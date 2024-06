Le méchant présumé de « Dancing for the Devil » a fait l’objet d’une enquête policière et les affaires ont été classées

Le méchant présumé couvert dans « Danse pour le diable » de Netflix a fait l’objet de deux enquêtes criminelles précédentes, mais aucune n’a abouti à des accusations… a appris TMZ.

Des sources policières nous disent que deux plaintes pour agressions sexuelles ont été déposées contre Robert Shinn et a fait rapport au LAPD en août 2023 – ce qui correspond à ce qui était couvert dans le document… avec certains de ses accusateurs se manifestant et notant qu’ils étaient allés voir la police.

On nous dit que l’une des plaintes a été déposée par un ancien membre du 7M. Kylie Douglas, dont l’histoire a été présentée dans le document. Nos sources affirment que le LAPD a mené une enquête et que l’affaire a finalement abouti au bureau du procureur de la ville de Los Angeles.

Une autre affaire a été déposée et soumise au bureau du procureur de la ville de Los Angeles également en août dernier – mais on nous dit qu’ils ont finalement rejeté les deux affaires en avril de cette année – en invoquant des preuves insuffisantes et un retard important dans la présentation des rapports comme raisons pour lesquelles ils n’ont pas porté plainte. tous frais.

Shinn a été mis sous les projecteurs avec la récente sortie du document… qui qualifiait son organisation de « 7M TikTok Cult » et soulevait des inquiétudes concernant le danseur. Miranda DerrickL’implication de Shinn et de son entreprise. Il a été traité de BS à cause de ces accusations.

Derrick elle-même repoussée contre les allégations de lavage de cerveau ou de contrôle par Shinn… appelant cela des BS et suggérant qu’elle va parfaitement bien.



Le document détaille comment la société de gestion de Shinn supervise plusieurs danseurs célèbres de TikTok – et inclut des allégations d’anciens danseurs qui affirment que Shinn a exigé une partie importante de leurs revenus et les a isolés de leur famille et de leurs amis.

Comme nous l’avons dit… Shinn a catégoriquement nié toutes les affirmations faites dans le document – ​​et a même intenté une action en diffamation contre les accusateurs présentés dans la série.