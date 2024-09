Le méchant d’EastEnders s’inscrit à Dancing on Ice après des combats personnels | Télévision et radio | Showbiz et télévision

Un initié s’est confié à Le Soleil : « Charlie est une signature brillante. Elle a une énorme base de fans d’EastEnders et a des tonnes de personnalité et une énergie fougueuse. Les bookers d’ITV espèrent qu’elle pourra recréer une partie de sa magie à l’écran. Je suis une célébrité. »

Brooks, qui a repris par intermittence son rôle infâme depuis ses débuts dans la série en 1999, a reconnu son penchant pour le circuit festif lors de son passage sous les projecteurs, partageant avec son public Instagram qu’elle « avait passé des moments brillants ».

Dans une mise à jour sincère sur les réseaux sociaux, la mère a souligné le coût personnel de son ancien style de vie, en disant : « Parfois, cette version de mon wild me manque… mais mon wild apparaît toujours… mais de manières très différentes. Ce n’est pas une route simple. , mais rien ne vaut de se réveiller sobre un samedi matin ou n’importe quel autre matin d’ailleurs. »

Elle a ajouté que cela « avait toujours un prix », mais a déclaré que désormais « les matins seront pour toujours mes nouvelles soirées ».

En réfléchissant au parcours qui l’a conduite à devenir sobre, trois ans plus tôt, elle avait avoué au magazine Fabulous son point bas, en disant : « Ça a été un chemin bancal, parce que j’adore boire ! Je suis très sociable. Mais c’est l’un des meilleurs. Les décisions que j’ai jamais prises. Boire n’en valait plus la peine pour moi. Cela me faisait manger de la nourriture de merde et il me fallait une éternité pour me remettre de la gueule de bois.

Elle a en outre évoqué les avantages de sa décision qui a changé sa vie, comme se sentir plus alerte et engagée : « Lorsque des opportunités se présentent, je n’ai pas peur de les suivre et d’être courageuse, car je crois en moi et je sais que tout se passe bien. pour aller bien », a-t-elle déclaré. « Ma confiance est revenue à flots. »