Le méchant brésilien Marina Gregory est un autre type de THIQUE

Méchant brésilien Marina Grégoire est un autre type de THIQUE qui la sépare de la plupart des méchants en tant que star émergente connue pour avoir remporté “The Circle: Brazil” de Netflix en 2020.

L’hôtesse de l’air de Rio de Janeiro a captivé le public avec sa personnalité adorable qui l’a propulsée vers la victoire et le grand prix de 300 000 dollars brésiliens, ce qui équivaut à environ 60 000 dollars américains.

Peu de temps après son apparition dans l’émission, elle a rejoint 13 autres stars de télé-réalité sur “All Star Shore” de MTV avec James Tindale, Joey Essex, Karime Pindter, Trina Njoroge, Johnny Middlebrook, Ricardo Salusse, Bethan Kershawet plus de “Jersey Shore”, “The Circle”, “Love Is Blind”, “RuPaul’s Drag Race”, “Love Island”, “Bachelor in Paradise” et “Geordie Shore”.

Racontée par Pauly D, la première série de concours de fêtes (diffusée sur Paramount +) propose une variété de défis épiques de style fête comme “Party Pong” et “Shots and Found”.

“À l’époque, nous faisions beaucoup la fête”, a déclaré Angélina Pivarnick (Jersey Shore) dans un interview avec Initié de la télévision. “Mais dans cette émission, nous étions en quelque sorte limités sur la consommation d’alcool, ce qui m’a un peu ennuyé.” “En raison de certaines personnes qui consommaient trop, disons”, a ajouté Njoroge (“Love Island”), alors que Miss Vanjie (“RuPaul’s Drag Race”, Saison 10) intervient, “Les gens s’évanouissaient ! Nous avons fait venir l’ambulance.

Les concurrents se réunissent pour des vacances épiques dans «l’ultime maison côtière» des îles Canaries où ils relèvent des défis physiques et font face à l’élimination dans la bataille pour un prix en espèces de 150 000 $.

Quand Marina ne vole pas la vedette à la télé, elle poursuit son rêve d’être une chanteuse que nous soutiendrions absolument à 100 %.

