Le méchant jusqu’à présent dans “Harry & Meghan” ? Pas la famille royale.

LONDRES – Pendant des semaines, les journaux britanniques ont spéculé fiévreusement sur qui serait le plus touché par les affirmations du prince Harry et de sa femme, Meghan, dans une série documentaire en six parties très attendue qui a été créée jeudi sur Netflix.

Il s’avère que ce sont les journaux eux-mêmes.

Au moins dans les trois premiers épisodes disponibles de “Harry & Meghan”, les plus grands méchants ne sont pas des membres de la famille royale britannique, comme beaucoup s’y attendaient, mais les éditeurs de journaux londoniens, que le couple accuse de les traquer, en particulier Meghan, sans remords. cupidité et racisme à peine dissimulé.

“Cela a toujours été tellement plus grand que nous”, dit Harry à propos des tensions toxiques qui ont conduit le couple à rompre avec la maison de Windsor en 2020 et à déménager dans le sud de la Californie. « Nous connaissons toute la vérité. L’institution connaît toute la vérité et les médias connaissent toute la vérité parce qu’ils sont au courant.

Non seulement dans le coup, sembla suggérer Harry, mais aussi le principal responsable. Encore et encore, “Harry & Meghan” revient sur la culpabilité des médias d’information, qui, selon lui, ont traqué sa mère, Diana, princesse de Galles, jusqu’à sa mort, puis ont tourné son regard aux yeux vrillés vers sa nouvelle épouse, une Américaine. actrice biraciale née.