Le méchant Poutine bombarde des bateaux de sauvetage ukrainiens essayant désespérément de sauver des civils de Kherson ravagé par les inondations après l’explosion d’un barrage

Les forces russes ont commencé à bombarder des résidents ukrainiens innocents alors qu’ils tentaient de fuir la région inondée de Kherson après que Poutine a fait sauter un barrage critique, selon l’Ukraine.

Des familles désespérées ont fui leurs maisons dans des canots pneumatiques et doivent maintenant esquiver les obus des troupes russes alors qu’elles tentent de trouver la sécurité.

dix Les forces russes ont commencé à bombarder les régions inondées 1 crédit

dix Les habitants ont tenté d’en sauver d’autres, mais les bombardements ont rendu la situation précaire Crédit : Twitter

dix Le toit d’un immeuble de grande hauteur a explosé sous les cris des civils Crédit : Twitter

dix Les résidents se sont esquivés et ont couru après que les points d’aide ont été bombardés Crédit : Twitter

dix Un vieil homme à Kherson a été sauvé par d’autres Crédit : andry_boxer instagram

dix Mais a été touché par des éclats d’obus quelques instants après Crédit : andry_boxer instagram

Le procureur général d’Ukraine a déclaré qu’une personne était décédée et que d’autres avaient été blessées – en raison d’attaques « ciblées ». grèves.

Le ministère a déclaré que les bombardements russes avaient commencé « précisément lors de l’évacuation des citoyens dont les maisons ont été inondées ».

Le maire d’Oleski, Yevhen Ryschuk a écrit sur Telegram : « Les orcs viennent de tirer sur le bâtiment de l’école où se rassemblaient les gens des maisons inondées. »

Des bâtiments résidentiels ont également été endommagés, selon des informations locales.

Les frappes posent également un risque supplémentaire en amont de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, Zaporijia, dans le sud de l’Ukraine.

Les exploitants de centrales nucléaires ont averti aujourd’hui que l’approvisionnement en eau du réservoir du barrage rompu de Kakhovka ne peut plus être utilisé pour refroidir les réacteurs.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, qui doit visiter l’usine la semaine prochaine, a déclaré qu’un bassin de refroidissement pourrait être utilisé pendant une courte période.

« Il est donc vital que ce bassin de refroidissement reste intact… J’appelle toutes les parties à veiller à ce que rien ne soit fait pour saper cela. »

De retour à Kherson, les mines terrestres flottantes sont également une source d’inquiétude à cause des inondations, et un pompier et secouriste allemand a déclaré à Sky News : « Je n’ai jamais rien vu d’aussi gros ».

Une vidéo dramatique montrait un homme de 93 ans homme a été touché par des éclats d’obus alors qu’il était secouru par un bateau de sa maison inondée dans la ville.

Quelques instants auparavant, il souriait et remerciait les hommes qui l’avaient sauvé, qui l’appelaient affectueusement père.

L’homme a dit : « J’ai déjà survécu à une guerre. Maintenant, je survis à un deuxième dans ma vieillesse.

Une série d’explosions a éclaté près du bateau, et on pouvait voir le vieil homme se tenir la tête alors que le sang coulait de la blessure et coulait le long de son bras.

Il a maintenant reçu une aide médicale et est en sécurité, ont déclaré les sauveteurs.

Un sauveteur à Kherson a déclaré à The Sun Online que des citoyens désespérés sont ciblés alors qu’ils recherchent la sécurité.

Le secouriste a suggéré que les bombardements intenses pourraient être liés à la visite du président Zelensky à Kherson à la suite de l’attaque de sabotage contre le barrage de Nova Khakhovka plus tôt cette semaine.

Il a déclaré: «Des bombardements intensifs ont frappé la région inondée où les gens évacuaient sur des bateaux pneumatiques.

« Un immeuble résidentiel a été durement touché ; personne n’a été autorisé à se rendre dans le bâtiment, comme l’ont ordonné les militaires.

« J’ai parlé avec des habitants et ils avaient parlé avec des proches qui sont toujours dans les régions inondées et les gens pleuraient, en état de choc. »

Il a expliqué que les gens se cachaient derrière des immeubles de grande hauteur car les bombardements se produisaient sporadiquement.

Malgré l’attaque terrifiante contre les résidents en fuite, le secouriste a déclaré que certains citoyens se promenaient dans les rues comme si « il ne se passait rien » – car ils se sont habitués aux bombardements.

Une vidéo prise alors que des civils fuyaient montre le toit d’un immeuble de grande hauteur qui explose après avoir été la cible d’un coquillecomme les civils crient.

Une vidéo choquante montrait deux hommes tentant de naviguer sur un canot pneumatique lorsqu’un coquille a atterri à quelques mètres de leur bateau.

Les eaux de crue dans le sud de l’Ukraine ont été contaminées par des cadavres à la suite de l’explosion du barrage.

« Notre eau vient du Dnipro – mais maintenant les cimetières sont inondés, donc ce n’est pas potable », a déclaré un sauveteur sur le terrain à Kherson au Sun Online.

«Il y a aussi du pétrole dans l’eau, les restes de la centrale électrique et les mines.

« Il y a beaucoup d’eau maintenant dans la ville – mais il n’y a pas d’eau potable ».

Et la situation s’aggrave du côté russe du fleuve Dnipro, où les autorités refusent d’aider les personnes bloquées sur leurs toits.

Un sauveteur a déclaré : « Le soi-disant gouvernement russe ne fait rien pour sauver ces personnes qui sont coincées sur leurs toits.

« Ils vont se noyer dans des heures, et nous ne pouvons rien faire. »

L’effort de sauvetage en cours pour des milliers de personnes piégées sur leurs toits sans eau devient de plus en plus précaire.

L’Ukraine a recouru à l’utilisation de drones pour atteindre ceux qui ne peuvent pas s’échapper de chez eux et leur a largué des bouteilles d’eau.

Lors de sa visite à Kherson plus tôt dans la journée, Zelensky a déclaré que l’Ukraine avait besoin d’une « réponse claire et rapide du monde » en réponse à l’attaque brutale.

dix Le président Zelensky a visité les villes dévastées Crédit : EPA

dix De nombreux citoyens restent piégés dans leurs maisons inondées Crédit : Reuters

dix Plus de 20 000 personnes devront être réinstallées suite à l’incident du barrage Crédit : Reuters