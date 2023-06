Le méchant de Coronation Street quitte le savon après un an – et a déjà filmé leurs dernières scènes

CORONATION Street star James Craven a quitté le feuilleton après un an.

L’acteur – qui a joué le violeur Aaron Sandford dans le feuilleton ITV – a déjà filmé ses dernières scènes.

Aaron a violé Amy dans une histoire de consentement percutante[/caption]

Les téléspectateurs ont regardé dans horreur alors qu’Aaron a violé Amy Barlow après s’être endormie plus tôt cette année.

Après le police n’a pas agi, Amy a dénoncé Aaron en écrivant sur ce qu’il lui avait fait sur les réseaux sociaux.

En représailles, Aaron et son père ont lancé une bataille juridique coûteuse contre Amy et sa famille pour la forcer à la retirer et à laver son nom.

Mais avec les Barlows face à la ruine financière, Amy a décidé de retirer son poste – mais ce n’était pas suffisant pour Aaron et son père.

Au lieu de cela, ils ont exigé une rétractation complète et maintenant Amy et sa famille pourraient tout perdre.

Les dernières scènes de Coronation Street de l’acteur James se joueront dans les semaines à venir.

Une source a révélé : « James a adoré son temps sur les pavés, qui ne voudrait pas jouer un méchant sur Corrie ?

« Mais quand vous jouez contre quelqu’un comme Aaron, il y aura toujours une durée de vie et il est temps pour lui de partir.

« James s’est fait de grands amis mais il se concentre sur le avenir maintenant. »

James a récemment expliqué comment il avait eu du mal avec le scénario.

« Il a toujours été clair pour moi que ce qu’il a fait est mal », a-t-il déclaré.

« Mais j’ai dû essayer de penser à tout de son point de vue, et il ne pense tout simplement pas qu’il a fait quelque chose de mal.

« La raison pour laquelle il réagit et se défend comme il le fait, c’est parce qu’il croit vraiment qu’il est innocent.

« C’est assez difficile quand il se défend extérieurement et vous savez qu’il ne devrait pas se défendre.

« En tant qu’acteur, vous devez essayer de trouver un moyen de justifier pourquoi il fait ce qu’il fait parce qu’il n’est pas un personnage diabolique. »