’avait physiquement attaqué et l’avait « jeté » « au sol » lors d’une confrontation à Londres en 2019.

Malgré tout, il a reçu une invitation au couronnement.

Et il est retourné dans «notre pays» pour passer à la barre des témoins parce qu’il dit vouloir en faire «l’œuvre de sa vie» pour changer le paysage médiatique au Royaume-Uni – même si ce n’est plus son pays.

Il est devenu obsédé par la poursuite d’affaires judiciaires. C’est peut-être parce qu’il n’a pas grand-chose d’autre à faire de son temps.

Harry a choisi de vivre en exil et de faire de son manoir de Montecito sa maison, il a choisi d’être venimeux pour sa famille et il a choisi d’abandonner les devoirs royaux dont il était autrefois si fier.

Ses actions l’ont laissé aliéné et seul.

C’est ce que j’appelle vraiment le fond.

UN HOOT POUR OBTENIR HOLDEN

VOUS devriez vous cacher la tête sous une pierre pour manquer tout le drame de This Morning.

Lundi, Holly Willoughby est finalement revenue, avec une larme soigneusement placée dans son œil et une robe blanche symbolisant la pureté et l’innocence, demandant aux téléspectateurs : « Ça va ? Je l’espère. »

Holly Willoughby est revenue à This Morning cette semaine avec une déclaration pour les téléspectateurs 1 crédit

Amanda Holden a semblé se moquer du discours de Holly sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram

Avant de dire qu’elle était « inquiète » pour « le bien-être des gens de tous bords de ce qui se passe ».

Le lendemain, Amanda Holden a enfilé une combinaison entièrement blanche et a dit à ses téléspectateurs : « Bonjour ! C’est mardi, tu vas bien ? Tout à fait brillant.

Elle a affirmé par la suite qu’elle n’avait « aucun problème » avec Holly.

Mais je fais.

Le gourou du style de vie Holly semble avoir oublié qu’elle présente aux Gemmas à Huddersfield, pas aux Gwyneths à Hollywood.

Comme ce serait rafraîchissant d’avoir les pieds sur terre d’Amanda sur le canapé.

TÉLÉ QUE VOUS ALLUMEZ

NOUS venons de faire en sorte que notre fils de quatre ans regarde CBeebies au lieu de YouTube Kids.

Il avait été obsédé par le fait de regarder des hamsters faire des courses d’obstacles (totalement abrutissant).

J’ai donc bien apprécié un peu de Spidey et ses incroyables amis avant l’heure du coucher.

Mais cette semaine, CBeebies a été accusé d’essayer d’endoctriner de jeunes enfants en leur disant que le poisson peut changer de sexe.

Il a suivi la chaîne avec un segment sur la façon dont certaines espèces peuvent passer de « être un poisson garçon à un poisson fille ».

Donc, revenons aux hamsters, c’est alors.

UNE DÉCISION PARTAGÉE QUI PEUT PORTER SES FRUITS

CETTE semaine a vu la nouvelle dévastatrice que Taylor Swift et Matty Healy se sont séparés.

Le couple était si profondément engagé – après seulement un mois ensemble – qu’ils cherchaient une maison à Londres.

Taylor Swift s’est séparée de Matty Healy après un mois de relation Crédit : Alamy

Heureusement, la publicité opportune a sûrement donné un coup de pouce aux ventes de son album et de sa tournée.

GAGNEZ DU TEMPS SUR LA VITESSE SUPÉRIEURE

JAMES MAY veut que la BBC redémarre Top Gear après le crash d’horreur de Freddie Flintoff.

L’ancien co-animateur l’a décrit comme « profondément malheureux ».

James May veut que la BBC redémarre Top Gear après le crash d’horreur de Freddie Flintoff

C’était un smash de 130 mph qui a laissé Freddie avec d’horribles blessures à la mâchoire, ainsi que des côtes cassées. On ne sait pas s’il retravaillera à la télévision.

Ce n’est pas le premier crash de Top Gear.

Richard Hammond souffre encore des séquelles à long terme d’un accident survenu en 2006. Pourquoi continuer à mettre des vies en danger ?

Il est sûrement temps de prendre les jouets des garçons et de garder le spectacle fermement dans l’histoire de la BBC.

La liste des honneurs de Boris Johnson comprenait le coiffeur de la Chambre des communes Kelly Jo Dodge, qui devrait obtenir un MBE Crédit : AFP

La liste des honneurs de BORIS JOHNSON comprenait le coiffeur de la Chambre des communes Kelly Jo Dodge, qui devrait obtenir un MBE.

Extraordinaire. J’ai supposé que Carrie venait de couper autour d’un bol.

JOHN UNE LEÇON

L’histoire de John Foster, 76 ans, ouvrier retraité des chantiers navals, de Sunderland, dans l’émission britannique Forgotten Pensioners de Channel 4, était déchirante.

Il est assis dans le noir, avec son réfrigérateur éteint, incapable de payer ses factures.

L’histoire de John Foster, 76 ans, dans l’émission Britain’s Forgotten Pensioners de Channel 4, était déchirante. Crédit : channel4

Il n’a pas de parents et a déclaré : « Je suis seul. . . juste ici. . . existant. »

Son testament est rédigé pour celui qui retrouve son corps.

Grâce au programme, il réclame des prestations auxquelles il avait droit il y a des années, mais dont il n’était pas au courant.

Il peut se permettre de vivre maintenant.

Mais il est toujours seul.

Je suis sûr qu’il y a beaucoup de Johns dans ce pays. Nous devrions tous faire notre part pour les protéger.