UN MÉCANICIEN dit qu’il n’a « aucun regret » après avoir été emprisonné pendant huit ans pour avoir tué un pédophile alors que la bête attaquait deux enfants.

Un jury avait déclaré Vladimir Sankin, 34 ans, coupable d’avoir causé des lésions corporelles graves ayant entraîné la mort de Vladimir Zaitsev, après que le ravageur sexuel soit mort à la suite des coups du «héros» lors de l’arrestation d’un citoyen.

Sankin a été condamné à une peine de prison de huit ans, qu’il passerait dans une colonie pénitentiaire russe stricte.

Des vidéos du média local Life Shot ont montré Sankin étreignant sa femme et sa mère en pleurs au tribunal avant qu’il ne soit menotté et emmené pour commencer sa peine.

Auparavant, Sankin avait déclaré qu’on lui avait donné le choix: passer ou sauver les enfants.

«Tout homme ferait sûrement la même chose à ma place», a-t-il déclaré.

Deux garçons, âgés de 10 et 14 ans, avaient été attirés dans l’appartement du pédophile Vladimir Zaitsev dans la ville d’Oufa.

Zaitsev avait purgé des peines de cinq ans, un an et 11 ans pour des condamnations antérieures pour «sodomie» et «actes sexuels violents».

L’agresseur sexuel, âgé de 54 ans, leur a infligé de l’alcool et l’adolescent a été invité par l’homme à se déshabiller ou à se faire tuer et démembrer le visage s’il refusait, selon les rapports de l’affaire.

Il a commis des «actes obscènes» contre eux.

L’un des garçons s’est échappé et a parlé à Sankin de l’attaque et il s’est précipité sur les lieux.

Le juge d’Oufa a déclaré que Sankin détenait Zaitsev et lui avait infligé plusieurs coups sur les organes vitaux de l’homme avec ses mains, ses pieds et un bâton en bois avant que la police n’arrive et n’interrompe les attaques.

Mais le tribunal a également appris par des experts que le pédophile était décédé dans une ambulance des suites d’une hypothermie et non des coups du mécanicien.

Il a été découvert qu’il avait utilisé une force disproportionnée pour retenir Zaitsev.

Un communiqué du tribunal a déclaré: « Sankin a été condamné à huit ans d’emprisonnement dans une colonie à régime strict en vertu de l’article sur l’infliction délibérée de lésions corporelles graves ayant entraîné la mort de la victime. »

Auparavant, un changement de meurtre avait été reclassé en une accusation moindre, et Sankin a été déclaré non coupable d’une accusation de vol qualifié.

Interrogé alors qu’il était placé en garde à vue s’il regrettait d’être intervenu pour aider les enfants victimes, il a répondu: «Non, je ne le fais pas.»

Le cas de Sankin est devenu une cause célèbre avec une pétition de 70 000 personnes demandant l’abandon des accusations contre le «héros» et un bienfaiteur payant sa défense juridique.

Son avocat Shota Gorgadze va officiellement faire appel.

«Vladimir a agi comme un vrai homme», a-t-il déclaré.

«Il a couru à l’entrée et a rencontré un pédophile, arrachant de ses griffes le deuxième enfant.

«Une bagarre a éclaté, à la suite de laquelle le pédophile est décédé par la suite.

«Et c’était Sankin sur le quai.

L’avocat a qualifié son client de «simple gars qui ne pouvait pas passer devant un pédophile et protégeait les enfants de ce violeur.

«La terre dépend de ces hommes ordinaires.»

L’épouse de Sankin, Polina Naumova, a déclaré: « Personne ne sait ce qui se serait passé ensuite s’il avait fermé les yeux. »

Sa mère Galina a insisté: «Il a défendu les enfants.

«L’analyse médico-légale a révélé que Zaitsev était mort des suites d’engelures, et que mon fils ne l’avait pas tué.

« Mon fils n’est pas à blâmer. »

Il y a eu des appels pour que Sankin soit récompensé pour sa bravoure.