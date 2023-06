Le méchant d’EastEnders semble méconnaissable alors qu’il taquine un nouveau rôle en costume d’époque

EX-La star d’EASTENDERS, Toby Alexander-Smith, a semble méconnaissable dans son nouveau rôle dramatique d’époque.

L’homme de 32 ans a quitté le feuilleton de la BBC l’année dernière après être devenu père de sa fille Bonnie avec sa petite amie Amy Walsh.

L’ancien acteur d’EastEnders a joué le tueur en série Gray Atkins de 2019 à 2022[/caption] Instagram

L’acteur semble méconnaissable dans son nouveau rôle dramatique d’époque[/caption] Rex

L’acteur a joué le tueur en série Gray pendant trois ans, mais maintenant il est occupé à travailler sur un nouveau projet loin de la caméra.

Toby-Alexander s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de lui-même en tant que nouveau personnage.

Il portait un gilet bleu cachemire, une chemise blanche, un pantalon beige et des bottes noires alors qu’il couvait pour la caméra.

Il a légendé le cliché: « Qui est le nouveau gars? »

Les fans sont convaincus que son nouveau rôle impliquera de jouer dans l’émission à succès de Netflix Bridgerton, en raison de sa tenue vestimentaire et de sa période.

Se précipitant vers la section des commentaires, un fan a déclaré: « En espérant que ce soit Bridgerton! »

Un autre a écrit: « Espérons un intérêt amoureux pour Eloise. »

Un troisième a écrit: « Omg omg omg @toby_alexander_smith s’il vous plaît soyez Bridgerton. »

Pendant ce temps, Toby-Alexander est sur le point d’épouser la fiancée Amy Walsh après que le couple a récemment annoncé leurs fiançailles.

Amy s’est rendue sur Instagram en août dernier pour annoncer que Toby-Alexander avait fait sa demande en mariage sur une plage d’Ibiza.

Amy a partagé trois clichés sur sa grille principale, sous-titrés : « Avant. Pendant. Après. », qui les montrait en train de dîner au restaurant de plage luxueux Aiyanna Ibiza.

Amy et Toby sont en couple depuis 2019 après s’être rencontrés par hasard dans le public de Strictly Come Dancing et ont emménagé ensemble en 2020 à cause de la pandémie.

Toby-Alexander est sur le point d’épouser la fiancée Amy Walsh après que le couple a récemment annoncé leurs fiançailles[/caption]