Les chercheurs sur la migraine ont observé un phénomène de type tsunami balayant le cerveau de souris juste avant les maux de tête potentiellement aveuglants, ce qui pourrait améliorer les traitements existants et potentiellement aider à trouver un remède.

Le glutamate est une sorte de messager chimique qui excite les cellules nerveuses à travers le cerveau et est connu pour avoir une certaine association avec les migraines.

Les auras, qui peuvent accompagner certains types de migraines, comprennent des symptômes tels que des éclairs de lumière, une perte temporaire de la vision, des picotements dans les mains ou le visage juste avant le début d’une migraine.

Des chercheurs de l’Université de l’Utah ont détecté un véritable tsunami du glutamate, molécule de signalisation cérébrale, qui pourrait expliquer l’apparition des auras et aider à débloquer le mécanisme sous-jacent d’une multitude de troubles cérébraux allant des migraines aux accidents vasculaires cérébraux, à l’épilepsie et même aux lésions cérébrales traumatiques, entre autres.

«C’est quelque chose de nouveau … Les panaches de glutamate sont un mécanisme complètement nouveau de la migraine, et il y a fort à parier qu’ils jouent un rôle dans d’autres maladies du système nerveux». dit KC Brennan, un neurologue de l’Université de l’Utah.

Les scientifiques ont observé ces tsunamis de glutamate traversant le cerveau des souris, en tandem avec des changements précédemment observés dans l’activité cérébrale associés à la maladie, juste avant le début des migraines.

Comprendre le mécanisme exact qui provoque les migraines est essentiel pour trouver un remède ou à tout le moins développer des traitements plus efficaces, d’autant plus que les symptômes comprennent la douleur, les nausées et même les vomissements.

On pense également qu’un phénomène appelé dépolarisation de propagation, une période d’activité extrême et incontrôlable dans le cerveau, joue également un rôle important dans l’apparition non seulement de migraines, mais dans d’autres conditions comme les accidents vasculaires cérébraux et les crises cérébrales.

Les chercheurs de l’Université de l’Utah ont mené des expériences avec des souris dont le cerveau avait été génétiquement modifié pour produire à la fois des migraines avec auras et dont les processus de transport du glutamate avaient été modifiés. Les chercheurs ont également ajouté une forme de colorant qui leur a permis d’imager le cerveau pendant que les souris étaient éveillées.

Ils ont observé des «panaches» de glutamate en une fraction de seconde se déplaçant vers l’extérieur à partir d’un point central au sommet du cerveau. Ces panaches ont alors déclenché une réaction en chaîne de type tsunami vers l’extérieur qui a balayé les neurones.

Pour aggraver les choses, les chercheurs ont observé que les astrocytes, des cellules qui nettoient le cerveau, réagissaient extrêmement lentement et géraient le pic de glutamate.

Ce tsunami de glutamate confirme les soupçons antérieurs sur le mécanisme sous-jacent des migraines, mais les thérapies ciblant la production de glutamate ont jusqu’à présent donné des résultats mitigés. Des recherches supplémentaires ne permettent que de compléter le tableau de ce qui rend exactement les migraines si misérables et de la façon dont les scientifiques pourraient être en mesure de les arrêter une fois pour toutes.

Dans l’intervalle, un récent essai clinique de Wake Forest Baptist Health qui a examiné l’efficacité des techniques de réduction du stress basée sur la pleine conscience (MBSR) et d’autres thérapies non médicamenteuses a donné des résultats surprenants.

Des chercheurs dirigés par Rebecca Erwin Wells, professeur agrégé de neurologie à Wake Forest Baptist Health, ont examiné les résultats de la migraine, la perception de la douleur et les mesures du bien-être émotionnel chez 89 adultes ayant des antécédents de migraine, qu’ils ont divisés en deux groupes.

Un groupe a suivi des cours de technique MBSR tandis que l’autre a suivi une formation sur les maux de tête, tous deux pendant une période de huit semaines.

Le groupe MBSR a été encouragé à poursuivre sa pratique à domicile tandis que l’autre groupe a été formé sur la physiopathologie, les déclencheurs, le stress et le traitement des migraines.

Les deux groupes ont signalé moins de jours de migraines après la fin des huit semaines, mais seul le groupe MBSR a enregistré une diminution de l’incapacité, une réduction de la dépression, un meilleur bien-être émotionnel et une meilleure qualité de vie globale.

«À une époque où les opioïdes sont encore utilisés pour la migraine, trouver des options non médicamenteuses sûres avec des avantages à long terme a des implications importantes», dit Wells.

